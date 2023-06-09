В Новой Таволжанке ликвидирован один из лидеров проукраинских боевиков из РДК Даниил Мазник

Российские силы ликвидировали в районе Новой Таволжанки Белгородской области одного из лидеров так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (признан террористической организацией и запрещен в России) Даниила Мазника по кличке "Шайба".О ликвидации Мазника сообщили боевики из "РДК"*, вместе с ним атаковавшие Новую Таволжанку. Как сообщается, он был командиром группы, атаковавшей российский населенный пункт. Был нейтрализован российскими пограничниками в бою на границе с Украиной. По словам других боевиков, 28-летний Мазник был активным участником всех нападений на российскую территорию, участвовал во всех операция Главного управления разведки МО Украины.Самое интересное, что родившийся в Красноярске и позднее переехавший на Дон Мазник являлся военнослужащим отдельной стрелковой роты почетного караула в Ростове-на-Дону. После увольнения из армии занимался различными делами, но в Ростове не смог себя реализовать и переехал в Москву, где был осужден за мошенничество в крупном размере. Суд не стал арестовывать Мазника, отпустив его под залог, но тот, чтобы избежать наказания, сбежал на Украину, где и вступил в ряды "РДК". Произошло это в прошлом году.До суда Мазник считал себя православным донским казаком и патриотом России, но быстро поменял свои взгляды, присоединившись к предателям.Засветился вырусь по кличке "Шайба" во время нападений на Белгородскую область 22 мая и 1 июня. Как заявляют боевики "РДК", Мазник лично взял в плен одного российского военнослужащего и угнал БТР-82А. Долго радоваться этому ему не дали, ликвидировав в районе Новой Таволжанки.