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Бывший командующий сухопутными войсками Польши назвал примерные сроки получения Украиной истребителей F-16

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Бывший командующий сухопутными войсками Польши назвал примерные сроки получения Украиной истребителей F-16

Воздушные силы Украины могут получить американские истребители F-16 уже через два-три месяца. Такие примерные сроки получения Украиной истребителей американского производства назвал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с украинской прессой.


По словам польского генерала, контрнаступление ВСУ должно осуществляться на уже переданной Западом технике. Что касается самолетов, то Скшипчак отметил, что подготовка украинских летчиков к полетам на них продолжается уже давно.

Думаю, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою. На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16

- подчеркнул польский генерал в отставке.

Скшипчак считает, будто бы украинские летчики уже готовы к эксплуатации самолетов американского производства. Но сейчас украинским военным предстоит использовать в контрнаступлении имеющуюся технику. Киевскому режиму, отметил польский военный эксперт, пришло время показать, что ВСУ способны противостоять российской армии.

От дальнейшего успеха на поле боя, утверждает генерал, зависит перспектива дальнейшей поддержки Украины Североатлантическим альянсом. Поэтому контрнаступление было решено начать перед июльским саммитом НАТО, который должен пройти в Вильнюсе (Литва).

Несмотря на заявления польского генерала, уровень подготовки украинских летчиков к эксплуатации американских истребителей все же вызывает определенные вопросы. Хотя нельзя исключать и того, что Запад стал готовить украинских летчиков к полетам на F-16 еще довольно давно, и сроки обучения первых групп офицеров воздушных сил Украины уже близятся к своему завершению.
Использованы фотографии:
Wikipedia / MSgt. J. Scott Wilcox
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8 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:57
    +1
    Скшипчак считает, будто бы украинские летчики уже готовы к эксплуатации самолетов американского производства.
    Конечно, особенно "украинские" летчики польского происхождения
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:57
    +1
    Осталось выяснить ,на сколько готова принять F-16 украинская инфраструктура .Пилоты и самолеты ,это даже не 50 %
    1. Задира
      Задира Сегодня, 15:14
      0
      Осталось выяснить ,на сколько готова принять F-16 украинская инфраструктура

      Поставьте себя на место ykpoв и их союзников из НАТО. Если бы вы приняли концептуальное решение, неужели бы это решение не коснулось всех деталей, включая инфраструктуры. Не забывайте, что запад всегда действует системно, если конечно ему в этом никто серьезно не препятствует
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 15:35
        0
        Поставят - не поставят, примут - не примут...
        И поставят, и примут, и Б-61 под Харьков припрут.
        А мы чего ждем? Очевидно, что поставка вооружений идет по нарастающей. Пока у нас сил хватает. Этим своим ничего не деланием мы точно дождемся систем ПРО в Сумах с ракетами SM-3.
        Или у нас как обычно, сидим курим, а потом, когда уже ни словами, ни кулаками вопрос не разрешить, начинаем из пушек палить англо-саксам на потеху. А тут уже не простые пушки понадобятся, а со спецбоеприпасами.
        Что-то мы уж слишком долго запрягаем.
        PS. Либо сливаем.
  3. NickShel
    NickShel Сегодня, 15:16
    0
    Год назад в это сложно было поверить. Вот вам и цена "красных линий" с прочими перегруппировками доброй воли.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:17
    -1
    Зная как российская армия охотится за ЗРК Патриот, что бы репутационно навредить американцам, в том числе. Самолёты F-16 будут базироваться за пределами Украины и это значит, по польским, румынским аэродромам все таки будут наноситься удары и никакая 5я статья, задействованна не будет.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 15:45
      -1
      Не будут.
      Нет у нас такого Верховного, что отдал бы приказ бомбить Румынию и Польшу.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:37
    0
    могут получить американские истребители F-16 уже через два-три месяца.
    Так в принципе такие же сроки озвучивали и раньше в т.ч американцами - конец лета. Поэтому польский командующий просто озвучил то, что планировалось изначально.
    контрнаступление ВСУ должно осуществляться на уже переданной Западом технике
    В Польше тоже считают, что наступление не началось или подыгрывают Киеву? Тогда зачем ежедневно вводить резервы и уже использовать западную технику?