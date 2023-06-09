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Германия готова предоставить аэродромы для подготовки украинских пилотов истребителей F-16

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Германия готова предоставить аэродромы для подготовки украинских пилотов истребителей F-16

Обучение летчиков ВСУ может начаться на территории ФРГ. Германия готова предоставить свои аэродромы для подготовки украинских пилотов истребителей F-16.


Об этом глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила в интервью немецкой газете Bild.

Она отметила, что военные ФРГ никогда не имели на вооружении истребители F-16 американского производства, поэтому немецкие инструкторы не могут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами. Но Германия может предоставить свои аэродромы в качестве площадок, где будет проходить обучение. Это станет посильным вкладом ФРГ в подготовку кадров для Воздушных сил Украины.

У нас никогда не было F-16, но мы можем предоставить аэродромы в Германии в качестве хаба или предложить базовую подготовку для пилотов, которые до сих пор летали только на МиГах

- заявила Штрак-Циммерман.

Она предположила, что обучением пилотов с Украины занялись бы инструкторы из стран, имеющих на вооружении F-16.


Также депутат посоветовала украинским представителям принять участие в саммите Североатлантического альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе. При этом она отметила, что пока Киев участвует в вооруженном конфликте, дорога в НАТО ему закрыта.

Западные страны решили предоставить Киеву истребители F-16 по просьбе Зеленского. Он запросил эти самолеты после того, как Берлин и Вашингтон одобрили передачу украинским военным танков.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
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11 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:50
    0
    Германия готова предоставить аэродромы для подготовки украинских пилотов истребителей F-16
    а я подумал: Германия готова предоставить аэродромы для посадки украинских истребителей F-16. feel
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:00
      0
      На вооружении Германии ведь нет Ф-16. request
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:50
    +1
    Шольц уже не знает в какой позе булки раздвинуть, что бы угодить США
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:52
      0
      Что этому ливерному, первый раз что ли??
  3. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 10:59
    +1
    Это станет посильным вкладом ФРГ ...

    Эти прямые потомки нацистов готовы из штанов выпрыгнуть. ФРГ с 1945г так и осталась фашистской, как и остатки бендеровцев. Великодушие однако...
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 11:03
    0
    Германия готова предоставить аэродромы для подготовки украинских пилотов истребителей F-16

    В таком случае эти аэродромы будут считаться аэродромами ВСУ, а нанесение ударов по ним не будет считаться нападением на страну НАТО.
  5. Tim666
    Tim666 Сегодня, 11:12
    0
    Цитата: AlexVas44
    Это станет посильным вкладом ФРГ ...

    Эти прямые потомки нацистов готовы из штанов выпрыгнуть. ФРГ с 1945г так и осталась фашистской, как и остатки бендеровцев. Великодушие однако...

    Цитата: AlexVas44
    Это станет посильным вкладом ФРГ ...

    Эти прямые потомки нацистов готовы из штанов выпрыгнуть. ФРГ с 1945г так и осталась фашистской, как и остатки бендеровцев. Великодушие однако...

    Вы бы cразу образование подтянули, прежде чем комменты строчить, а то украинцы с таких недалёких стебутся, даже анекдот есть, если кратко и неточно:
    вопрос-Микола а чего москали так детей Остапа Бендера не любят...ответ-ну как он же их тоже не любил и постоянно обувал...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:12
    0
    глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман


    Эта и без наличия в Германии F-16 научит украинцев, как правильно на них летать. Единственно у ярых бандеровцев могут возникнуть вопросы лично к ней.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:15
      0
      Ну и рожа у неё.....
      __________________
  7. Roust
    Roust Сегодня, 11:13
    0
    Похоже только ЯО их успокоит. Или межрасовая революция.
  8. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 11:20
    0
    За такое надо санкции вводить на поставки продукции Германией в нашу страну. Со временем, может поумнеют.