Харьковское направление ожидаемо стало одним из основных, где противник несколько дней кряду пытается прорвать нашу оборону в ходе все-таки начавшегося контрнаступления. Российские бойцы стойко держат позиции, буквально воплощая в реальность подзабытый призыв времен Великой Отечественной войны «Ни шагу назад!». Сломить сопротивление российских солдат не помогает и хваленая натовская бронетехника, которая десятками уничтожается на подходе, зачастую даже не успев произвести ни одного выстрела.
Хуже того, для украинцев, естественно, бронерезервы и подкрепления ВСУ уничтожаются и в тылу на пунктах перевалки, так и не успев добраться до передовой. В ночь с 8 на 9 июня ВС РФ вновь нанесли комбинированные удары по военным целям в нескольких регионах Украины. И хотя командование ВСУ привычно сообщило о практически стопроцентном перехвате ракет и дронов-камикадзе, взрывы в различных частях страны этого не подтверждают. Практически непрерывно выявляются и уничтожаются военные цели в Харьковской области, где сегодня утром был накрыт очередной склад с боеприпасами ВСУ в пригороде административного центра.
На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Артемовска, потеря которого для киевского режима явно приобрела значение «сакральной жертвы». Посему ВСУ пытаются выбить наших с флангов к югу и северу от города. Российские войска отбивают атаки противника в районе села Берховка вблизи с одноименным водохранилищем, украинцы штурмуют позиции ВС РФ под Клещеевкой, безуспешно.
В районе села Водяное к северо-западу от Донецка украинские боевики сумели немного продвинуться в направлении Авдеевки, наши наступают на позиции ВСУ в районе Опытного. Подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии возобновили штурмовые действия на линии Первомайское-Северное к юго-западу от Авдеевки.
Противник собирает силы для контратаки на Опытное, идет формирование смешанной бронепехотной группы в составе до батальона, сформирован штурмовой отряд ССО «Восток» численностью до взвода. Для прощупывания нашей обороны и разминирования перед атакой основных сил украинское командование традиционно пустит в бой теробороновцев. Наша разведка в курсе действий противника, для срыва планов контрнаступления, очевидно, будет работать артиллерия и авиация.
В Марьинке без изменений, бойцы спецназа «Ахмат» совместно с регулярными частями ВС РФ атакуют укрепы ВСУ в западной части города. Хотя накануне врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что после переброски чеченских подразделений полное освобождение Марьинки произойдет в ближайшее время.
На Старобельском направлении Луганского фронта продолжаются тяжелые бои за опорные пункты противника в лесах под Кременной. По линии Сватово-Кременная без особых изменений, идут позиционные бои. Хотя весь прошлый месяц ВСУ перебрасывали на этот участок значительные резервы, ожидалось, что это направление может стать одним из основных для контрнаступления. Видимо, неудачный блицкриг в Харьковской области изменил планы украинского Генштаба.
В утренней сводке украинское командование сообщает о 43 боестолкновениях за минувшие сутки, вчера их было тридцать. Бои на Запорожском участке фронта никак не комментируются, что вполне объяснимо с учетом неудачных атак и сопряженных с этим огромных потерь ВСУ в живой силе и технике.