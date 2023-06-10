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Программа «Иванов»: Какой боевой самолет был нужен РККА в середине 30-х годов

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Программа «Иванов»: Какой боевой самолет был нужен РККА в середине 30-х годов

В некоторых исторических вправках упоминается программа под загадочным названием «Иванов». Суть ее состоит в том, что для советской армии планировалось построить войсковой самолет общего назначения, соответствующий принятой в 1935 году доктрине.


Речь идет о концепции «глубокой наступательной операции», которая была отработана и принята руководством СССР в середине 30-х годов прошлого столетия.

В общих чертах она сводилась к тому, что артиллерия и механизированные бригады должны были проламывать первую линию обороны противника, а авиация наносить удалы по ближнему тылу, позволяя армии развить успех с тактического до оперативного уровня.

На тот момент в РККА было порядка 5 тысяч самолетов. По большей степени они были представлены разведчиками и штурмовиками.

В свою очередь, программа «Иванов» предполагала создание скоростного одномоторного многоцелевого боевого самолета с увеличенной скоростью и дальностью полета.

Предложение о новых типах разведчиков и штурмовиков рассматривалось 25 декабря 1936 г. на заседании Правительственной комиссии, где присутствовали конструкторы П.О. Сухой, И.Г. Неман и Н.Н. Поликарпов.

Согласно стенограмме заседания, идею создания универсального боевого самолета полностью поддержал и генсек ЦК КПСС И.В. Сталин, предложив конструкторам сначала разработать новый штурмовик-разведчик, а уже затем на его основе создать легкий бомбардировщик.

Стоит отметить, что из трех вышеупомянутых участников программы успеха добиться удалось только П.О. Сухому, ОКБ которого в период с 1937 по 1940 гг. создало легкий бомбардировщик Су-2, опытный самолет Су-4 и штурмовик-бомбардировщик ББ-2.

Использованы фотографии:
архивное фото
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1 комментарий
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  1. mark1
    mark1 Сегодня, 08:59
    0
    Су-2 подвело отсутствие подходящего мотора а не порочность концепции. Использование М-88 и даже М-82 не позволяло Су-2 называться скоростным, для этого нужен был М-90 или М-71 с мощностью не менее 2000/1700 л.с., что обеспечило бы скорость не менее 540-580 кМ/час.