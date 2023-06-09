Подразделения 58-й армии ЮВО выбили противника из села Лобковое в районе Каменского на Запорожском направлении

Российские войска сумели выбить подразделения ВСУ из села Лобковое Васильевского района на Запорожском направлении, населенный пункт снова перешел в серую зону. Об этом сообщают военкоры со ссылкой на военных с передовой.Бои на Запорожском направлении продолжаются, атаковавший из Каменского в направлении Жеребянки и Пятихатки противник занял часть серой зоны, приступив к обустройству нового опорного пункта на окраине заброшенного села. Одновременно подразделения 128 горно-штурмовой бригады ВСУ начали занимать позиции вокруг населенного пункта, надеясь превратить его в очередной плацдарм для дальнейшего наступления.Разведка 58 армии ЮВО вскрыла замысел противника, после чего по нему начала работать российская артиллерия, также была проведена контратака силами российских войск. Понесшая значительные потери 2-я рота 6 батальона 128й бригады ВСУ была выведена из-под огня и вернулась на прежние позиции в районе Каменского, Лобковое снова перешло в серую зону. Наши подразделения вперед не идут, удерживая позиции.Кроме больших потерь в личном составе, наши записали на свой счет несколько единиц артиллерии и РСЗО противника, которые были уничтожены в районе Каменского при попытке поддержать огнем отступающие части ВСУ. Также сообщается о потере противником не менее десяти БМП и другой бронетехники, но не понятно, за какой период времени. Возможно, что это не только за этот бой, а в общем.Между тем, продолжаются бои в районе Работино под Ореховом, там наши также не дают противнику продвинутся дальше первой линии, несмотря на все попытки. Бои продолжаются, накал немного снизился по сравнению с предыдущими днями.