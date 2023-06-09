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Власти Швеции высказали свою позицию касательно возможного размещения войск НАТО в стране до её вступления в альянс

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Власти Швеции высказали свою позицию касательно возможного размещения войск НАТО в стране до её вступления в альянс

Власти Швеции высказались по поводу возможности временного размещения войск НАТО на территории своей страны. По их словам, официальный Стокгольм может выдать соответствующее разрешение даже до вступления в альянс. Об этом сообщается в статье шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона, опубликованной в газете Dagens Nyheter.


Правительство пришло к выводу о том, что Вооружённые силы нашей страны могут проводить подготовительные мероприятия совместно со странами-членами НАТО, что даст толчок проведению совместных операций в обозримом будущем. Суть такой подготовки будет заключаться в базировании иностранной техники и персонала на территории Швеции, которая будет носить временный характер

– говорится в публикации.

В то же время, подчеркнули авторы материала, данное решение позволит, с одной стороны, дать чёткий сигнал России, ну а с другой, – способствовать укреплению обороноспособности страны. Также председатель шведского правительства и глава шведского оборонного ведомства считают, что это поможет Стокгольму справиться с «угрозой», исходящей со стороны РФ.

Как заявил ещё в прошлом месяце секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, Москва намерена усилить охрану рубежей на северо-западе страны «с целью обеспечения надёжной защиты и охраны госграницы в Северо-Западном федеральном округе». По его словам, эта мера станет вынужденной ввиду продолжающегося расширения Североатлантического альянса.

Отметим, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Швеции вступить в военный блок. Этому, по его словам, способствовало выполнение Стокгольмом всех требований со стороны Анкары. Кстати говоря, ранее в медиапространство просочилась информация о том, что Турция в течение месяца примет решение о членстве этой страны в блоке. Это должно произойти до намеченного на 11 июля саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.
Использованы фотографии:
https://pixabay.com/
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4 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:15
    +2
    По их словам, официальный Стокгольм может выдать соответствующее разрешение даже до вступления в альянс.
    Все, что нужно знать о современных "нейтральных" странах...
  2. beybender
    beybender Сегодня, 15:23
    0
    Так шведы и так уже давно практически в НАТО !!!
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:23
    0
    Швеция, Швейцария- да какая разница?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:27
    -1
    Шведы должны понимать, что в случае реальной заварухи НАТО vs ОФ они и часа не протянут, так как будут уничтожены Искандерами с СБ.