Украинские власти потребовали от Еврокомиссии отменить выданное «Росатому» разрешение на строительство АЭС в Венгрии

Правительство Украины направило Европейской комиссии ноту с требованием пересмотреть выданное ранее компании "Росатом" разрешение на реализацию проекта, предполагающего строительство второй очереди венгерской АЭС "Пакш".Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев ожидает, что решение Еврокомиссии, предусматривающее реализацию "Росатомом" проекта строительства в Венгрии ядерных реакторов, будет пересмотрено. Соответствующий вопрос глава украинского правительства затронул в ходе встречи в рамках Совета Организации экономического сотрудничества. Шмыгаль выдвинул европейским союзникам требование о вводе санкций против атомной отрасли РФ.В мае текущего года Еврокомиссия одобрила предложенные правительствами Венгрии и России поправки, позволяющие "Росатому" осуществить сооружение двух ядерных реакторов на венгерской АЭС "Пакш-2".Использующая российское ядерное топливо венгерская АЭС "Пакш" обеспечивает Венгрию половиной всей вырабатываемой и третью потребляемой этой страной электроэнергии. Венгерские власти, несмотря на введенные после начала вооруженного конфликта на Украине санкции Евросоюза, придают большое значение строительству дополнительных реакторов по проекту "Росатома". До настоящего времени Будапешту удавалось успешно сдерживать попытки властей ЕС и ряда других стран распространять антироссийские экономические санкции на сферы, касающиеся ядерной энергетики.