Главкома ВСУ Залужного от командования отстранили, руководство наступлением осуществляет командующий Сухопутными войсками Сырский

Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча

Главкома ВСУ Валерия Залужного от командования контрнаступлением отстранили, общее руководство операцией осуществляет командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в администрации Зеленского.Залужного отстранили от оперативного управления войсками, хотя он по-прежнему входит в командование и даже докладывает по ситуации в офисе Зеленского. А вот непосредственное командование украинскими войсками осуществляет трио генералов: Александр Комаренко — начальник оперативного управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ, Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", а также Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ и давно мечтающий занять место Залужного.В подтверждение того, что Залужный больше не вхож в круг "друзей" украинского президента, Зеленский накануне опубликовал фото с тройкой вышеназванных генералов, с которыми он обсуждал ситуацию на фронте. Главкома на фото нет.- подписал Зеленский.О том, что Залужного отстранили от командования, ранее уже сообщали украинские источники. С началом контрнаступления появилась информация, что главком снова вернулся к командованию, но она оказалась преждевременной. Как заявляют некоторые российские эксперты, о том, что командует операцией Сырский, можно было догадаться с самого начала наступления, поскольку это в его стиле - класть тысячи военнослужащих ВСУ, как уже было при обороне Артемовска.