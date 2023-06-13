Аммиак разрушает зерновую сделку

Дело труба
В начале июня российское руководство приостановило регистрацию судов в рамках зерновой сделки. Пока только для порта Южный, но с перспективой расширения до оставшихся двух морских гаваней. Требование одно – восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Горловка – Одесса. В начале спецоперации Зеленский распорядился остановить прокачку аммиака по трубопроводу длиной 2,5 тысячи километров. С тех пор особых инцидентов с системой не было и опасный газ под давлением в 35 атмосфер спокойно хранился в трубе. Вероятнее всего, киевский режим держал аммиакопровод в качестве козыря в разговоре с Россией. Новейшие события комментирует всем известный Игорь Конашенков:
«5 июня около 21:00 по московскому времени в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлён подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса. В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время через повреждённые участки трубопровода идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории.»
Последствия диверсии бандитов из ВСУ. Для справки: аммиак — удушающий и нейротропный яд. Он вызывает отёк лёгких, обжигает глаза и замораживает кожу, так как при испарении поглощает тепло. Это самое опасное химическое вещество, которое транспортируется по столь крупным трубопроводам
Военное преступление украинских бандитов немного затерялось на фоне катастрофы Каховской ГЭС, но также грозит немалыми политическими последствиями. Прежде всего, России теперь меньше резона придерживаться зерновой сделки, которую, напомним, наша страна продлила в очередной раз до 17 июля. Не стоит прощать очередной теракт против российской инфраструктуры – отгрузка зерна и удобрений с территории Украины должны быть заморожены. Хотя бы временно, чтобы в Киеве осознали происходящее. На последнее, впрочем, надежда небольшая. Дело в том, что подрывом аммиакопровода украинские власть имущие выстрелили себе в ногу. Пусть не из дробовика, а мелким калибром, что не отменяет абсурдности ситуации. Газо- и нефтепроводы, прогоняющие углеводороды в Европу, до сих пор пока целы, а вот аммиакопровод оказался неугоден. Прими Украина требования России, разреши прокачку аммиака по трубе – и несколько десятков (может, и сотен) миллионов долларов придут в казну. Показателен пример с доходами от транзита нефти и газа – Россия заплатила в прошлом году более 1,3 млрд долларов Украине. А сейчас диверсия на ещё одной потенциальной золотой жиле. Причин такого поступка сразу несколько.
Неугодный аммиак
Ориентировочно с конца весны украинское военно-политическое командование настроилось на предельное обострение конфликта с Россией. В этой обойме атаки дронов на столицу, нападение на «Ивана Хурса», террористические обстрелы Белгородской области и, самое масштабное, разрушение Каховской плотины. Подрыв аммиакопровода в этой же череде событий. Можно назвать это прелюдией к грядущему наступлению, и об этом можно очень долго спорить. Причина кроется в другом – заставить российское руководство нервничать и совершать необдуманные шаги. Которые, по замыслу киевского режима, должны вызвать ответную реакцию уже всего мирового сообщества. Зеленский отлично понимает, что нынешние поставки оружия не обеспечивают даже паритет с Россией на поле боя. А без этого нельзя говорить об эффективном наступлении. Время, как ни крути, работает не на киевский режим, и единственно верным решением выглядит повышение ставок. В его ситуации по-другому нельзя. Примечателен пример с реакцией Запада на разрушение Каховской ГЭС – ни о каком закручивании гаек для России речи даже не идёт. Между тем офис президента Украины в попытке нарастить напряжение постарался максимально раскрутить масштабы трагедии. Россию обвинили в экоциде, но пока ограничились только громкими формулировками.
Источник: news-kiev.ru
Диверсия против аммиакопровода из этой же истории – Россия должна резко отреагировать, заблокировать зерновую сделку, чем вызовет неприятие мирового сообщества. За этим последует непредсказуемая эскалация, в которой Киев если и будет виноват, то очень опосредованно. А финансовые потери от блокирования морского экспорта зерна команду Зеленского мало волнуют. Это в украинской теории. На практике наша страна от зерновой сделки получает не так много – главное, до сих пор обслуживающий российский экспорт Россельхозбанк не вернули в систему SWIFT, а обещанная работа аммиакопровода после диверсии вообще оказалась невозможна. Безусловно, выход России из зерновой сделки вызовет рост цен на зерно и дефицит продуктов питания. Для нашей страны выгода сделки заключалась в доступе к посредникам при продаже зерна – не более того. Если в условной Африке будет совсем плохо с продовольствием, то добро пожаловать в наши морские порты со своими сухогрузами. Нефтяники научились весьма неплохо обходить экспортные ограничения, так почему бы и сельхозпроизводителям не последовать их примеру.
Второй причиной, почему диверсанты отважились на подрыв трубы с аммиаком, стало одобрение со стороны Евросоюза. Аммиак для производства удобрений, полимеров, хладагентов, взрывчатки и пороха ещё до спецоперации в Европу поставлял преимущественно Тринидад и Тобаго. Через Одессу шёл российский аммиак для стран Африки, Турции и ещё ряда государств так называемого «третьего мира». Немного доставалось и европейцам, но этим можно пренебречь. Потребители покупали российское сырье прежде всего из-за низкой цены. Теперь поставки придётся организовывать по альтернативным маршрутам, которые налаживаются уже больше года. Англосаксы не пострадали от взрыва трубопровода, а вот бедные государства теперь должны подумать о целесообразности своей поддержки России. Опять же, это теоретические выкладки Госдепа и брюссельских обитателей.
Что делать с трубой?
Ремонт аммиакопровода займёт от нескольких недель до месяцев. Всё-таки это непростое сооружение – толстостенная труба лежит на глубине почти полутора метров и лишь в 12 местах выходит наружу. На одной из таких насосных станций диверсанты и совершили теракт. Вероятнее всего, подорвали не только трубу, но компрессорное оборудование. Имеет ли смысл восстанавливать аммиакопровод, если у националистов всегда будет оставаться возможность вывести его из строя? Подорвали один раз – взорвут и второй. Не взорвут трубу, так выведут из строя Одесский припортовый завод – конечный пункт транспортировки аммиака, после чего его перегружают на морские транспорты в порту Южный.
К сожалению, к бизнесменам очень поздно пришло понимание невозможности вести дела с киевским режимом. Постановление о начале строительства «первого специализированного терминала для перевалки аммиака на территории современной России» появилось только в конце февраля 2023 года. Сейчас в Тамани возводят соответствующие портовые сооружения и тянут железнодорожную ветку, по которой в цистернах пойдёт аммиак. Конечно, поставки будут дольше и дороже, нежели по трубопроводу, но это явно лучше, чем ничего. С февраля прошлого года с перебоями работает «Тольяттиазот» – в строю только три агрегата синтеза из семи. Предприятие вынуждено искать альтернативные пути экспорта аммиака. В лучшие годы по трубопроводу из Тольятти уходило до 2,5 млн тонн ценного газа. Как обещают строители, первая очередь таманского перевалочного пункта заработает уже в ноябре-декабре текущего года. В планах расширение поставок через порт до ежегодных 3,5 млн тонн.
А с зерновой сделкой пора заканчивать, тем более что украинская сторона своими действиями этому очень способствует. Чтобы не было больше соблазнов, крылатые ракеты должны вывести из строя как Одесский припортовый завод, так и перегрузочные комплексы для зерна во всех морских гаванях Украины. Да, это объекты гражданской инфраструктуры, но, во-первых, они не влияют на гуманитарную ситуацию внутри страны. Скорее даже улучшают её – больше дешёвого хлеба для простых жителей. Во-вторых, не мы первые начали разрушать мирные объекты.