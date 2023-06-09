Азербайджан подписал контракт на покупку у Италии военно-транспортных самолётов C-27J Spartan

Если изначально сотрудничество между Италией и Азербайджаном развивалось лишь в области энергетики, то со временем оно распространилось и на военную сферу. Всему этому способствовал вклад, который внесла рабочая группа, созданная при Министерстве обороны нашей страны

Баку и Рим заключили контакт на поставку Италией военно-транспортных самолётов C-27J Spartan для ВВС Азербайджана.Руководство крупнейшего итальянского машиностроительного холдинга не стало раскрывать подробностей касательно количества планируемых к поставке самолётов, равно как и общей стоимости сделки, однако, отметило, что данное соглашение стало результатом развития более тесных связей между двумя государствами в сфере энергетики. В компании напомнили о голубом топливе, которое страна получает от Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу.Кстати говоря, после снижения своей «зависимости» от российского газа Италия прорабатывает возможность удвоения пропускной способности данного трубопровода.Вот что следует из заявления компании:Достижение консенсуса между главами оборонных ведомств двух стран по данной сделке служит доказательством всё более активного использования Римом возможности проведения переговоров на межправительственном уровне, позволяя компаниям Leonardo и Fincantieri (обе из них находятся под госконтролем) реализовывать свою военно-промышленную продукцию.Кстати говоря, среди других государств, на вооружении которых находятся эти современные итальяно-американские тактические военно-транспортные самолёты, включая саму Италию, числятся Мексика, Перу, Марокко, Замбия, Кения, Чад, Греция, Словакия, Словения, Литва, Румыния, Болгария и Австралия.Что же касается Соединённых Штатов, то эти военно-воздушные суда имеются на вооружении Береговой охраны США и Командования специальных операций американских Вооружённых сил.По информации итальянского концерна, C-27J Spartan уже успел налетать в общей сложности 170 тыс. часов.В настоящее время ВВС Италии выделили средства на разработку 2 вариантов этого воздушного судна. Одно из них – C-27J EW-Jedi, является вариантом самолёта радиоэлектронный борьбы (РЭБ), главная задача которого заключается в подавлении средств радиоэлектронной разведки, несущих угрозу для сухопутных войск, в том числе и самодельных взрывных устройств. Второй вариант – Praetorian (его разработка ведётся с 2011 года) будет нести высокоточные управляемые боеприпасы, оказывая в то же время и поддержку войскам специального назначения.