Скрытая угроза: почему ВСУ в ходе контрнаступления не применяют FPV-дроны и средства контрбатарейной борьбы?

Украинская БПЛА-рота
Украинское контрнаступление началось. В этом уверены уже почти все заинтересованные стороны, несмотря на то, что официально руководство Украины этого пока не признаёт.
На момент написания статьи особой «перемоги» вооружённые силы Украины (ВСУ) не добились – несмотря на постоянно повторяющиеся атаки украинских солдат и техники, российские войска держат удар практически без отступления от передовых оборонительных позиций. Складывается впечатление, что ВСУ не рассчитали свои силы и их наступление вот-вот захлебнётся.
Для Украины это стало бы серьёзным поражением, и в первую очередь не на поле боя. Для руководства Украины ведущееся контрнаступление – это как отчёт в совете акционеров крупной компании – в случае неудачного «выступления» можно и место потерять. Если говорить точнее, то акционеры-инвесторы, то есть страны Запада, могут разувериться в способности Украины добиться победы на поле боя, посчитать текущие и будущие убытки, и по результатам перейти к другому сценарию развития конфликта – переговорам с Россией.
Ведь несмотря на угрожающую риторику, Россия была и остаётся в числе ведущих держав мира – из-за своей территории, ресурсов, географического положения, доступа к стратегическим технологиям и наличия могучего арсенала ядерного оружия. В грядущем противостоянии США и Китая роль России может быть определяющей, а Украина – это так, разменная монета. Как это доказать? А вспомните, кто недавно летал на американском космическом корабле на Международную космическую станцию (МКС). Может, украинец?
Именно поэтому победа для ВСУ столь важна. Именно поэтому планировали наступление они очень долго и тщательно, не начав его осенью или зимой. И именно поэтому необходимо тщательно анализировать все аспекты украинского контрнаступления, для того чтобы не упустить критически важные детали.
Есть как минимум два вопроса, требующих объяснения:
- первый – это крайне ограниченное применение украинской стороной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в частности FPV-дронов-камикадзе;
- второй – ограниченное использование средств контрбатарейной борьбы.
Рассмотрим указанные вопросы поподробнее.
FPV-дроны
Ещё до начала украинского контрнаступления российскими военкорами много говорилось о том, что ВСУ осуществляют закупки значительного количества FPV-дронов. По некоторым данным, закупки комплектующих для них в Китае составили до сотни тысяч комплектов и более.
Вообще, БПЛА-камикадзе, в том числе FPV-дроны, во многом стали открытием этой войны. В отличие от промышленно изготавливаемых военных БПЛА, FPV-дроны, собираемые из гражданских комплектующих, могут закупаться волонтёрами и коммерческими организациями, а затем, уже в войсках, оснащаться какими-либо стандартными армейскими боеприпасами, такими как выстрелы из ручных противотанковых гранатомётов (РПГ) или миномётные мины. Это позволяет максимально быстро насытить войска БПЛА-камикадзе, даже если государство и вооружённые силы не были готовы к новой реальности ведения войн.
FPV-дроны с выстрелом от РПГ
Низкая стоимость FPV-дронов позволяет эффективно применять их против любых типов наземной техники и даже против живой силы. Спрятаться или убежать от подготовленного оператора достаточно сложно.
Недостатком FPV-дронов является достаточно высокая сложность управления, требующая подготовленных операторов, а также незащищённость их каналов передачи данных от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Помимо российских военкоров, в украинских пабликах зачастую также демонстрировались ряды из собранных FPV-дронов и готовых к сборке комплектов, а официальные власти Украины говорили о подготовке тысяч операторов БПЛА и создании специализированных армейских подразделений – БПЛА-рот, предназначенных именно для ведения войны с использованием разных типов БПЛА.
И вот, наступление вроде как в самом разгаре, а БПЛА, в том числе FPV-дроны, противник применяет крайне ограниченно, в чём же причина?
Имеется несколько предположений.
Например, что ВСУ не могут использовать БПЛА-камикадзе потому, что их «задавили» российские средства РЭБ. Возможно ли это? Да, конечно, возможно. Как мы уже говорили выше, гражданские БПЛА не отличаются стойкостью к средствам РЭБ.
Или, например, что крупные склады вооружений, в том числе БПЛА-камикадзе, были уничтожены в ходе российских ударов, которые в последнее время весьма интенсивно наносились с применением высокоточного оружия (ВТО) большой дальности.
Всё это возможно, но не обязательно. Могут быть и другие причины того, что ВСУ пока не применяют активно БПЛА, в том числе FPV-дроны-камикадзе.
Контрбатарейная борьба
Эта война по большей части является артиллерийской – высокоточного оружия большой дальности пока не настолько много, чтобы оно могло сломить противника или даже оказать решающее воздействие на ход войны, использование ВСУ засадной тактики противовоздушной обороны (ПВО) не позволяет ВС РФ получить господство в воздухе и массированными авиаударами вкатать Украину в «каменный век», как это делали США в Ираке, а значительное количество противотанковых средств у обеих сторон не позволяет противникам вести маневренную войну, направляя танковые клинья вглубь обороны противника, сокрушая его тылы и формируя «котлы».
Украинские средства контрбатарейной борьбы, поставленные ведущими странами Запада, с самого начала проведения специальной военной операции (СВО) значительно превосходили российские. Их преимущества складывались из нескольких составляющих, включая современные контрбатарейные радиолокационные станции (РЛС), хорошую связь и артиллерийские/ракетные системы с обычными и высокоточными снарядами, превышающими дальность стрельбы аналогичных систем Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ). Всё это дополнялось разведывательной информацией, щедро предоставляемой ВСУ странами Запада.
Применяемая на Украине американская РЛС контрбатарейной борьбы ANTPQ-50
Наличие современных средств контрбатарейной борьбы позволяло ВСУ во многом компенсировать российское численное превосходство в артиллерии и ракетных системах. Однако в ходе украинского контрнаступления, судя по всему, ВСУ используют средства контрбатарейной борьбы достаточно ограниченно – российская артиллерия наносит противнику серьёзный урон в технике и живой силе.
В чём причина? ВС РФ выбили «Ланцетами» все украинские контрбатарейные РЛС, а работе оставшихся препятствуют российские средства РЭБ?
Как и в случае с БПЛА, у ограниченного ведения ВСУ контрбатарейной борьбы на текущем этапе их контрнаступления могут быть свои причины.
Затишье перед бурей
Конечно, называть текущую ситуацию «затишьем», когда на передовой сражаются и гибнут наши бойцы, не совсем корректно. Однако может случиться так, что по сравнению с тем, что произойдёт в дальнейшем, текущая ситуация покажется именно «затишьем».
Что, если ВСУ умышленно не применяют имеющиеся запасы БПЛА и средств контрбатарейной борьбы?
Зачем им это делать? По нескольким причинам.
Далеко не факт, что наступающие части являются самыми лучшими, подготовленными для прорыва российской обороны. Что, если в их составе множество тех призывников, которых посчитали немотивированными и малопригодными для профессионального ведения боевых действий? Что, если ВСУ используют повторяющиеся накаты подразделений «второго сорта» для решения нескольких задач одновременно, а именно – изнурения российских вооружённых сил, израсходования ими боеприпасов, в первую очередь высокоточных, а также для вскрытия позиций российских войск, в первую очередь артиллерии?
Мы наносим поражение второсортным войскам, отправленным «на убой», а в это время контрбатарейные РЛС и спутники западных хозяев Украины вычисляют позиции российской артиллерии.
В день «Д» час «Ч», когда ВСУ решат, что российские войска достаточно измотаны, а их позиции вскрыты, будет нанесён массированный удар ракетными системами, артиллерией и БПЛА на всю глубину оборонительных позиций ВС РФ. После этого ВСУ бросят в прорыв действительно те подразделения, которые для этого готовились. Нельзя исключать и того, что к этому моменту и Залужный «воскреснет».
Представим на секунду, что РЭБ не заглушает украинские FPV-дроны, и что завтра за сутки ВСУ применят несколько тысяч, а то и несколько десятков тысяч БПЛА-камикадзе. И что большая часть российской артиллерии в зоне прорыва будет уничтожена или подавлена. К каким последствиям это приведёт?
Выводы
Конечно, всё это может быть лишь предположениями, не имеющими под собой реальных оснований.
Возможно, что значительная часть украинских БПЛА действительно была уничтожена в ходе ударов ВТО большой дальности, и что российские средства РЭБ не позволяют ВСУ использовать оставшиеся дроны. Понесли значительный урон и подавлены средства контрбатарейной борьбы ВСУ, а запасы «Экскалибуров» и «Хаймарсов» значительно поредели в ходе обстрелов мирных городов и посёлков. Залужный всё-таки мёртв или тяжело ранен, а новое руководство ВСУ значительно ему уступает в навыках ведения боевых действий.
Всё это возможно.
Однако, если есть хотя бы малейший шанс на то, что вышеописанный сценарий развития событий имеет право на существование, то очень хотелось бы надеяться, что те, кому положено, его предусмотрели и приняли необходимые меры.
Очень хочется надеяться, что у ВС РФ имеется запас нераскрытых и хорошо замаскированных огневых позиций с защитой от FPV-дронов-камикадзе, что средства РЭБ готовы к срыву массированных атак БПЛА противника, и что имеется значительное количество средств постановки дымовых завес. Авиация и расчёты «Ланцетов» готовы к уничтожению контрбатарейных РЛС и артиллерии противника. Что имеются готовые к бою резервы и мобильные бронегруппы, способные закрыть возникшие в обороне бреши. Что «воскресшего» Залужного оперативно отправят туда, куда ему положено.
Если то, что делают сейчас ВСУ, является не наступлением, а лишь подготовкой к нему, то ждать осталось недолго, времени у ВСУ не так много.