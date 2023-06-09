Бывший командир 42-й мотострелковой дивизии обратился к действующим военнослужащим, отражающим контрнаступление ВСУ

Вы, как и предполагалось, оказались на острие мощного натовского удара, в который противник вкладывает все свои возможности, силы и средства, рвётся на нашу землю, невзирая на большие потери. Вы были готовы встретить такого врага во всеоружии, и на деле доказываете свою несокрушимость

Российский военачальник генерал-полковник в отставке Владимир Чиркин, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ в 2012-2013 гг., обратился к бойцам 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Обращение генерал-полковника Владимира Чиркина приводит военный корреспондент Александр Сладков.Как известно, в 2000-2001 гг. Владимир Чиркин командовал 42-й дивизией. Поэтому он и решил обратиться к действующим военнослужащим «своей» дивизии, которые сейчас находятся на переднем краю отражения атак украинских формирований.- заявил генерал Чиркин.По словам военачальника, сегодня весь мир наблюдает за героической обороной российских солдат в зоне специальной военной операции. Действия наших военнослужащих не могут не вызывать восхищения. Но, отмечает генерал, сейчас отойти с боевых позиций опаснее, чем их удерживать.Чиркин призвал военнослужащих дивизии не отчаиваться, не сдавать рубежей, и отражать все попытки противника прорвать линию обороны. Свое обращение генерал-полковник завершил словами: «Слава Русским Героям! Россия победит!».Напомним, что сейчас 42-я гвардейская мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии находится на Запорожском направлении, где отражает основной натиск украинских формирований. Это одна из самых боевых дивизий российских сухопутных войск, которая принимает активнейшее участие в специальной военной операции.В свое время дивизией командовали такие известные российские генералы как упомянутый выше генерал-полковник Владимир Чиркин, впоследствии ставший главкомом Сухопутных войск ВС РФ, генерал-полковник Олег Макаревич – первый заместитель начальника Военной академии Генерального штаба и командующий группировкой войск «Днепр», генерал армии Сергей Суровикин – главком Воздушно-космических сил РФ и заместитель командующего Объединённой группировкой российских войск в зоне специальной военной операции ВС РФ.