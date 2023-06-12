А что мы знаем о Рудольфе Теодоровиче Дизеле

Часть I. Рождение и становление изобретателя

Рождение и детство

Рудольф попадает в Германию

Годы учёбы

Юноша определяет свою главную жизненную цель

Инженер Рудольф Дизель – начало долгого пути

«Сначала производится сжатие только воздуха, после чего в этот сжатый воздух вводится необходимое количество горючего в виде пара или газа с тем, чтобы образовалась взрывчатая смесь.»

Изобретатель Рудольф Дизель

Рудольф Дизель находит спонсоров