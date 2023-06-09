На Амурском судостроительном заводе заложен четвёртый корвет проекта 20385 для Тихоокеанского флота

На стапелях Амурском ССЗ заложили четвертый корвет проекта 20385 для ТОФ. Торжественная церемония прошла сегодня, 9 июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Новый корабль приказом главкома ВМФ РФ Николая Евменова получил название "Ретивый" в честь эскадренного миноносца проекта 7, построенного на Амурском судостроительном заводе и в октябре 1941 года переданного Тихоокеанскому флоту. Эсминец "Ретивый" служил на Тихом океане, сопровождая конвои. В 1955 году корабль был передан Китайской Народной Республике и до сих пор используется ВМС НОАК в качестве учебного судна.
На закладке корвета присутствовал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также представители властей, силовых ведомств, работники завода и ветераны. Закладную доску нового корабля на первой секции установили командующий ТОФ и губернатор края.
Контракт на постройку двух корветов проекта 20380 и четырех корветов проекта 20385 для ТОФ Минобороны и Амурский ССЗ подписали в декабре 2020 года.
Проект 20385 – модернизированный проект корвета проект 20380. Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей.
Основные характеристики корветов проекта 20385: Водоизмещение - 2200 тонн, длина - 104 м, ширина - 13 м, скорость - до 27 узлов, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. Корабль вооружен комплексом «Калибр-НК», зенитным комплексом «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-ммх зенитными автоматами АК-630М, противолодочным комплексом «Пакет». На корабле может базироваться вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).