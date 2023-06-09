Военное обозрение
Войти Регистрация

Суд в Нидерландах вынес вердикт о передаче «скифского золота» Украине

22
Суд в Нидерландах вынес вердикт о передаче «скифского золота» Украине

Верховный суд в Нидерландах вынес вердикт о передаче «скифского золота» Украине. Новыми собственниками ценностей объявлены киевские власти.


Судебное постановление было опубликовано сегодня.

Оно признало действительным решение Апелляционного суда Амстердама, принятое в октябре 2021 года, согласно которому артефакты следует передать Украине.


Таким образом, кассационная жалоба, поданная представителями нескольких музеев Крыма на данный вердикт, была отклонена.

Коллекция должна быть передана государству Украина

- решили в Нидерландах.

В 2014 году, еще до «Крымской весны», большая коллекция экспонатов музеев Крыма была выставлена в амстердамском музее Алларда Пирсона. После возвращения полуострова в состав России нидерландские власти решили передать артефакты киевским властям. Но администрации крымских музеев, которым принадлежали изделия, выразили свое несогласие с данным решением, оспорив его в судебном порядке.

До окончательного решения вопроса Нидерланды решили не возвращать коллекцию «скифского золота» ни одной из сторон. Тяжба продолжается уже почти десятилетие.

Экспонаты, принадлежность которых оспаривается в судебном порядке, предоставили Центральный музей Тавриды, музей-заповедник «Херсонес Таврический» и другие музейные учреждения Крыма. Коллекция насчитывает почти две тысячи уникальных экспонатов, являющихся частью культурно-исторического наследия нашей страны.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:39
    +7
    В принципе,это было ожидаемо.Что у нас голландского можно конфисковать?
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 14:42
      +1
      отомстим покупкой тюльпанов, рексоны, пивасика, сыров, детских штук, шмотья, бытовой техники и тд – выбирайте форму решительного протеста
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:54
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Что у нас голландского можно конфисковать?

      Яндекс, АвтоВАЗ... очень крупные предприятия, как раз зарегистрированы на территории Нидерландов, а уж более мелких ... до фига и больше
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:40
    0
    У нас есть спорные вопросы с странами ,требующие возврата художественных ценностей ,после 2 мировой войны или всё раздали,?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 14:51
      +4
      или всё раздали
      Швыдкой будучи министром все не успел, вовремя сменил(и) должность. А то вопрос по реституции бывших немецкими произведений искусств стоял остро и он был готов отдать все и даже извиниться.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:01
      +3
      Ну как же, ещё не всё раздали. Но с нашими министрами культуры, можно ожидать чего угодно. Светлая память Ирине Антоновой, которая не позволила Швыдкому в ранге Министра культуры РФ, отдать немцам "клад Приама" (Золото Трои) Генриха Шлимана, что мы вывезли после войны из Берлина. Но кроме этой выдающейся женщины-директора , мало кто из прочих директоров Государственных музеев, имел смелость противостоять либеральному маразму , а то и рьяно поддерживали такой возврат. А со Швыдкова, как с гуся вода.... Но есть надежда, что в ходе СВО пройдет не только денацификация на Украине, но и очистится наша культура от продажных директоров. Первые уже пошли на выход - Трегулова, Лошак.... Кто следующий?
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:42
    -1
    Еще не вечер. Посмотрим что зимой запоют и вообще. Пример китая по стиранию страны с экономической карты мира показателен.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:48
      +4
      А что стер с карты мира Китай?Напомните?Если имеете в виду Гонконг,то это не пример.Передача этой территории была запланирована международным договором.Кстати,Китай в настоящее время очень зависим от поставок одной нидерландской фирмы.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 14:55
        0
        Вы имеете ввиду литографическое оборудование? hi
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 15:12
        -2
        Цитата: dmi.pris1
        А что стер с карты мира Китай?Напомните?

        Литву. После того, как Литва открыла своё представительство на Тайване, Китай обнулил Литву как государство и вычеркнул её из таможенных документов. Слово Литва для любого китайского таможенника сравни нецензурному слову. Теперь ничего из того, что производится в Литве не может пересечь границу с Китаем даже через территорию третьих стран, так же как и никакие китайские товары не могут поставляться в Литву напрямую.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:03
      +4
      Цитата: evgen1221
      Посмотрим что зимой запоют и вообще. Пример китая по стиранию страны с экономической карты мира показателен.

      И как вы собрались экономически стереть Голландию с карты мира?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:45
    +4
    Суд в Нидерландах вынес вердикт о передаче «скифского золота» Украине
    Чтобы Нидерланды и решили не в пользу Украины, такого быть не могло. У голландцев когда дело касается России законы становятся выборочными. А нашим музеям впредь наука - стоит ли так стремиться вывозить исторические и культурные ценности за границу для возможности полюбоваться ими в Европе, либо еще где. Надеюсь, что еще в 2021 г это учли.
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 15:18
      0
      А нашим музеям впредь наука - стоит ли так стремиться вывозить

      А наших музеев не спросят, вывезут большие начальники и все, и ничего им за это не будет
  5. Трямс
    Трямс Сегодня, 14:45
    +1
    Мдя, еще и в счет долгов У сразу себе оставят
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:52
    +1
    И после всего этого ОН всех ""партнёрами"" называет!!!!сюрреализм am
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 15:46
      0
      И после всего этого ОН всех ""партнёрами"" называет!!!!сюрреализм am

      Не нравиться кому-то ваша позиция по ЕМУ.
  7. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 14:55
    +1
    У этих щирых всё раздербанят, запад заберёт за долги
  8. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:55
    +3
    Никакого скифского золота Украина по факту не получит, это хитрая Европа заберет его в счет долга оказанной "бескорыстной" помощи по защите европейских ценностей. Все осядет по частным коллекциям.
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:58
    -1
    Никогда не давайте европейцам исторические ценности - испортят или украдут.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:05
    +3
    После этого решения ,можно забыть об обмене коллекциями или показами за рубежом и это не только русских касается . Это прецедент
  11. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 15:20
    +1
    Матрасы подсуетились и предчувствуя то, что вложенные в банду кровавого клоуна бабосы взыскать будет не с кого, решили прикарманить скифское золото в качестве компенсации. Сейчас оно(золото) не въезжая на территорию украины убудет в США под предлогом обеспечения его безопасности на период военных действий, а по сути навсегда.
  12. mkop
    mkop Сегодня, 15:48
    0
    Вот в музеях Крыма, где теперь отсутствуют эти экспонаты, откуда их украла "цивилизованная Европа" и нецивилизованные украинцы, нужно оставить пустые места, и вывесить таблички: "Здесь находится украденное Европой и Украиной скифское золото". В напоминание, так сказать, посетителям музеев, о том с какими жуликами приходится жить рядом.