Российский военкор: Украинский танкист случайным выстрелом уничтожил два танка «Леопард 2», двигавшихся в колонне

У них один клоун на Леопарде, когда шли в колонне, нажал видимо что-то не то и нашампурил две машины, которые шли перед ним! ... (уничтожил) с главного калибра!!!

ВСУ теряют немецкие танки не только на поле боя, украинские танкисты и сами способны уничтожать западную бронетехнику. На фоне сообщений, что несколько экипажей на Запорожском направлении сами подорвали свои танки, появилось еще одно, но уже о поражении танков в результате "дружеского огня".Как сообщил военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале, сутки назад во время движения танковой колонны "Леопардов", один из украинских танкистов допустил непроизвольный выстрел из штатного орудия танка. 120-мм снаряд уничтожил впереди идущий танк и повредил еще один. Как утверждает военкор, об этом рассказал один из российских офицеров, данные проверены.- заявил офицер.Официального подтверждения данной информации не было, но допустить, что такой инцидент произошел, вполне возможно, учитывая, сколько времени было затрачено Западом на обучение экипажей ВСУ. И снаряд в стволе танка при движении в колонне вполне допустим, если не соблюдать инструкции. В общем вопросов по данной теме много, жаль, что в Киеве на них никто не ответит.Кстати, по другой информации, на немецких танках, атаковавших наши позиции на Запорожском направлении, якобы сидели совместные экипажи из польских и украинских военных. Подтверждения этому, конечно нет, но то, что в эфире при атаке была слышна польская речь, подтверждали и наши военные.