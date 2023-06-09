России удалось стать мировым лидером в атомной отрасли, несмотря на жёсткую конкуренцию.
Данное заявление принадлежит пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщает РИА Новости.
На вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к недобросовестной конкуренции в связи с инициативной со стороны США и Великобритании в этой области, он отметил, что это не стало чем-то неожиданным для нашей страны. По словам Заместителя руководителя Администрации российского президента, Москве и раньше приходилось сталкиваться с конкуренцией, признав, однако, что это вызывает некоторую обеспокоенность.
Тем не менее, подчеркнул Песков, всё это не помешало российской атомной отрасли выйти на лидирующие позиции в мире.
Напомним, что накануне в администрации президента США сообщили о запуске Вашингтоном и Лондоном нового экономического партнёрства, основная цель которого заключается в противодействии России на мировом рынке гражданской атомной энергетики.
Кстати говоря, Венгрия по-прежнему решительно выступает против наложения санкций на российскую атомную энергетику, несмотря на давление, оказываемое на неё со стороны Брюсселя. Как не раз отмечал глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, Будапешт на 40% обеспечивает свои потребности в электроэнергии за счёт единственной действующей в стране АЭС «Пакш», построенной ещё во времена СССР. При этом топливо, используемое для поддержания работы этой атомной электростанции, Венгрия также до сих пор получает от России.