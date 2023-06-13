Дело труба

«5 июня около 21:00 по московскому времени в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлён подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса. В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время через повреждённые участки трубопровода идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории.»



Последствия диверсии бандитов из ВСУ. Для справки: аммиак — удушающий и нейротропный яд. Он вызывает отёк лёгких, обжигает глаза и замораживает кожу, так как при испарении поглощает тепло. Это самое опасное химическое вещество, которое транспортируется по столь крупным трубопроводам

Неугодный аммиак



Источник: news-kiev.ru

Что делать с трубой?