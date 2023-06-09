Власти Швеции высказали свою позицию касательно возможного размещения войск НАТО в стране до её вступления в альянс

Правительство пришло к выводу о том, что Вооружённые силы нашей страны могут проводить подготовительные мероприятия совместно со странами-членами НАТО, что даст толчок проведению совместных операций в обозримом будущем. Суть такой подготовки будет заключаться в базировании иностранной техники и персонала на территории Швеции, которая будет носить временный характер

Власти Швеции высказались по поводу возможности временного размещения войск НАТО на территории своей страны. По их словам, официальный Стокгольм может выдать соответствующее разрешение даже до вступления в альянс. Об этом сообщается в статье шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона, опубликованной в газете Dagens Nyheter.– говорится в публикации.В то же время, подчеркнули авторы материала, данное решение позволит, с одной стороны, дать чёткий сигнал России, ну а с другой, – способствовать укреплению обороноспособности страны. Также председатель шведского правительства и глава шведского оборонного ведомства считают, что это поможет Стокгольму справиться с «угрозой», исходящей со стороны РФ.Как заявил ещё в прошлом месяце секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, Москва намерена усилить охрану рубежей на северо-западе страны «с целью обеспечения надёжной защиты и охраны госграницы в Северо-Западном федеральном округе». По его словам, эта мера станет вынужденной ввиду продолжающегося расширения Североатлантического альянса.Отметим, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Швеции вступить в военный блок. Этому, по его словам, способствовало выполнение Стокгольмом всех требований со стороны Анкары. Кстати говоря, ранее в медиапространство просочилась информация о том, что Турция в течение месяца примет решение о членстве этой страны в блоке. Это должно произойти до намеченного на 11 июля саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.