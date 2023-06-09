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На фоне проблем ВСУ с контрнаступлением глава Минобороны Украины не исключает переговоров с Россией

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На фоне проблем ВСУ с контрнаступлением глава Минобороны Украины не исключает переговоров с Россией

На фоне нескольких безуспешных попыток украинских войск взломать оборону ВС РФ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях из уст чиновников киевского режима зазвучали слова о переговорах. Теперь возможности переговоров с Россией не исключает министр обороны Украины А.Резников, который ещё несколько недель назад заявлял, что ни о каком переговорном процессе с Москвой не может быть и речи.


Теперь украинский министр использует весьма оригинальные трактовки. По его словам, переговоры с Российской Федерации возможны, если «она изменит подход к разрешению конфликта».

Резников указал на то, что нужно «идентифицировать такое намерение у россиян».

Глава украинского Минобороны:

Сначала идентифицируйте такую заинтересованность со стороны россиян. Изменился ли их подход? Если да, то так называемая ZOPA - zone of possible agreement (зона возможного согласия) – станет понятной. А если нет, оставайтесь в очереди. Мы как-нибудь без вас разберёмся, как нам здесь быть.

Это заявление Резникова прозвучало после посещения Киева посланником Ватикана, который в очередной раз активизировал тему необходимости достижения дипломатического решения конфликта и прекращения огня. Говорили ли папскому посланнику о «zone of possible agreement» лично, Резников не сообщает.

Напомним, что на днях в достаточной грубой форме была отвергнута инициатива президента Турции по расследованию причин случившегося на Каховской ГЭС. В МИД Украины призвали Эрдогана не вмешиваться и «отдыхать», так как «само расследование предполагает, что подрыв дамбы могла осуществить Украина, а это неприемлемо». Именно такие трактовки использовал украинский МИД.
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32 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:00
    +7
    Достали! Переговоры исключительно ТОЛЬКО о месте и времени подписания урофашистами полной и безоговорочной капитуляции.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 11:10
      +3
      Ну подпишут они бумажку, а потом подотрутся ей.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 11:26
        +1
        Всё верно, как показала реальность любой договор, подписанный со странами "цивилизованного Запада", а ещё того хуже с Украиной, не стоит и бумаги, на которой он напечатан.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 11:27
        +1
        С чубатыми- никаких переговоров. Гнилой народ. А их власть- трижды гнилая.
    2. astepanov
      astepanov Сегодня, 11:23
      +3
      Если да, то так называемая ZOPA - zone of possible agreement (зона возможного согласия) – станет понятной.
      Ну вот, вам же министр обороны ответил: как только наступит для Неньки полная ZOPA, то начнутся "переговоры". Если, конечно, Украину на них пригласят.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:28
      0
      Цитата: Румaтa
      Достали! Переговоры исключительно ТОЛЬКО о месте и времени подписания урофашистами полной и безоговорочной капитуляции.


      На западе переговоры как правило нужны только для того чтобы временно поводить нас за нос и затем кинуть.Это уже давным давно пора понять.Всего лишь очередная уловка.
    4. Венд
      Венд Сегодня, 11:35
      +1
      ЗОПА уже как видно наступила для укронацистов laughing Только безоговорочная капитуляция
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:02
    +1
    А и правда, там уже очередь, но мы первые, потом пшеки, далее венгры и румыны, как -то так.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:03
    +4
    Выходят кодлой с белым флагом, садятся за стол и подписывают безоговорочную капитуляцию.
    Пленных без оружия и брони стройными колоннами подгоняют к нашим КПП.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:41
      0
      Цитата: Nexcom
      Выходят кодлой с белым флагом, садятся за стол и подписывают безоговорочную капитуляцию.

      Не успеют до стола добраться, "братья" англосаксы пристрелят.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:06
    0
    из уст чиновников киевского режима зазвучали слова о переговорах
    Вот только в этих словах продолжает звучать, как обычно, что на украинских условиях. Посланника Папы послали лесом, Эрдогану нахамили, других "миротворцев" вообще не воспринимают и талдычат о какой-то "зоне возможного согласия". С кем? С нацистским режимом?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:12
      0
      Кстати, Султан то после хамства утерся? Даже никак не ответил?? Или он как Шольц боится шароварных?
      1. Курганец-45
        Курганец-45 Сегодня, 11:16
        +1
        я думаю потому что султан уже сделал свой выбор, именно поэтому и был послан, хотя со стороны дУкраины это большая оплошность так отвечать султану, ибо из нейтральной и "союзной" страны, Турция может встать по другую сторону баррикад.
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:06
    +3
    Понятно зачем Украине переговоры - что бы получить время на получения дальнобойного вооружения, что бы подросло новое поколение которое будет воевать с нами. А нам это зачем?
  6. solar
    solar Сегодня, 11:07
    0
    Бесконечные статьи о мирных переговорах на ВО начинают надоедать слегка.
    Да и сенсация дутая- украинцы с самого начала говорили, что переговоры возможны только после вывода Россией войск с территории Украины, как они её понимают, в границах на 1991 год, так что ничего нового он не сказал.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:07
    +3
    мягко говоря не совсем так
    Если Россия откажется от заявленных целей, сказал министр обороны Резников, то становится видна перспектива диалога.
    то есть ни чего не поменялось в риторике шумеров, к чему выдавать желаемое за действительное
  8. Everevil
    Everevil Сегодня, 11:09
    0
    ...так называемая ZOPA - zone of possible agreement (зона возможного согласия)...

    Ребята, в вашем случае ZOPA - это просто ZOPA. Никакая не "зона". Не в вашем положении ещё и торговаться request
  9. Roust
    Roust Сегодня, 11:10
    +1
    Нечего говорить с потенциальными трупами - нацистами.
  10. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:18
    0
    Ржунимагу - Резников переобулся.... wassat


    Украина готова начать мирные переговоры с Россией, если Москва изменит цели специальной военной операции, заявил глава украинского Министерства обороны Алексей Резников.

    В ходе выступлении на форуме «Диалоги о восстановлении Украины» министр отметил, «видит перспективу мирных переговоров в случае отказа России от денацификации, демилитаризации и денатоизации» в качестве целей спецоперации.

    Как заявил глава Минобороны Украины, страна может жить мирно со всеми приграничными государствами.

    https://www.kp.ru/online/news/5308585/
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 11:22
      -1
      Ради справедливости, никто уже и не вспоминает про "денацификацию, демилитаризацию в качестве целей спецоперации". Осталась только защита Донбасса.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:23
        -1
        Да это то понятно, что не вспоминают....
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: Nexcom
      Ржунимагу - Резников переобулся....

      и в каком месте он переобулся?!!!
      ни чего не меняется они требуют вывод российской армии, границы 13 года и вступление а нато
  11. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:20
    +1
    Ještě není Ukrajina zbavena fašistů, proto Rusko nesmí přestávat. Především je třeba všechny nové Ruské území na Ukrajině. Pokud se konflikt ukončí, fašisti na Ukrajině musí kapitulovat a musí být postaveni před soud - Ukrajinský lid, ať on soudí!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:21
      +2
      Украина еще не освободилась от фашистов, поэтому Россия не должна останавливаться. В первую очередь нужны все новые русские территории в Украине. Если конфликт прекратится, фашисты в Украине должны капитулировать и предстать перед судом - пусть судит украинский народ!
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 11:30
        +1
        Ага. Щас! Украинский народ такой же фашистский,как и украинская власть. Яблоко от яблони недалеко падает.
  12. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:21
    +1
    после переговоров а за ним публичного суда над зелебобой и компанией, цей зашквароварный хлопчик, будет висеть в кругу друзей, на веревке, с полным ртом мух показывать направление ветра
  13. likana
    likana Сегодня, 11:21
    +1
    "На фоне проблем ВСУ с контрнаступлением глава Минобороны Украины не исключает переговоров с Россией"

    На фоне проблем ВСУ с контрнаступлением Россия исключает переговоры с Украиной. Базовый посыл - с фашистами не договариваются, их уничтожают.
    Судя по фамилии и фото, этот министр единокровник с укрофюрером.
  14. Трямс
    Трямс Сегодня, 11:22
    +1
    Кастрюли, идентифицируйте уже наконец намерения РФ, чтобы вам стала понятна ZOPA!
  15. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:23
    +1
    Ниче так поворот событий. А это только начало контрнаступа. Рассчитывают, что руководство России такие простаки, их можно унижать на весь мир, устраивать геноцид русских и в том числе на территории России, а потом, почувствовав, что наступает ZOPA допустить, что переговоры возможны. Номер не пройдет.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:32
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      Ниче так поворот событий

      блин!!!!
      какой поворот?!!
      АУ!!!!
      тырнет нужно запретить, народ тупеет
      требования шумеров НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ!!!!
      ну прочтите вы первоисточник, а не хотелки редакторов отдельных сайтов
  16. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 11:36
    0
    А с чего этот мерзкий бандеровский выродок решил что Россия будет с преступным марионеточным нацистским режимом Зеленского о чём либо договариваться??? Переговоры возможны только лишь исключительно на условиях России, никаких других вариантов нет и не будет!!!
  17. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:47
    0
    Не надо обращать на информационные вбросы. Да и вообще не стоит очень серьезно относится к словам бандерополитиков. Они очень часто несут полнейшую чепуху рассчитанную на внутренний электорат. Цели в войне, которую наши политиканы называют СВО, должны быть достигнуты. А основная цель это создание на территории бывшей украины нейтрального государства не враждебного России, либо расчленение недогосударства на части (что уже произошло) и оставить агрессивную часть без зубов чтобы кусаться не могли.