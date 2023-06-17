Экспедиция к предкам. Первые литературные опыты



Кадр из кинофильма «Хуана Гальбо» (1962). Впервые тогда увидел пулемёт «Гочкис». Не знал, что это «гочкис», но мне он очень понравился…

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.»

Книга Иисуса Навина, 1:8



Потрясающий сборник фантастики 60-ых – «Эллинский секрет». Издание 1966 года. В сборник, составленный Е.П. Брандис и В.И. Дмитревским, вошли тогда роман С. Снегова «Люди как боги» в трёх частях, рассказы И. Ефремова «Эллинский секрет», Г. Гора «Великий актер Джонс», Л. Борисова «Драгоценный груз», Г. Альтова «Опаляющий разум», Рея Бредбери «Сущность» (перевод Д. Горфинкеля), Роберта Хайнлайна «Зеленые холмы Земли» (перевод В. Кана), а также главы из повести братьев Стругацких «Улитка на склоне»



Ничуть не менее интересный роман «Открытие себя» украинского писателя Владимира Савченко. Время было советское, все мы были новое историческое общество – «советский народ», однако он так забавно в нём посмеялся именно над украинцами, что меня, например, это тогда даже удивило. С чего бы вдруг… потом понял, что его уже тогда их «самостийность» стала доставать!



«Главный полдень» Александра Мирера, первый легально изданный «антисоветский роман». Правда, антисоветского там был всего один роман. Но был! И, помнится, меня очень удивило, как это тогда пропустили



Продолжение «Главного полдня» – роман «Дом скитальцев». Весьма мрачная утопия, но очень интересно написанная. Вот этих-то книг, а ещё романа «Девять жизней» Миреру и не простили, и потом больше его до 91-го года не печатали вообще!



Афиша фильма «Хуана Гальбо»



Кадр из кинофильма «Сомбреро»



Кадр из кинофильма «Любовное свидание». Кстати, из этого кинофильма ряд кадров потом попали в кинофильм «Родная кровь» (1963)…