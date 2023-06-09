Военное обозрение
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Азербайджан подписал контракт на покупку у Италии военно-транспортных самолётов C-27J Spartan

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Азербайджан подписал контракт на покупку у Италии военно-транспортных самолётов C-27J Spartan

Баку и Рим заключили контакт на поставку Италией военно-транспортных самолётов C-27J Spartan для ВВС Азербайджана.


Руководство крупнейшего итальянского машиностроительного холдинга не стало раскрывать подробностей касательно количества планируемых к поставке самолётов, равно как и общей стоимости сделки, однако, отметило, что данное соглашение стало результатом развития более тесных связей между двумя государствами в сфере энергетики. В компании напомнили о голубом топливе, которое страна получает от Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу.

Кстати говоря, после снижения своей «зависимости» от российского газа Италия прорабатывает возможность удвоения пропускной способности данного трубопровода.

Вот что следует из заявления компании:

Если изначально сотрудничество между Италией и Азербайджаном развивалось лишь в области энергетики, то со временем оно распространилось и на военную сферу. Всему этому способствовал вклад, который внесла рабочая группа, созданная при Министерстве обороны нашей страны

Достижение консенсуса между главами оборонных ведомств двух стран по данной сделке служит доказательством всё более активного использования Римом возможности проведения переговоров на межправительственном уровне, позволяя компаниям Leonardo и Fincantieri (обе из них находятся под госконтролем) реализовывать свою военно-промышленную продукцию.

Кстати говоря, среди других государств, на вооружении которых находятся эти современные итальяно-американские тактические военно-транспортные самолёты, включая саму Италию, числятся Мексика, Перу, Марокко, Замбия, Кения, Чад, Греция, Словакия, Словения, Литва, Румыния, Болгария и Австралия.

Что же касается Соединённых Штатов, то эти военно-воздушные суда имеются на вооружении Береговой охраны США и Командования специальных операций американских Вооружённых сил.

По информации итальянского концерна, C-27J Spartan уже успел налетать в общей сложности 170 тыс. часов.

В настоящее время ВВС Италии выделили средства на разработку 2 вариантов этого воздушного судна. Одно из них – C-27J EW-Jedi, является вариантом самолёта радиоэлектронный борьбы (РЭБ), главная задача которого заключается в подавлении средств радиоэлектронной разведки, несущих угрозу для сухопутных войск, в том числе и самодельных взрывных устройств. Второй вариант – Praetorian (его разработка ведётся с 2011 года) будет нести высокоточные управляемые боеприпасы, оказывая в то же время и поддержку войскам специального назначения.
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12 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:56
    -3
    Баку и Рим заключили контакт на поставку Италией военно-транспортных самолётов C-27J Spartan для ВВС Азербайджана.
    belay И куда дикие гуси собрались лететь? recourse На курорт, в Анталию или просто закупка для передачи Турции?
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Mavrikiy
      И куда дикие гуси собрались лететь? На курорт, в Анталию или просто закупка для передачи Турции?

      У Турции достаточно транспортных самолетов что не скажу у Азербайджана. Азербайджан и Турция и Пакистан часто создают военные учения, Азербайджан по ходу будет активно использовать эти самолеты для транспортировки личного состава и техники. Плюс это пристиж ВВС. Они должны быть. Максимум Азербайджан закупит 5 единиц. Не больше. А у Турции почти 100 единиц подобного типа самолётов. Плюс по лицензии выпускают. Всё говорит о том что Азербайджанские солдаты будут транспортироваться. Куда покажет время. Но я думаю на сборы в Турцию.


  2. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 14:20
    0
    Странные люди сидят в азербайджанском минобороны! То эпопея с Ан-148. То с малотиражным итальянским транспортником связались. Короче, я про коррупцию ничего не писал stop
    1. uav80
      uav80 Сегодня, 14:26
      -1
      эпопея с Ан-148 закончилась когда проевропейская власть пришла...
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: Ил-18
      Странные люди сидят в азербайджанском минобороны!

      Я так не думаю. Я живу в Азербайджане и вижу что распил военного бюджета карается очень жестко. У Азербайджана уже есть опыт в бизнесе с Итальянцами. Наши у них купили учебные самолете М-346

  3. mr.Man
    mr.Man Сегодня, 14:24
    -1
    Ни, чё Вы не понимаете...
    Гранаты возить будут... drinks на базар...
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 14:25
    +3
    Баку и Рим заключили контакт на поставку Италией военно-транспортных самолётов C-27J Spartan для ВВС Азербайджана.
    Очень удачный самолет... Жаль, что у нас подобного нет и еще печальнее, что не понятно когда появится. А ведь такой самолет нашим ВС нужен уже даже не позавчера...
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 14:26
    -1
    По информации итальянского концерна, C-27J Spartan уже успел налетать в общей сложности 170 тыс. часов.

    170 тыс. часов налета это примерно 80 тыс. циклов взлет/посадка. Для любого самолета это - запредельно много. Даже с учетом двух - трех капремонтов, износ - 200%. Заклепочные соединения обшивки и силового набора в принципе можно переклепать под ремонтную заклепку. Но усталость металла никто отменить не сможет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:34
      -2
      ...гофра полезет на панелях фюзеляжа от усталости металла.... а там и до саморазрушения конструкции недалеко.
    2. Victorovich
      Victorovich Сегодня, 14:40
      +1
      Ну это всё же не один самолёт . А общая сумма налёта всех выпущенных самолётов.
      А если рассуждать по вашему - на 1 борт и 80 000 взлёт/посадок....
      это получаем:
      219 лет при 1 взлёт/посадка в день
      22 года если 10 взлёт/посадок в день
      9 лет - при ежечастном взлёте и посадке.
      Ну ей богу, ерунда полная.

      Но в принципе C-27J это практический полный аналог по ТТХ нашему Ил-112...
      Но!!!! Почему ИЛ-112 не полетел???
      Ну вот я совсем ни разу не авиаконструктор, но что-то подсказывает.
      Площадь крыла:
      Ил-112 - 65 кв.м
      C-27J - 82 кв.м
      я думаю что разница очень существенная.
      C-27J - летает
      Ил-112 .. нету, совсем нету.

      Так что можно сказать Азербайджан покупает нормальный самолёт, а мы со своим Ил-112 не шмогли.. увы и ах.
    3. solar
      solar Сегодня, 14:50
      0
      Похоже, это общий налет всех самолетов данного типа. Всего их выпустили чуть больше сотни.
  6. GREG68
    GREG68 Сегодня, 15:42
    0
    Да уж. А ведь подобные самолёты, бывшим республикам СССР, могли - бы поставлять и мы. Если бы они у нас производились.... А ведь когда-то мы были могучей авиационной державой.... А сейчас и для себя не можем сделать, не то что на продажу. У Китая скоро будем закупать. Дожили бл.