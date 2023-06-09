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Назначенный Киевом губернатор Харьковской области сообщил о ракетных ударах по объектам на окраинах административного центра

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Назначенный Киевом губернатор Харьковской области сообщил о ракетных ударах по объектам на окраинах административного центра

Российские вооруженные силы продолжают массированные удары по прифронтовым и тыловым военным объектам подконтрольной киевскому режиму территории Украины, применяя различные средства поражения.


Сегодня утром назначенный Киевом губернатор Харьковской области, вернее, той части региона, которая находится под контролем ВСУ, Олег Синегубов сообщил об очередном ракетном ударе по объектам на окраинах административного центра. Об этом он написал в своем телеграм-канале, привычно разгоняя байку, что обстрел был произведен из зенитно-ракетных комплексов С-300. По заявлению главы Харьковской ОВА, в результате прилетов жертв и разрушений нет.

Последнее опровергают даже украинские СМИ и телеграм-каналы. Местные жители и журналисты, несмотря на запрет киевских властей распространять информацию о прилетах и работе ПВО, сообщают о серии взрывов на окраинах Харькова и в области, в подтверждение публикуются фотографии клубов дыма в местах прилета ракет. В местных чатах пишут о попадании ракеты по одному из военных объектов в пригороде, в результате удара слышны множественные взрывы. Вероятнее всего, попадание было по складу с боеприпасами, в результате чего началась детонация.

Причем удары были нанесены буквально через несколько минут после отбоя воздушной тревоги в 10:04 по местному времени. Украинские мониторинговые каналы утверждают, что обстрел велся с территории Белгородской области.

Ранее Синегубов сообщил, что минувшей ночью были нанесены удары дронами-камикадзе Shahed (так по-прежнему на Украине называют российские БПЛА «Герань-2») по объектам в Харьковском, Купянском, Чугуевском и Богодуховском районах. Вопреки пропагандистским заявлениям из Киева о невероятно эффективной работе ПВО, глава Харьковской ОВА пишет о начавшихся в результате прилетов пожарах.
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:50
    0
    Походу, только в куеве все "сбивается", а в Харькове и других регионах все ловят.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 12:51
    +2
    Война -войной, а удары по тылам- по расписанию! Что ж, очень здорово то, что даже активные боевые действия не стали поводом для прекращння ударов по вражеским тылам.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:56
    +3
    Мал хорек, да вонюч))) Передайте ему, что скоро обстрелы С-300ми прекратятся - их у Куева осталось штук 5. Начнутся Пэтриоты и Ириски
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:05
      -3
      Цитата: Bingo
      Мал хорек, да вонюч))) Передайте ему, что скоро обстрелы С-300ми прекратятся - их у Куева осталось штук 5. Начнутся Пэтриоты и Ириски

      Вы сударь очень оптимистичны.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:43
        0
        Есть информация о количестве комплексов пво в Киеве?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:02
    0
    Харьков придётся освобождать: не хотелось бы равнять его с землёй, но это уж, как получится.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:06
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Харьков придётся освобождать: не хотелось бы равнять его с землёй, но это уж, как получится.

      Думаю для российского руководства Херсон и Запорожье куда важнее.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 13:14
        +1
        Да нет, Харьков очень важен! Там почти вся наукоемкая промышленность украины, оттуда рукой подать до Москвы в плане пуска ракет, там большая часть украинской газодобычи.....
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:18
        +1
        Арон Заави (Арон), нам важно ВСЁ и Одесса с Николаевым и Львов с Ужгородом. Слегка огорчает, но не удивляет лишь позиция Израиля в этой схватке, где ваши министры отводят глаза от названий улиц в Киеве, по которым их возят на поклон в Бабий Яр. Как вы с этим живёте-можете?
  5. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 13:12
    +1
    Да что у них за прикол, называть любые прилёты С300? В чем суть? Я так понимаю, что это делается, что-бы сгладить негатив от прилёта собственных ракет С300, при неудачных перехватах, но может есть какая то реальная подоплёка? Наши ВС реально используют С300 для ударов по наземным объектам? Как это может быть организовано? Зенитчики на очень "маленьких" машинах, всём составом, вместе с радарами и машинами управления, подкрадываются километров на 30-40, а то и меньше, и начинают обстрел в режиме РСЗО? Я понимаю, что в принципе, можно стрелять ЗУРами по наземной цели, но вроде как экономика так себе. Если только как утилизацию ракет использовать, но сама организация таких стрельб, просто за гранью добра и зла.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 13:42
      0
      Да это нормально для великих укров. Скоро шведы вступят в НАТО, и в небе появятся бесстрашные карлсончики.