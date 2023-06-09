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Бывший командир 42-й мотострелковой дивизии обратился к действующим военнослужащим, отражающим контрнаступление ВСУ

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Бывший командир 42-й мотострелковой дивизии обратился к действующим военнослужащим, отражающим контрнаступление ВСУ

Российский военачальник генерал-полковник в отставке Владимир Чиркин, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ в 2012-2013 гг., обратился к бойцам 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Обращение генерал-полковника Владимира Чиркина приводит военный корреспондент Александр Сладков.


Как известно, в 2000-2001 гг. Владимир Чиркин командовал 42-й дивизией. Поэтому он и решил обратиться к действующим военнослужащим «своей» дивизии, которые сейчас находятся на переднем краю отражения атак украинских формирований.

Вы, как и предполагалось, оказались на острие мощного натовского удара, в который противник вкладывает все свои возможности, силы и средства, рвётся на нашу землю, невзирая на большие потери. Вы были готовы встретить такого врага во всеоружии, и на деле доказываете свою несокрушимость

- заявил генерал Чиркин.

По словам военачальника, сегодня весь мир наблюдает за героической обороной российских солдат в зоне специальной военной операции. Действия наших военнослужащих не могут не вызывать восхищения. Но, отмечает генерал, сейчас отойти с боевых позиций опаснее, чем их удерживать.

Чиркин призвал военнослужащих дивизии не отчаиваться, не сдавать рубежей, и отражать все попытки противника прорвать линию обороны. Свое обращение генерал-полковник завершил словами: «Слава Русским Героям! Россия победит!».

Напомним, что сейчас 42-я гвардейская мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии находится на Запорожском направлении, где отражает основной натиск украинских формирований. Это одна из самых боевых дивизий российских сухопутных войск, которая принимает активнейшее участие в специальной военной операции.

В свое время дивизией командовали такие известные российские генералы как упомянутый выше генерал-полковник Владимир Чиркин, впоследствии ставший главкомом Сухопутных войск ВС РФ, генерал-полковник Олег Макаревич – первый заместитель начальника Военной академии Генерального штаба и командующий группировкой войск «Днепр», генерал армии Сергей Суровикин – главком Воздушно-космических сил РФ и заместитель командующего Объединённой группировкой российских войск в зоне специальной военной операции ВС РФ.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:04
    +8
    Слова Чиркина заслуживают уважение.Только призыв "не отчаяваться"не понятен.Воины держат удар и стоят на своих рвбежах.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:09
      +1
      Тут надо ещё просчитывать все возможные сценарии и разведке быть начеку.
      Как бы то ни было, ВСУ все-таки пошли в широкомасштабное наступление, и они по-прежнему сильны и опасны. Сейчас перед украинским Генштабом стоит выбор: или откатиться назад, сделав вид, что ничего особенного и не было, или продолжать давить, пробивая Южный фронт любой ценой. Но есть и третий вариант. Видя, что в ходе контрнаступления без особого успеха могут сгореть боеспособные части и подразделения, противник может сделать «ход конем», включив запасной план. Какой?

      ВСУ могут зайти в Белгородскую область реально большими силами, а заодно в Брянскую и Курскую, и не просто в качестве рейда, а с решительными целями в виде захвата и последующего удержания населенных пунктов с установлением там коллаборационистами «квазиреспублики» и принуждения к переговорам «по-басаевски». Не исключена даже попытка через Белгородчину зайти в тыл российской группировке на севере Донбасса. Если случится что-то подобное, картина вновь резко поменяется, и не в нашу пользу. Большая просьба к Генштабу ВС РФ учитывать и такие сценарии.

      https://topcor.ru/35997-chernyj-lebed-vozmozhny-li-neprijatnye-sjurprizy-ot-vsu-v-hode-kontrnastupa.html
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 11:35
        0
        Подготовка операции такого масштаба - очень долгое дело, чтобы запросто перебрасывать силы, накопленные на юге в сторону Белгорода. Это нужно месяц на сосредоточение, подвоз топлива, боеприпасов и тщательное планирование.
  2. solar
    solar Сегодня, 11:14
    +2
    отмечает генерал, сейчас отойти с боевых позиций опаснее, чем их удерживать.
    Чиркин призвал военнослужащих дивизии не отчаиваться, не сдавать рубежей

    Не совсем понятно. Генералу что-то известно, что неизвестно нам?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 11:20
      +2
      скорее всего, просто так вот, от души выразился о том, чего больше всего опасается.
    2. alexandreII
      alexandreII Сегодня, 11:22
      +1
      А генералу по должности известно больше чем остальным,...
  3. monetam
    monetam Сегодня, 11:22
    +1
    Видно, что хоть и отставник - военный пенсионер, но не равнодушен к той части, которой раньше командовал, и очень переживает за состояние дел на боевом участке дивизии.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:22
    0
    Молодец,генерал! Видно,что человек переживает за своих бывших побчиненных.
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 11:27
    +3
    Не стоит искать в словах бывшего командира 42 мотострелковой дивизии, скрытый смысл. Он поддерживает бойцов, которые приняли на себя мощный удар противника. Да же такая поддержка, наверняка его слова доведены до военных находящихся на передовой, поднимает высокий боевой дух.
    Как, здесь не произнести слова наших Дедов: « враг будет разбит и победа будет за Нами».
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:33
    +2
    сегодня весь мир наблюдает за героической обороной российских солдат в зоне специальной военной операции
    Весь мир действительно наблюдает, вот только западный под своим, выгодным ему, углом. А обращение генерал-полковника к военнослужащим дивизии, которой ранее командовал не только моральная поддержка бойцов, но и напутствие на дальнейшие действия.
  7. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 11:45
    0
    «Слава Русским Героям! Россия победит!»
    Служил в 71МСП 42-й Дивизии, призыв1/1