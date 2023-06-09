Военное обозрение
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На Амурском судостроительном заводе заложен четвёртый корвет проекта 20385 для Тихоокеанского флота

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На Амурском судостроительном заводе заложен четвёртый корвет проекта 20385 для Тихоокеанского флота

На стапелях Амурском ССЗ заложили четвертый корвет проекта 20385 для ТОФ. Торжественная церемония прошла сегодня, 9 июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.


Новый корабль приказом главкома ВМФ РФ Николая Евменова получил название "Ретивый" в честь эскадренного миноносца проекта 7, построенного на Амурском судостроительном заводе и в октябре 1941 года переданного Тихоокеанскому флоту. Эсминец "Ретивый" служил на Тихом океане, сопровождая конвои. В 1955 году корабль был передан Китайской Народной Республике и до сих пор используется ВМС НОАК в качестве учебного судна.

На закладке корвета присутствовал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также представители властей, силовых ведомств, работники завода и ветераны. Закладную доску нового корабля на первой секции установили командующий ТОФ и губернатор края.

Контракт на постройку двух корветов проекта 20380 и четырех корветов проекта 20385 для ТОФ Минобороны и Амурский ССЗ подписали в декабре 2020 года.

Проект 20385 – модернизированный проект корвета проект 20380. Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей.

Основные характеристики корветов проекта 20385: Водоизмещение - 2200 тонн, длина - 104 м, ширина - 13 м, скорость - до 27 узлов, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. Корабль вооружен комплексом «Калибр-НК», зенитным комплексом «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-ммх зенитными автоматами АК-630М, противолодочным комплексом «Пакет». На корабле может базироваться вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
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11 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 12:54
    +4
    Так пожелаем нашим судостроителям построить корабль без задержек
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 12:59
      +1
      Цитата: Borik
      построить корабль без задержек

      Да, года за два (пусть три)
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:00
      +3
      Извиняюсь что не по теме,но раз уж речь зашла о новом.Первый полностью с нуля построенный в России широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолёт drinks good ОАК показала модернизированный Ил-96-400М.Не путать с бортом Ил-96-400Т. Тот так же недавно сдали.

      14-летний самолёт Ил-96-400Т готовят к передаче AirBridgeCargo, крупнейшей по размеру флота грузовой авиакомпании России. На самолёт установили киль, винглеты и пермские моторы ПС-90А.

      https://www.ixbt.com/news/2023/05/31/96-400-airbridgecargo-90.html

      AirBridgeCargo никогда не летала на российских самолётах, её флот включает 18 самолётов Boeing 747/777. Из-за международных санкций бизнес компаний, которые занимались перевозкой товаров из Азии в Европу и далее, сильно пострадал. Американские самолёты авиакомпании не поднимались в воздух больше года.
      Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») официально показала модернизированный образец этого дальнемагистрального, широкофюзеляжного и гигантского пассажирского самолета.




      Самолёт получил регистрационный номер 96115, ВС окрашено в новую ливрею в фирменном стиле ОАК. На нём установлено современное российское бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе новый комплекс авионики и другие системы и комплектующие.Ил-96-400М является глубоко модернизированной версией Ил-96-300 с удлинённым фюзеляжем, двигателями ПС-90А1 и современным навигационным оборудованием. Борт, в зависимости от компоновки салона, сможет принять до 400 пассажиров. Самолёт способен выполнять трансконтинентальные перелёты без промежуточных посадок.

      https://sdelanounas.ru/blogs/151913/
    3. Borik
      Borik Сегодня, 13:05
      +1
      Основные характеристики корветов проекта 20385: Водоизмещение - 2200 тонн, длина - 104 м

      На протяжении уже многих лет кто пишет о кораблях прилагают ТТХ к проекту 20385 от пр 20380. А ведь известно что 20385 на 2 метра длиннее и 200т тяжелее.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:04
    +1
    Больше корветов, фрегатов и РК -хороших и разных!!!
  3. штурм
    штурм Сегодня, 13:06
    +1
    Корветы на ТОФ и СФ не особо и нужны, туда бы по 12 фрегатов пр 22350М, а все корветы собрать на БФ и ЧФ
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 13:41
      0
      СФ и ТОФ нужны корабли, не только океанской зоны. Корветы 20380 и 20385, становятся «рабочей лошадкой» флота. На них возлагаются задачи и обеспечения выхода АПЛ, в море и Дальние походы в составе КПУГ.
      В планах действующей корабельной программы, на СФ будет 4 фрегата 22350 и на ТОФе 4 фрегата 22350. Если подпишут контракт, тогда Амурский завод будет строить 6 фрегатов 22350.
      А, 22350 М ждёт, когда модернизируют многострадальный эллинг на два корпуса.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:08
    0
    Кто знает,как обстоят дела на "Заливе"по вертолетоносцам?
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 13:33
      0
      Хороший вопрос. Похоже не знает ни кто (кроме тех кто знает но не скажет)))
  5. МорякЧФ
    МорякЧФ Сегодня, 13:15
    +1
    Они сейчас вышли на лучший темп строительства,чем балтика.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:19
    0
    Семь футов!!!
    "Раскинулось море багрянцем и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, далеко от милой земли."