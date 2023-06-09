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Премьер Эстонии: Ни одна страна НАТО не заявляла о желании направить на Украину своих военных

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Премьер Эстонии: Ни одна страна НАТО не заявляла о желании направить на Украину своих военных

Недавнее заявление экс-генсека НАТО о вероятности вступления в украинский конфликт некоторых участников альянса вызвало серьезный резонанс в новостных медиа и обеспокоенность у политического руководства ряда стран. В то же время ситуация начинает постепенно проясняться и, судя по всему, вышеупомянутое заявление было лишь ничем не подкрепленной гипотезой самого Андерса Фог Расмуссена.


П крайней мере, украинский премьер Дмитрий Кулеба, комментируя слова бывшего генсека Североатлантического альянса, подчеркнул, что ни одна из западных стран не станет вводить свои войска на территорию его государства до окончания текущего конфликта.

В свою очередь, об отсутствии планов какой-либо страны-участницы НАТО становиться непосредственным участником российско-украинского конфликта заявила и премьер Эстонии Кая Каллас. Со слов политика, каждое из государств альянса так или иначе помогает Украине, однако о том, чтобы кто-то намеревался отправить туда своих военных, она не слышала.

Выходит, что своим заявлением Расмуссен лишь хотел «простимулировать» страны НАТО предоставить письменные гарантии Киеву на предстоящем саммите, который состоится в июле. Ведь именно с вероятностью непредоставления последних экс-генсек Североатлантического альянса и связал возможность ввода западных военных на Украину.

Впрочем, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил поведение Расмуссена иначе, отметив, что тот и раньше не был «шибко умным человеком», а сейчас и вовсе впал в «доктринерское слабоумие».
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:31
    0
    Не, а чего чухонцы кобенятся, они же присоединились к танковой коалиции, правда танков у них отродясь не было, кроме СА СССР.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 11:34
      0
      Одна фраза Расмусена и подгузники у членов НАТО можно менять!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:33
    +3
    Она ещё упирается ,вот нахалка!Экс сказал ружо взять и на Украину.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:45
      0
      Ни одна страна НАТО не заявляла о желании направить на Украину своих военных
      А кто в Нате командир ? Скажет: Вперед ! И полезут как миленькие! sad
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:38
    +1
    Как в песне: "Хочешь-хочешь. Я знаю, хочешь. Я точно знаю, хочешь. Хочешь, но молчишь!" (с)
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:38
    0
    Впрочем, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил поведение Расмуссена иначе, отметив, что тот и раньше не был «шибко умным человеком», а сейчас и вовсе впал в «доктринерское слабоумие».

    Что поделаешь. Года. И менталитет и них такой, слабоумный... laughing
  5. Александр97
    Александр97 Сегодня, 11:38
    +1
    Унтерменш (Untermenschen) - слово не давали!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    0
    Эстония на всякий случай отработала назад официально заявлением своей премьерши. А ведь перед этим из Прибалтики долгое время звучали далеко не миролюбивые слова в отношении России и конфликта на Украине. Некоторые политологи предполагают, что Расмуссен по просьбе Ермака специально забросил пробный шар, чтобы прозондировать реакцию общественности.