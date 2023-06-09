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Часть находящихся в Крыму кораблей украинского флота отправлена на разделку

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Часть находящихся в Крыму кораблей украинского флота отправлена на разделку

Остатки украинского флота, находящиеся в российском Крыму с 2014 года, будут отправлены на переплавку. Как сообщает ТГ-канал "Черноморский флот", часть кораблей уже направлена на разделочную базу.


О том, что Россия не намерена дальше содержать брошенные в 2014 году в Крыму корабли ВМС Украины, сообщалось еще в прошлом году. Согласно появившейся информации, все остатки украинского флота должны были быть утилизированы после окончания спецоперации. По-видимому, планы были скорректированы с учетом происходящего на Украине, и часть кораблей была направлена на разделку.

Как сообщил ТГ-канал "Черноморский флот", на сегодняшний день на разделку отправлены: ракетный катер "Приднепровье", артиллерийский катер "Херсон", морской тральщик "Чернигов", корвет "Хмельницкий", морской тральщик "Черкассы" и корвет "Луцк". Все эти корабли уже находятся на судоразделочной базе.


Корабли ВМСУ девять лет занимают причалы в пунктах базирования Черноморского флота, при этом никакой перспективы их использования, кроме как на металлолом, нет.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году под контроль Черноморского флота перешло около 50 кораблей и судов из состава ВМС Украины. В 2020 году из остатков украинского флота было сформировано две группы кораблей и судов в Стрелецкой и Инженерной бухтах, после чего их распределили по местам стоянок, где они и догнивали, поддерживаемые на плаву только усилиями российских моряков.
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14 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:19
    +3
    Весь лом на "Азовсталь" на первую переработку, в глубь России незачем этот хлам тащить. Да, и унитазы из гальюнов нужно выслать в куев, а то подумают чего нехорошее.
    1. blackbeard
      blackbeard Сегодня, 11:20
      +1
      а то опять будут ныть, что украли их унитазы wassat
      1. Borik
        Borik Сегодня, 11:26
        0
        Корабли ВМСУ девять лет занимают причалы в пунктах базирования Черноморского флота

        И чего столько времени тянули давно бы их на металл разделали.
    2. solar
      solar Сегодня, 11:24
      +1
      Весь лом на "Азовсталь"

      Забудьте об Азовстали, нет её.:((
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:27
      0
      Цитата: Uprun
      Весь лом на "Азовсталь" на первую переработку, в глубь России незачем этот хлам тащить. Да, и унитазы из гальюнов нужно выслать в куев, а то подумают чего нехорошее.

      По законам военного времени это уже трофеи и значит ни о каком возврате речи быть не может.
      Давно уж надо было очистить берег, а не ждать у моря погоды и содержать за свой счёт.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:21
    0
    Правильное решение, зачем содержать ржавые корыта если из их металла можно построить новые.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:22
    0
    Во дают,деньги девать не куда было ,С 2014 г года держали команду на " отстое" ,минимум 3 человека,курорт а не работа. am
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 11:22
    0
    всех на дно, всех на дно!! ( к/ф торпедоносцы).. пусть этот металл расплавят к чертям на иголки)
  5. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 11:23
    0
    Значит решились, что возвращать точно не будут.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 11:28
      0
      Уже с мая 2014 года стало ясно, что возвращать не надо. Слишком долго простояли.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:28
    0
    Ну...
    С паршивой овцы хоть шерсти клок... (нар.мудрость)
  7. IgorIP
    IgorIP Сегодня, 11:29
    0
    Цитата: Див Дивыч
    Значит решились, что возвращать точно не будут.

    То что хотели, хох.л.ы забрали. Тот же СДК, к примеру, который с такой помпой недавно уничтожили (по крайней мере говорят что уничтожили). А весь остальной хлам хох.л.ы и не хотели забирать. Зачем он им?
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:29
    0
    Блин, блин, блин!!! Чермет опять по цене просядет.
    Перекупам то до лампочки, они свой % всегда возьмут, а я то своими ножками, ручками и горбиком. И минус три, а то и пять рублей с килограмма!!!
  9. flSergius
    flSergius Сегодня, 11:43
    0
    Так может это имелии в виду укры, когда писали, что руссские стащили у них унитазы и корыта - их флот из старых корыт laughing