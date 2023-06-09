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Вице-премьер Венгрии: По инициативе РПЦ Будапешту передали украинских военнопленных - этнических венгров

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Вице-премьер Венгрии: По инициативе РПЦ Будапешту передали украинских военнопленных - этнических венгров

Освобожденным из российского плена украинским военнослужащим – этническим венграм из Закарпатской области стоит благодарить Русскую православную церковь за свою свободу. Об этом заявил заявил порталу ATV вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен.


По утверждению венгерского чиновника, действия Русской православной церкви являются жестом в сторону Венгрии. Все освобожденные – мобилизованные в ВСУ этнические венгры. С венгерской стороны вопросами их освобождения занимался Шемьен, который отвечает в Будапеште за вопросы взаимодействия с религиозными организациями.

Решение освободить венгров-военнопленных было принято в рамках миссии папы Римского. Но благословение на это дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В итоге, по инициативе РПЦ, Будапешту передали украинских военнопленных - этнических венгров.

Напомним, что ранее власти Венгрии неоднократно поднимали вопрос о том, что украинский режим насильно мобилизует в ряды ВСУ этнических венгров – жителей Закарпатской области Украины, где венгры составляют основное население в ряде районов. В Будапеште данные действия украинских властей оценивали как враждебные по отношению к Венгрии и венгерскому народу в целом.

Отметим, что именно недальновидная политика Киева, который приступил к дискриминации венгерского меньшинства в Закарпатской области страны, стала одной из главных причин ухудшения отношений с соседней страной. Сейчас Венгрия, выражая на словах сочувствие Украине, отказывается участвовать в транзите оружия через свою территорию, а премьер-министр страны Виктор Орбан регулярно заявляет о необходимости скорейших мирных переговоров и урегулирования конфликта.
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9 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:54
    -1
    Решение освободить венгров-военнопленных было принято в рамках миссии папы Римского.

    Это оксюмюрон какой-то. Решение об освобождении из российского плена украинцев, принимавших участие в боях СВО принимает папа римский!
    Надеюсь, что это просто "трудности перевода", а не очередное предательство.
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 15:03
      -1
      Надеюсь, что это просто "трудности перевода", а не очередное предательство.
      Не стоит надеяться. В современном мире нет предательства, а есть всего лишь "умение предвидеть", "бизнес", прибыль и прочие прелести капитализма. Неужели вы думаете, что РПЦ сделал это просто так?! Всё одно какой-то финансовый и имиджевый интерес поимела. Нынешняя РПЦ это тоже коммерческое предприятие, чтобы не выносилось наружу. Имел "счастье" лично убедится и не один раз. Вот в СССР действительно были пастыри и подвижники. Ибо только сильные в вере и духом люди способны нести слово божье в условиях официального неприятия религии.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 15:06
      +2
      Цитата: Дилетант
      Это оксюмюрон какой-то. Решение об освобождении из российского плена украинцев, принимавших участие в боях СВО принимает папа римский!

      Решение об обмене, в окончательном варианте, таки принимает сторона удерживающая бывших в/сл в плену. В рамках миссии папы Римского могло быть оформлено лишь ходатайство.
      Тут больше интересует то, какой встречный шаг в сторону России был сделан с той стороны, при участии того же папы Римского.
      1. solar
        solar Сегодня, 15:38
        0
        Решение об обмене

        что то в статье об обмене ни слова. Написано- передали.
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:06
      -1
      Я тоже не понял, чтобэто за миссия такая? В заметке об этом ни слова.
    4. frruc
      frruc Сегодня, 15:47
      0
      этническим венграм из Закарпатской области стоит благодарить Русскую православную церковь

      Никто никого благодарить не будет. А эти "этнические венгры" в рядах ВСУк такие же бандерлоги и ничем не отличаются от других нацистов. Все это не нравится.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:01
    0
    Надеюсь украинцы ,венгерской национальности ,получившие свободу благодаря церковным отношениям ,останутся в Венгрии на всегда ? . Их должны были предупредить ,что второго шанса не будет
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:03
    +2
    Венгры ведут себя прилично - чего бы им навстречу не пойти? Хоть под какой угодно вывеской - все все понимают, а приплетать сюда можно и РПЦ, и папу римского, и всегалактический совет :)
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:41
    0
    действия Русской православной церкви являются жестом в сторону Венгрии.
    А на такие жесты необходимо отвечать своими, которые заинтересуют Россию, т.к. передача состоялась хоть и с благословления Патриарха, но решение принималось в Кремле. Когда ты с добрыми намерениями и тебе ответят тем же (возможно).