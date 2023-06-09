Коллекция должна быть передана государству Украина

Верховный суд в Нидерландах вынес вердикт о передаче «скифского золота» Украине. Новыми собственниками ценностей объявлены киевские власти.Судебное постановление было опубликовано сегодня.Оно признало действительным решение Апелляционного суда Амстердама, принятое в октябре 2021 года, согласно которому артефакты следует передать Украине.Таким образом, кассационная жалоба, поданная представителями нескольких музеев Крыма на данный вердикт, была отклонена.- решили в Нидерландах.В 2014 году, еще до «Крымской весны», большая коллекция экспонатов музеев Крыма была выставлена в амстердамском музее Алларда Пирсона. После возвращения полуострова в состав России нидерландские власти решили передать артефакты киевским властям. Но администрации крымских музеев, которым принадлежали изделия, выразили свое несогласие с данным решением, оспорив его в судебном порядке.До окончательного решения вопроса Нидерланды решили не возвращать коллекцию «скифского золота» ни одной из сторон. Тяжба продолжается уже почти десятилетие.Экспонаты, принадлежность которых оспаривается в судебном порядке, предоставили Центральный музей Тавриды, музей-заповедник «Херсонес Таврический» и другие музейные учреждения Крыма. Коллекция насчитывает почти две тысячи уникальных экспонатов, являющихся частью культурно-исторического наследия нашей страны.