Часть находящихся в Крыму кораблей украинского флота отправлена на разделку

Остатки украинского флота, находящиеся в российском Крыму с 2014 года, будут отправлены на переплавку. Как сообщает ТГ-канал "Черноморский флот", часть кораблей уже направлена на разделочную базу.
О том, что Россия не намерена дальше содержать брошенные в 2014 году в Крыму корабли ВМС Украины, сообщалось еще в прошлом году. Согласно появившейся информации, все остатки украинского флота должны были быть утилизированы после окончания спецоперации. По-видимому, планы были скорректированы с учетом происходящего на Украине, и часть кораблей была направлена на разделку.
Как сообщил ТГ-канал "Черноморский флот", на сегодняшний день на разделку отправлены: ракетный катер "Приднепровье", артиллерийский катер "Херсон", морской тральщик "Чернигов", корвет "Хмельницкий", морской тральщик "Черкассы" и корвет "Луцк". Все эти корабли уже находятся на судоразделочной базе.
Корабли ВМСУ девять лет занимают причалы в пунктах базирования Черноморского флота, при этом никакой перспективы их использования, кроме как на металлолом, нет.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году под контроль Черноморского флота перешло около 50 кораблей и судов из состава ВМС Украины. В 2020 году из остатков украинского флота было сформировано две группы кораблей и судов в Стрелецкой и Инженерной бухтах, после чего их распределили по местам стоянок, где они и догнивали, поддерживаемые на плаву только усилиями российских моряков.