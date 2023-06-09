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Украинские власти потребовали от Еврокомиссии отменить выданное «Росатому» разрешение на строительство АЭС в Венгрии

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Украинские власти потребовали от Еврокомиссии отменить выданное «Росатому» разрешение на строительство АЭС в Венгрии

Правительство Украины направило Европейской комиссии ноту с требованием пересмотреть выданное ранее компании "Росатом" разрешение на реализацию проекта, предполагающего строительство второй очереди венгерской АЭС "Пакш".


Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев ожидает, что решение Еврокомиссии, предусматривающее реализацию "Росатомом" проекта строительства в Венгрии ядерных реакторов, будет пересмотрено. Соответствующий вопрос глава украинского правительства затронул в ходе встречи в рамках Совета Организации экономического сотрудничества. Шмыгаль выдвинул европейским союзникам требование о вводе санкций против атомной отрасли РФ.

В мае текущего года Еврокомиссия одобрила предложенные правительствами Венгрии и России поправки, позволяющие "Росатому" осуществить сооружение двух ядерных реакторов на венгерской АЭС "Пакш-2".

Использующая российское ядерное топливо венгерская АЭС "Пакш" обеспечивает Венгрию половиной всей вырабатываемой и третью потребляемой этой страной электроэнергии. Венгерские власти, несмотря на введенные после начала вооруженного конфликта на Украине санкции Евросоюза, придают большое значение строительству дополнительных реакторов по проекту "Росатома". До настоящего времени Будапешту удавалось успешно сдерживать попытки властей ЕС и ряда других стран распространять антироссийские экономические санкции на сферы, касающиеся ядерной энергетики.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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9 комментариев
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 13:28
    +3
    Как же вас шароварных то колбасит от бессилия wassat не подавитесь ядом
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:30
    +3
    Уже не знают как бы России ещё нагадить. Всё таки без полной победы над укропией, эти гадости не прекратить. Так и будут понОсить нам на пороге.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:31
    +3
    Киев при попустительстве ЕС оборзел окончательно. Уже требует от европейской комиссии отмены разрешения на строительство в Венгрии второй очереди АЭС. Прочухав, как вокруг него вертятся европейские события Киев понял, что имеет право требовать. Не удивлюсь если в ЕС будут серьезно рассматривать это требование и примут решение отменить ранее выданное разрешение. Интересно, как на такой наглый демарш Киева ответит Орбан?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:34
      +3
      Как всегда. Венгрия будет блокировать любые проукраинские инициативы Брюсселя, которые должны приниматься всеми членами ЕС единогласно.
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 13:41
        0
        Удивительно, что они ещё не потребовали запрета России на полёты в космос.
        1. General Failure
          General Failure Сегодня, 13:47
          0
          А ведь могут :)
          У них там целая орбитальная группировка, взлетевшая на пылающих пуканах :)
  4. Трямс
    Трямс Сегодня, 13:38
    -1
    пересмотреть и подтвердить
    они просто хотят еще больше боли
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:44
    0
    Это все америкосы. Северные потоки, аммиакопровод, дамба Каховская ГЭС. Хунта к этому (нападкам на Росатом) отношения не имеет, точнее их ртами говорят американцы.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:45
    0
    Украинские власти потребовали...

    Большая просьба: дабы впредь украинские власти ничего не требовали, начинайте гарантированное преследование и уничтожение их согласно имеющегося поимённого списка...
    Предполагаю, россияне вас поддержат!