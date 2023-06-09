Назначенный Киевом губернатор Харьковской области сообщил о ракетных ударах по объектам на окраинах административного центра

Российские вооруженные силы продолжают массированные удары по прифронтовым и тыловым военным объектам подконтрольной киевскому режиму территории Украины, применяя различные средства поражения.
Сегодня утром назначенный Киевом губернатор Харьковской области, вернее, той части региона, которая находится под контролем ВСУ, Олег Синегубов сообщил об очередном ракетном ударе по объектам на окраинах административного центра. Об этом он написал в своем телеграм-канале, привычно разгоняя байку, что обстрел был произведен из зенитно-ракетных комплексов С-300. По заявлению главы Харьковской ОВА, в результате прилетов жертв и разрушений нет.
Последнее опровергают даже украинские СМИ и телеграм-каналы. Местные жители и журналисты, несмотря на запрет киевских властей распространять информацию о прилетах и работе ПВО, сообщают о серии взрывов на окраинах Харькова и в области, в подтверждение публикуются фотографии клубов дыма в местах прилета ракет. В местных чатах пишут о попадании ракеты по одному из военных объектов в пригороде, в результате удара слышны множественные взрывы. Вероятнее всего, попадание было по складу с боеприпасами, в результате чего началась детонация.
Причем удары были нанесены буквально через несколько минут после отбоя воздушной тревоги в 10:04 по местному времени. Украинские мониторинговые каналы утверждают, что обстрел велся с территории Белгородской области.
Ранее Синегубов сообщил, что минувшей ночью были нанесены удары дронами-камикадзе Shahed (так по-прежнему на Украине называют российские БПЛА «Герань-2») по объектам в Харьковском, Купянском, Чугуевском и Богодуховском районах. Вопреки пропагандистским заявлениям из Киева о невероятно эффективной работе ПВО, глава Харьковской ОВА пишет о начавшихся в результате прилетов пожарах.