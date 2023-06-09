Сначала идентифицируйте такую заинтересованность со стороны россиян. Изменился ли их подход? Если да, то так называемая ZOPA - zone of possible agreement (зона возможного согласия) – станет понятной. А если нет, оставайтесь в очереди. Мы как-нибудь без вас разберёмся, как нам здесь быть.

На фоне нескольких безуспешных попыток украинских войск взломать оборону ВС РФ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях из уст чиновников киевского режима зазвучали слова о переговорах. Теперь возможности переговоров с Россией не исключает министр обороны Украины А.Резников, который ещё несколько недель назад заявлял, что ни о каком переговорном процессе с Москвой не может быть и речи.Теперь украинский министр использует весьма оригинальные трактовки. По его словам, переговоры с Российской Федерации возможны, если «она изменит подход к разрешению конфликта».Резников указал на то, что нужно «идентифицировать такое намерение у россиян».Глава украинского Минобороны:Это заявление Резникова прозвучало после посещения Киева посланником Ватикана, который в очередной раз активизировал тему необходимости достижения дипломатического решения конфликта и прекращения огня. Говорили ли папскому посланнику о «zone of possible agreement» лично, Резников не сообщает.Напомним, что на днях в достаточной грубой форме была отвергнута инициатива президента Турции по расследованию причин случившегося на Каховской ГЭС. В МИД Украины призвали Эрдогана не вмешиваться и «отдыхать», так как «само расследование предполагает, что подрыв дамбы могла осуществить Украина, а это неприемлемо». Именно такие трактовки использовал украинский МИД.