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В Омской области задержан бывший работник оборонного предприятия, шпионивший в пользу немецкой разведки

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В Омской области задержан бывший работник оборонного предприятия, шпионивший в пользу немецкой разведки

Фото иллюстрационное



В Омской области задержан бывший работник одного из предприятий Военно-промышленного комплекса России, шпионивший в пользу Германии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ вышли на российского гражданина, который собирал сведения секретного характера в интересах германской разведки. Как оказалось, немецкий шпион, данные которого пока не раскрываются, сам проявил инициативу и вышел на представителей разведки ФРГ, предложив свои услуги. Немцы согласились, большую роль в этом сыграло то, что задержанный ранее работал на одном из оборонных предприятий Омской области. Взамен шпион просил предоставить ему немецкое гражданство.

Федеральной службой безопасности РФ задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области

- говорится в сообщении ЦОС.

Выйдя на немецкого шпиона, сотрудники ФСБ тщательно задокументировали его преступную деятельность, в рамках которой он собирал сведения, интересующие немецкую разведку. Как сообщили силовики, фигурант намеревался передать немцам данные об объектах Минобороны РФ, которые стали известны ему во время работы на оборонном предприятии. Осуществить свой замысел он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России (Госизмена), предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет, либо пожизненное. Следственные и оперативные мероприятия по делу продолжаются.
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19 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:20
    +11
    Четвертак и на Новую Землю: кормить белых медведей.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 12:26
      +3
      А почему он к немцам обратился а не к матрасникам. Они же должны больше платить.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:30
        +8
        к немцам обратился а не к матрасникам
        Видел, наверное, что американцы переметнувшихся к ним афганцев кинули не только на паспорт, но и на авиабилет.
        Не исключено, что немцы его сами слили, чтоб паспорт обещанный не давать- в Германии с ними строго.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:43
          +6
          Цитата: Болторез
          к немцам обратился а не к матрасникам

          Не исключено, что немцы его сами слили, чтоб паспорт обещанный не давать- в Германии с ними строго.

          Что ж так неуклюже и безмозгло поступил.
          Порылся бы в своей родословной, нашёл бы еврейские, немецкие, польские или на худой конец украинские корни, купил бы билет в одну из этих стран и доказывал бы там свою любовь к вновь обретённой "стране обетованной".
          А теперь? А теперь он будет на нарах доказывать свою любовь к кайлу или пиле дружба, и эту любовь он будет доказывать 20 или 25 лет. crying
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 12:53
            +3
            Порылся бы в своей родословной

            " У тебя хоть дед-еврей
            бывший врач-вредитель
            А у меня антисемит
            на антисемите" laughing
            Мог просто по интернету пошарить- мне все рекламу засылают с заманчивым предложением ВНЖ Болгарии и паспорта Вануату belay
            на нарах доказывать свою любовь
            Если на нарах ( а не под)- то уже не так плохо fellow .
      2. monetam
        monetam Сегодня, 12:41
        +2
        Наверное, гражданство немецкое пообещали.
      3. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:53
        +3
        Скорее, в контексте отношения Дяди Сэма к своим холуям, шестёркам и табаки, - не больше "платить", а дальше "кидать". А сей персонаж, надо полагать, "телевизор смотрел" регулярно...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:27
      +6
      Быть гражданином среди белых медведей он не предпологал.... bully belay
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:02
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Четвертак и на Новую Землю: кормить белых медведей.

      Четвертак маловато будет для инициативника. Пожизненное и на Чукотку: туннель на Аляску копать.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:27
    +5
    Да воздастся каждому по делам его.
    Отвалить иудушке 30 серебряников и на осину.
  3. Дмитрий22
    Дмитрий22 Сегодня, 12:29
    +5
    Нужно завалить все вражеские разведки предложениями о сотрудничестве, каждый курсант какого-нибудь училища должен иметь 10-20 разных аккаунтов и заваливать всякие цру потоком жгучего желания к сотрудничеству. Цыганить у них деньги и контакты. Пусть они захлебнуться в потоке дурной информации. Пусть у них не будет возможности отфильтровать в этом потоке реальных предателей которые смогут нанести вред Родине!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:32
    +2
    В Омской области задержан бывший работник оборонного предприятия, шпионивший в пользу немецкой разведки
    . Предатель, шпион... жадность, больше ничего.
    Лечение известно, лоб + ЗЕЛЕНКА, оптимальный вариант.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:08
      +3
      Предатель, шпион... жадность, больше ничего.
      Ну почему же? Бывают идейные попадаются, например, та же "Кембриджская пятерка" во главе с К. Филби. Ой, я дико извиняюсь, попутал шпионов с разведчиками...
      Но вот, три дня назад в тюряге США на пожизненном, скончался Роберт Ханссен. Его заслуги перед КГБ и СССР можно сравнить с ущербом от Пеньковского или Гордиевского. Благодаря Ханссену, мы 20 лет имели все коды ВМФ США на Тихом океане. Но сами коды без соответствующей аппаратуры (как пример немецкая "Энигма"), приложить некуда. Может поэтому, мы вовремя подсказали С. Корее в 1968 году, что в их водах трётся шпионский корабль США "Пуэбло", весь нашпигованный новейшим развед-оборудованием. А далее, "безумству храбрых поём мы песню..." Корейцы догнали и атаковали "Пуэбло" уже в нейтральных водах, куда он дал дёру. Пристрелили пяток самых борзых, остальных мордой в палубу и к себе в тюрьму. И никакие угрозы и оправдания от гегемона, стереть с лица Земли С. Корею, не имели успеха. Оборудование передали СССР, л/с через пару месяцев вышвырнули, а корабль до сих пор стоит как музей боевой славы у причала.
      США были уверены, что успев сжечь все коды и документы на корабле, "голое железо" ничего не даст СССР. Но у нас был Ханссен!!!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:19
        0
        Профессия ДРЕВНЯЯ... шпион - разведчик, это с какой стороны посмотреть.
        Выбрашие этот путь знают, на что подписались.
        Как с ними поступают, тут, там, примерно одно и тоже.
        Идейные, продажные... по разному бывает, следствие разберётся.
  5. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 12:35
    +1
    Осуществить свой замысел он не успел
    интернет что-ли отрубили ему? what Или по старинке собирался типа микропленки в каблуке или чертежи на папиросной бумаге зашитые в подкладке? (если что стеб) )))
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    +2
    шпионивший в пользу Германии.
    Мало нам украинских шпионов и диверсантов, так еще и немецкие начали вылазить к тому же инициативник. Ни как зарабатывал на немецкое гражданство упыренок. Теперь придется лет 15-20 изучать немецкий в камере.
  7. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 12:48
    +2
    Профессия иуды востребована во все времена, хоть во время Христа, хоть сейчас. На крови наших парней очередной angry хотел сделать себе уютное гнездо в тёплом месте. Откуда ж берутся такие sad
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:17
    +1
    В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России (Госизмена), предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет, либо пожизненное.

    Только что прошли материалы по сохранению секретных документов в США.
    «Слава» американских президентов (или высокое денежное вознаграждение???) не дают покоя внутренним российским «врагам народа»...
  9. ArtPilot
    ArtPilot Сегодня, 13:24
    +1
    Судьба шпиона: разбогател, а потратить не сможет.