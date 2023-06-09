Германия готова предоставить аэродромы для подготовки украинских пилотов истребителей F-16

У нас никогда не было F-16, но мы можем предоставить аэродромы в Германии в качестве хаба или предложить базовую подготовку для пилотов, которые до сих пор летали только на МиГах

Обучение летчиков ВСУ может начаться на территории ФРГ. Германия готова предоставить свои аэродромы для подготовки украинских пилотов истребителей F-16.Об этом глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила в интервью немецкой газете Bild.Она отметила, что военные ФРГ никогда не имели на вооружении истребители F-16 американского производства, поэтому немецкие инструкторы не могут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами. Но Германия может предоставить свои аэродромы в качестве площадок, где будет проходить обучение. Это станет посильным вкладом ФРГ в подготовку кадров для Воздушных сил Украины.- заявила Штрак-Циммерман.Она предположила, что обучением пилотов с Украины занялись бы инструкторы из стран, имеющих на вооружении F-16.Также депутат посоветовала украинским представителям принять участие в саммите Североатлантического альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе. При этом она отметила, что пока Киев участвует в вооруженном конфликте, дорога в НАТО ему закрыта.Западные страны решили предоставить Киеву истребители F-16 по просьбе Зеленского. Он запросил эти самолеты после того, как Берлин и Вашингтон одобрили передачу украинским военным танков