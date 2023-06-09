На Запорожском направлении ВСУ, несмотря на потери, не прекращают попытки проломить российскую оборону

На Запорожском участке линии боевого соприкосновения боевики киевского режима в течение прошедшей ночи предприняли несколько попыток выдвинуться в направлении позиций российской армии колоннами по семь-десять БМП с прикрытием артиллерии.
В результате атак украинским боевикам удалось приблизиться к позициям ВС РФ в районе населенного пункта Работин, однако линия фронта не изменилась. По наступающему противнику наносит удары российская авиация.
ВСУ выдвигались относительно небольшими усиленными танками группами по 15-20 человек. Атаки противника пресекаются работой артиллерии. На направлении Орехов-Токмак ВСУ к утру удалось зацепиться за несколько позиций российской армии.
На Ореховском направлении продолжаются ожесточенные бои. Попытки боевиков вклиниться в оборонительные порядки группировки "Восток" в районе населенного пункта Работино на данный момент не увенчались успехом. Западнее подразделениям 58 армии удалось выдавить противника из населенного пункта Лобковое.
В районе населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка ВСУ потеряли не менее девяти танков, а также некоторое количество БМП и ББМ, а также значительное количество живой силы. Ряд источников сообщает об уничтожении украинской САУ Caesar французского производства.
Несмотря на значительные потери военной техники и живой силы, ВСУ продолжают попытки наступления на Ореховском направлении.