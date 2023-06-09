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В Новой Таволжанке ликвидирован один из лидеров проукраинских боевиков из РДК Даниил Мазник

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В Новой Таволжанке ликвидирован один из лидеров проукраинских боевиков из РДК Даниил Мазник

Российские силы ликвидировали в районе Новой Таволжанки Белгородской области одного из лидеров так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (признан террористической организацией и запрещен в России) Даниила Мазника по кличке "Шайба".


О ликвидации Мазника сообщили боевики из "РДК"*, вместе с ним атаковавшие Новую Таволжанку. Как сообщается, он был командиром группы, атаковавшей российский населенный пункт. Был нейтрализован российскими пограничниками в бою на границе с Украиной. По словам других боевиков, 28-летний Мазник был активным участником всех нападений на российскую территорию, участвовал во всех операция Главного управления разведки МО Украины.

Самое интересное, что родившийся в Красноярске и позднее переехавший на Дон Мазник являлся военнослужащим отдельной стрелковой роты почетного караула в Ростове-на-Дону. После увольнения из армии занимался различными делами, но в Ростове не смог себя реализовать и переехал в Москву, где был осужден за мошенничество в крупном размере. Суд не стал арестовывать Мазника, отпустив его под залог, но тот, чтобы избежать наказания, сбежал на Украину, где и вступил в ряды "РДК". Произошло это в прошлом году.

До суда Мазник считал себя православным донским казаком и патриотом России, но быстро поменял свои взгляды, присоединившись к предателям.

Засветился вырусь по кличке "Шайба" во время нападений на Белгородскую область 22 мая и 1 июня. Как заявляют боевики "РДК", Мазник лично взял в плен одного российского военнослужащего и угнал БТР-82А. Долго радоваться этому ему не дали, ликвидировав в районе Новой Таволжанки.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:26
    +6
    В Москве задержали несколько утырков из РДК.Вообще,этой заразы по стране пошло на тысячи.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:32
      +3
      Кое что из его биографии.
      Его отец — Богдан Мазник — выходец из Львовской области Украины, судя по профилям в соцсетях, на западе Украины у семьи Мазник проживает много родни.
      В Волгодонске Данил Мазник учился в ДГТУ, более того, был зачислен на бюджет в 2011 году.


      В этом году 27 мая Мазнику стукнет 29 лет. За свои неполные 30 предатель из Ростовской области имеет весьма насыщенную биографию. Родом он из поселка Зимовники Ростовской области, жил то в родных Зимовниках, то в Волгодонске, то в Красноярске, часто бывал в Ростове-на-Дону.

      https://bloknot-volgodonsk.ru/news/byvshiy-boets-roty-pochyetnogo-karaula-futbolist-i-1606797
    2. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 14:40
      -4
      Задержали мимокрокодилов со свастонами. Заявили на голубом глазу, что они из рдк. Подняли раскрываемость.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 14:28
    0
    Обычное дело, когда идет ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА...
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:09
      +1
      Цитата: svp67
      Обычное дело, когда идет ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА...

      Я бы поверил в его убеждения ,но тут только один факт чего стоит :
      переехал в Москву, где был осужден за мошенничество в крупном размере. Суд не стал арестовывать Мазника, отпустив его под залог, но тот, чтобы избежать наказания, сбежал на Украину, где и вступил в ряды "РДК".

      Не надо вешать ореол борца за народ ,на обычного барыгу
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:32
    +3
    Собаке собачья смерть. Хотя собаки гораздо "человечнее" таких упырей.
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 14:33
    +3
    У предателей веры и Родины-судьба не завидная.
    И выбор не особо большой.
    Данный предатель и прибыл по назначению и пункт конечный.
    Остальных тоже самое ждёт.
  5. Трямс
    Трямс Сегодня, 14:38
    0
    Ведь мог ракеты строить
    В космос запускать
    Но выбрал путь
    де билла
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:40
    +3
    Сам выбрал свою судьбу, успел многое натворить против страны, в которой жил, стал вырусем. Для всех нациков конец должен быть один - смерть, т.к. перековке не подлежат.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:41
    +4
    Кроме Мазника там ушатали еще двух упырей из РДК , один из них Руслан Шеремет друг Капустина ( лидера РДК) и соратник Буданова , сотрудник ГУР Украины. Кучно пошли.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:42
    +2
    Вообще то вешать их надо: или на крайний случай на Новую Землю; на самый север, а то белым медведям жрать нечего.
  9. solar
    solar Сегодня, 14:43
    -4
    До суда Мазник считал себя православным донским казаком и патриотом России...

    Во время гражданской войны обе стороны считают, что они правы:((
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:01
      +1
      Во время любой другой то же самое.
      ...............................................................
  10. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 14:48
    0
    Больше ему на нашу землю нападать не придётся. Земля стекловатой ему!
  11. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 14:58
    0
    Отбегался предатель. Такая же участь ждёт и его подельников.
  12. ButchCassidy
    ButchCassidy Сегодня, 15:05
    0
    У всех предателей одна участь - удавиться как Иуда.