Германия готова предоставить аэродромы для подготовки украинских пилотов истребителей F-16

Обучение летчиков ВСУ может начаться на территории ФРГ. Германия готова предоставить свои аэродромы для подготовки украинских пилотов истребителей F-16.
Об этом глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила в интервью немецкой газете Bild.
Она отметила, что военные ФРГ никогда не имели на вооружении истребители F-16 американского производства, поэтому немецкие инструкторы не могут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами. Но Германия может предоставить свои аэродромы в качестве площадок, где будет проходить обучение. Это станет посильным вкладом ФРГ в подготовку кадров для Воздушных сил Украины.
У нас никогда не было F-16, но мы можем предоставить аэродромы в Германии в качестве хаба или предложить базовую подготовку для пилотов, которые до сих пор летали только на МиГах
- заявила Штрак-Циммерман.
Она предположила, что обучением пилотов с Украины занялись бы инструкторы из стран, имеющих на вооружении F-16.
Также депутат посоветовала украинским представителям принять участие в саммите Североатлантического альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе. При этом она отметила, что пока Киев участвует в вооруженном конфликте, дорога в НАТО ему закрыта.
Западные страны решили предоставить Киеву истребители F-16 по просьбе Зеленского. Он запросил эти самолеты после того, как Берлин и Вашингтон одобрили передачу украинским военным танков.