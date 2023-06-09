Премьер Эстонии: Ни одна страна НАТО не заявляла о желании направить на Украину своих военных

Недавнее заявление экс-генсека НАТО о вероятности вступления в украинский конфликт некоторых участников альянса вызвало серьезный резонанс в новостных медиа и обеспокоенность у политического руководства ряда стран. В то же время ситуация начинает постепенно проясняться и, судя по всему, вышеупомянутое заявление было лишь ничем не подкрепленной гипотезой самого Андерса Фог Расмуссена.
П крайней мере, украинский премьер Дмитрий Кулеба, комментируя слова бывшего генсека Североатлантического альянса, подчеркнул, что ни одна из западных стран не станет вводить свои войска на территорию его государства до окончания текущего конфликта.
В свою очередь, об отсутствии планов какой-либо страны-участницы НАТО становиться непосредственным участником российско-украинского конфликта заявила и премьер Эстонии Кая Каллас. Со слов политика, каждое из государств альянса так или иначе помогает Украине, однако о том, чтобы кто-то намеревался отправить туда своих военных, она не слышала.
Выходит, что своим заявлением Расмуссен лишь хотел «простимулировать» страны НАТО предоставить письменные гарантии Киеву на предстоящем саммите, который состоится в июле. Ведь именно с вероятностью непредоставления последних экс-генсек Североатлантического альянса и связал возможность ввода западных военных на Украину.
Впрочем, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил поведение Расмуссена иначе, отметив, что тот и раньше не был «шибко умным человеком», а сейчас и вовсе впал в «доктринерское слабоумие».