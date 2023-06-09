Освобожденным из российского плена украинским военнослужащим – этническим венграм из Закарпатской области стоит благодарить Русскую православную церковь за свою свободу. Об этом заявил заявил порталу ATV вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен.
По утверждению венгерского чиновника, действия Русской православной церкви являются жестом в сторону Венгрии. Все освобожденные – мобилизованные в ВСУ этнические венгры. С венгерской стороны вопросами их освобождения занимался Шемьен, который отвечает в Будапеште за вопросы взаимодействия с религиозными организациями.
Решение освободить венгров-военнопленных было принято в рамках миссии папы Римского. Но благословение на это дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В итоге, по инициативе РПЦ, Будапешту передали украинских военнопленных - этнических венгров.
Напомним, что ранее власти Венгрии неоднократно поднимали вопрос о том, что украинский режим насильно мобилизует в ряды ВСУ этнических венгров – жителей Закарпатской области Украины, где венгры составляют основное население в ряде районов. В Будапеште данные действия украинских властей оценивали как враждебные по отношению к Венгрии и венгерскому народу в целом.
Отметим, что именно недальновидная политика Киева, который приступил к дискриминации венгерского меньшинства в Закарпатской области страны, стала одной из главных причин ухудшения отношений с соседней страной. Сейчас Венгрия, выражая на словах сочувствие Украине, отказывается участвовать в транзите оружия через свою территорию, а премьер-министр страны Виктор Орбан регулярно заявляет о необходимости скорейших мирных переговоров и урегулирования конфликта.