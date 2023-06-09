Двухсотлетний нейтралитет Швейцарии близок к завершению без проведения референдума

Министры экономики и обороны ФРГ заверили, что танки не будут отправлены на Украину, а либо останутся в Германии, либо будут поставлены партнерам по НАТО или ЕС для устранения существующих пробелов

С мая текущего года в Швейцарии пытаются протолкнуть поправки в законодательство, которые разрешат государствам, приобретающим у Берна вооружения, перенаправлять их третьим странам, участвующим в военном конфликте.Эта инициатива нацелена прежде всего на юридическое оформление продажи танков Leopard 2 европейским странам, которые уже принимают косвенное участие в украинском конфликте, поставляя вооружения третьей стороне – незалежной, сражающейся с российскими войсками.Как указывается на сайте военного ведомства, парламент Швейцарии принято решение списать с баланса Минобороны 25 из 96 танков Leopard 2A4, находящихся на хранении. Это количество танков (по крайней мере, первым траншем) предполагается продать ФРГ, которая испытывает острую нехватку как самих ОБТ, так и запчастей к ним после начала поставок «Леопардов» киевскому режиму.- говорится на сайте военного ведомства, которое такой грубой манипуляцией пытается сохранить лицо нейтралитета.Всего в армии Швейцарии имеется около 230 танков Leopard 2A4/A4WE, из которых 134 A4WE остаются на вооружении. Остальные 96 единиц много лет находились в резерве, как машины, предназначенные для возможного пополнения подразделений в случае мобилизации или призванные выступить в качестве «доноров» запчастей.При этом препятствием для передачи танков странам ЕС является нейтральный статус государства с 1815 года. Поэтому инициаторы его отмены пытаются протолкнуть поправку о реэкспорте оружия с мая 2023 года. На данный момент она близка к принятию: на днях внесение изменений было одобрено в верхней палате парламента. Однако ввиду протеста ряда депутатов поправка вернётся на рассмотрение нижней палаты, которая, впрочем, ранее уже её одобряла.Примечательно, что столь важный для государства вопрос рассматривается исключительно в стенах парламента. Многие годы швейцарское политическое устройство позиционировалось как образцовая демократия благодаря постоянно проводимым референдумам. Так, в 2022 году на общенародное обсуждение выносились такие вопросы как запрет экспериментов над животными и людьми и защита детей и молодежи от рекламы табака. На 18 июня 2023 года запланирован плебисцит по поводу налогообложения международных корпораций, защиты климата и мер против ковида.Однако обсуждение принципиального для государства вопроса о сохранении или завершении двухсотлетнего нейтралитета осуществляется за закрытыми дверями, без учёта мнения народа - без референдума. Это при учёте того, что в Швейцарии на референдум обычно выносятся даже такие вопросы, как например, введение дополнительных налогов на потоковые сервисы «Диснея».