Власти Швеции высказали свою позицию касательно возможного размещения войск НАТО в стране до её вступления в альянс

Власти Швеции высказались по поводу возможности временного размещения войск НАТО на территории своей страны. По их словам, официальный Стокгольм может выдать соответствующее разрешение даже до вступления в альянс. Об этом сообщается в статье шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона, опубликованной в газете Dagens Nyheter.
Правительство пришло к выводу о том, что Вооружённые силы нашей страны могут проводить подготовительные мероприятия совместно со странами-членами НАТО, что даст толчок проведению совместных операций в обозримом будущем. Суть такой подготовки будет заключаться в базировании иностранной техники и персонала на территории Швеции, которая будет носить временный характер
– говорится в публикации.
В то же время, подчеркнули авторы материала, данное решение позволит, с одной стороны, дать чёткий сигнал России, ну а с другой, – способствовать укреплению обороноспособности страны. Также председатель шведского правительства и глава шведского оборонного ведомства считают, что это поможет Стокгольму справиться с «угрозой», исходящей со стороны РФ.
Как заявил ещё в прошлом месяце секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, Москва намерена усилить охрану рубежей на северо-западе страны «с целью обеспечения надёжной защиты и охраны госграницы в Северо-Западном федеральном округе». По его словам, эта мера станет вынужденной ввиду продолжающегося расширения Североатлантического альянса.
Отметим, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Швеции вступить в военный блок. Этому, по его словам, способствовало выполнение Стокгольмом всех требований со стороны Анкары. Кстати говоря, ранее в медиапространство просочилась информация о том, что Турция в течение месяца примет решение о членстве этой страны в блоке. Это должно произойти до намеченного на 11 июля саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.