Думаю, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою. На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16

Воздушные силы Украины могут получить американские истребители F-16 уже через два-три месяца. Такие примерные сроки получения Украиной истребителей американского производства назвал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с украинской прессой.По словам польского генерала, контрнаступление ВСУ должно осуществляться на уже переданной Западом технике. Что касается самолетов, то Скшипчак отметил, что подготовка украинских летчиков к полетам на них продолжается уже давно.- подчеркнул польский генерал в отставке.Скшипчак считает, будто бы украинские летчики уже готовы к эксплуатации самолетов американского производства. Но сейчас украинским военным предстоит использовать в контрнаступлении имеющуюся технику. Киевскому режиму, отметил польский военный эксперт, пришло время показать, что ВСУ способны противостоять российской армии.От дальнейшего успеха на поле боя, утверждает генерал, зависит перспектива дальнейшей поддержки Украины Североатлантическим альянсом. Поэтому контрнаступление было решено начать перед июльским саммитом НАТО, который должен пройти в Вильнюсе (Литва).Несмотря на заявления польского генерала, уровень подготовки украинских летчиков к эксплуатации американских истребителей все же вызывает определенные вопросы. Хотя нельзя исключать и того, что Запад стал готовить украинских летчиков к полетам на F-16 еще довольно давно, и сроки обучения первых групп офицеров воздушных сил Украины уже близятся к своему завершению.