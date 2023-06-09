В Омской области задержан бывший работник оборонного предприятия, шпионивший в пользу немецкой разведки

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Федеральной службой безопасности РФ задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области

В Омской области задержан бывший работник одного из предприятий Военно-промышленного комплекса России, шпионивший в пользу Германии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Сотрудники ФСБ вышли на российского гражданина, который собирал сведения секретного характера в интересах германской разведки. Как оказалось, немецкий шпион, данные которого пока не раскрываются, сам проявил инициативу и вышел на представителей разведки ФРГ, предложив свои услуги. Немцы согласились, большую роль в этом сыграло то, что задержанный ранее работал на одном из оборонных предприятий Омской области. Взамен шпион просил предоставить ему немецкое гражданство.- говорится в сообщении ЦОС.Выйдя на немецкого шпиона, сотрудники ФСБ тщательно задокументировали его преступную деятельность, в рамках которой он собирал сведения, интересующие немецкую разведку. Как сообщили силовики, фигурант намеревался передать немцам данные об объектах Минобороны РФ, которые стали известны ему во время работы на оборонном предприятии. Осуществить свой замысел он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России (Госизмена), предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет, либо пожизненное. Следственные и оперативные мероприятия по делу продолжаются.