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На Запорожском направлении ВСУ, несмотря на потери, не прекращают попытки проломить российскую оборону

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На Запорожском направлении ВСУ, несмотря на потери, не прекращают попытки проломить российскую оборону

На Запорожском участке линии боевого соприкосновения боевики киевского режима в течение прошедшей ночи предприняли несколько попыток выдвинуться в направлении позиций российской армии колоннами по семь-десять БМП с прикрытием артиллерии.


В результате атак украинским боевикам удалось приблизиться к позициям ВС РФ в районе населенного пункта Работин, однако линия фронта не изменилась. По наступающему противнику наносит удары российская авиация.

ВСУ выдвигались относительно небольшими усиленными танками группами по 15-20 человек. Атаки противника пресекаются работой артиллерии. На направлении Орехов-Токмак ВСУ к утру удалось зацепиться за несколько позиций российской армии.





На Ореховском направлении продолжаются ожесточенные бои. Попытки боевиков вклиниться в оборонительные порядки группировки "Восток" в районе населенного пункта Работино на данный момент не увенчались успехом. Западнее подразделениям 58 армии удалось выдавить противника из населенного пункта Лобковое.

В районе населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка ВСУ потеряли не менее девяти танков, а также некоторое количество БМП и ББМ, а также значительное количество живой силы. Ряд источников сообщает об уничтожении украинской САУ Caesar французского производства.

Несмотря на значительные потери военной техники и живой силы, ВСУ продолжают попытки наступления на Ореховском направлении.
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21 комментарий
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:31
    0
    Интересно какие у них потери 200-ми в сутки?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:39
      +5

      Как-то так можно описать контрнаступ ВСУ.........
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 12:48
      -2
      Не-а, неинтересно. Наши братья там тоже гибнут и на той стороне, по этому поводу, тоже "ура горит" кричат.

      Поэтому интересно когда это всё и как, закончится, а если говорить о потерях, то интересны цифры с обеих сторон.
      Но этого на сегодняшний день не узнать.
    3. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:48
      -3
      Цифры встречаются типа 500-1000. Силы примерно 20000 и на подходе ещё.
    4. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:48
      0
      Интересно какие у них потери 200-ми в сутки?
      .....Велика пошана
      это из анекдота
      в селе идёт собрание..перед селянами и журналистом выступает председатель
      -ну громодяне-працевныки мы план утрое сдийсныли, мени и бугалтеру премия , остальным велика пошана
      журналист у селюка спрашивает
      -а что такое Велика Пошана?
      тот
      -ты у коня бачив причиндал?...так ото ще бильш
    5. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:55
      +3
      В сутки теряют до усиленной БТГ вместе бронетанковой техникой ,приплюсуйте к этому контрбатарейную борьбу и получится еще потеря пары дивизионов РСЗО и артиллерийско -зенитного. Как то так . БПЛА ВСУ активно давятся нашим РЭБ. Держатся парни , молодцом.
    6. кредо
      кредо Сегодня, 12:57
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Интересно какие у них потери 200-ми в сутки?

      Если принять за отправную точку, что на Украине ещё остается порядка 6 миллионов мужчин, то даже цифры, по некоторым данным, в 250-300 тысяч двухсотых и 400-500 тысяч трёхсотых за вест период СВО для киевской хунты не критичны.
      Ещё есть резерв из подрастающего поколения, юнцов-молокососов, вдов всушников и сброд со всего мира. Судя по всему в Киеве даже не переживают насчёт "мясо для убоя" и гонят на убой одну волну мобиков за другой.
      1. oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:01
        +3
        дело в том , что когда заканчится техника и вооружение ( а она поверьте закончится) , 5 миллионов могут конечно пойти в наступление на комбайнах и тракторах , но выгглядеть это будет не "комильфо" wink
        1. Умник
          Умник Сегодня, 13:27
          -2
          Почему техника закончится? С чего вы так решили?
          1. oleg-nekrasov-19
            oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:39
            +1
            потому что такими темпами , без возможности эвакуации, ремонта и восстановления , техника закончится довольно быстро , а новая просто не успет поступить и даже если она поступит , то не в таком количестве .Подготовить мехвода на БМП (нормального мехвода) , уж про танки заикаться не буду - нужно не менее трех месяцев. Операторы-наводчики так же примерно по сроку готовятся, сразу они не рождаются. Потом необходимо провести боевое слаживание ( тоже не в течении трех дней) , боевые стрельбы( хотя бы пару раз на директрису выйти ) и потом можно в бой , котроткий правда ,потому что будешь уничтожен ,даже не развернувшись в боевые порядки. Как то так . Ну а техника, тем более дорогостоящая имеет свойство заканчиваться под интенсивным огневым воздействием -в местах хранения, слаживания,скопления и выполнении боевых задач. С уважением hi
      2. sailor Roman
        sailor Roman Сегодня, 13:22
        +1
        Из названных Вами 6 миллионов мужчин немалая часть способна, не очень быстро, передвигаться, рыть окопы и нести оружие. Кроме этого для выполнения хозяйственных задач, обслуживания систем обеспечения электроэнергией, транспорта, коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, выращивания и обучения детей и пр... не везде смогут выполнить женщины. В остатке останется не более полумиллиона "псевдостудентов" и уклонистов, для отлова и обучения которых потребуется не менее полугода. Да и этот "народец" мало пригодный воин. Так что Ваш расчет неверен.
    7. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:10
      -4
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Интересно какие у них потери 200-ми в сутки?

      "Пиши больше. Чего их басурман жалеть".А.В.Суворов
      1. 72jora72
        72jora72 Сегодня, 13:48
        0
        "Пиши больше. Чего их басурман жалеть".А.В.Суворов
        Желудь будешь,Крымский?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:38
    +1
    Несмотря на значительные потери военной техники и живой силы, ВСУ продолжают попытки наступления на Ореховском направлении.
    . Они все равно идут, пытаются наступать... неприятно. На сколько это опасно, пока не понятно.
    Даже не победить, а добиться чего значимого, это сомнительно... вопрос, какие потери будут у нас, самое важное.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:46
      +1
      Тем меньше реально боеготового, боеспособного и эффективного потенциала останется у киевских бандеро - нациков для отражения последующих контрударов ВС России...

      А пока они истекают кровью, от итогов их же, т.н. "тактики", т.н. "тысячи порезов"...
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 12:50
        0
        Простите, а эти самые контрудары ВС РФ, куда и с какой целью?
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 12:53
      0
      Грамотно мамы щенят поступают. Мелкими группами с месяц могут долбиться.. Трудно будет их вычёсывать. Крутить "головой" на 360 надо.
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:55
      -1
      Конечно опасно! Там ведь НАТО всё планирует. Они не жалеют сил и средств на этот наступ! Уже говорили про их тактику -идут малыми разреженными группами, выманивая на себя артиллерию, огонь из укрепов, пытаясь выявить позиции арты и вызвать расход боеприпасов и их нехватку. Дальше идёт контрбатарейная и удары хаймерсами с вольфрамовой шрапнелью по позициям пехоты, дальше идёт отслеживание -откуда идут снабжение и подкрепления -по путям подвоза идут обстрелы из рсзо, в т.ч. минирование из рсзо и 155-снарядами с 2 минами в каждом. Сосредотачивают огонь на каком-то узком участке фронта, затем в ослабленное место прут крупными силами на прорыв. Так что нашим парням там сейчас жарко -враг за ценой не постоит! Если бы не вертолеты и арта -то было бы совсем туго!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:39
    0
    "Кактус" оказался и правда колючий. Привет мышам.
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 12:50
    +2
    Украм вообще плевать на потери. Загляни в их телеги... Там радость от повреждения дома в Воронеже.
    Больше иных проблем нету.. молчат по контрхрюк
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:13
    +1
    На Запорожском направлении ВСУ, несмотря на потери, не прекращают попытки проломить российскую оборону

    А в МО РФ уже закончилось ракетно-артиллерийское вооружение?
    Вот та рекламированная и маневренная «Тосочка» не доехала до огневых позиций?
    Те выпущенные в обращение «Коалиции-СВ» вышли в тираж не дав специалистам результатов для анализа ТТХ «пробной партии»?
    * * *
    Кромсайте «пытающихся проломить» без сожаления, ибо в мирной жизни такие «отморозки» не пригодны...