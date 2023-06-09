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Российский военкор: Украинский танкист случайным выстрелом уничтожил два танка «Леопард 2», двигавшихся в колонне

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Российский военкор: Украинский танкист случайным выстрелом уничтожил два танка «Леопард 2», двигавшихся в колонне

ВСУ теряют немецкие танки не только на поле боя, украинские танкисты и сами способны уничтожать западную бронетехнику. На фоне сообщений, что несколько экипажей на Запорожском направлении сами подорвали свои танки, появилось еще одно, но уже о поражении танков в результате "дружеского огня".


Как сообщил военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале, сутки назад во время движения танковой колонны "Леопардов", один из украинских танкистов допустил непроизвольный выстрел из штатного орудия танка. 120-мм снаряд уничтожил впереди идущий танк и повредил еще один. Как утверждает военкор, об этом рассказал один из российских офицеров, данные проверены.

У них один клоун на Леопарде, когда шли в колонне, нажал видимо что-то не то и нашампурил две машины, которые шли перед ним! ... (уничтожил) с главного калибра!!!

- заявил офицер.

Официального подтверждения данной информации не было, но допустить, что такой инцидент произошел, вполне возможно, учитывая, сколько времени было затрачено Западом на обучение экипажей ВСУ. И снаряд в стволе танка при движении в колонне вполне допустим, если не соблюдать инструкции. В общем вопросов по данной теме много, жаль, что в Киеве на них никто не ответит.

Кстати, по другой информации, на немецких танках, атаковавших наши позиции на Запорожском направлении, якобы сидели совместные экипажи из польских и украинских военных. Подтверждения этому, конечно нет, но то, что в эфире при атаке была слышна польская речь, подтверждали и наши военные.
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56 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:01
    +1
    Ну впереди идущую машину уничтожить можно, особенно если попасть в корму башни "Лео-2", а следующий как? Видимо мог получить повреждения разлетающимися обломками уничтоженного танка...но тогда он должен был стоять очень близко.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:02
      +1
      У них один клоун на Леопарде, когда шли в колонне, нажал видимо что-то не то и нашампурил две машины, которые шли перед ним! ... с главного калибра!!!

      - заявил офицер.


      Клоуны на Украине нынче высоко ценятся.Удивляться тут не приходится.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:04
        0
        Выслать ему нашивку - за уничтожение танка. laughing
        Вермахтовскую. Они ж любят под гансов косить...
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:06
          +1
          Цитата: Nexcom
          Выслать ему нашивку - за уничтожение танка. laughing
          Вермахтовскую. Они ж любят под гансов косить...


          Лучше на повышение в 95 квартал.Там клоуны всегда нужны.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 15:32
            0
            Украинский танкист случайным выстрелом уничтожил два танка «Леопард 2», двигавшихся в колонне

            Сколько времени на Западе украинцев на танкистов учили, так он и выстрелил!
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:07
      +5
      Цитата: svp67
      Ну впереди идущую машину уничтожить можно, особенно если попасть в корму башни "Лео-2", а следующий как? Видимо мог получить повреждения разлетающимися обломками уничтоженного танка...но тогда он должен был стоять очень близко.

      Вам не кажется, что это напоминает военный фольклор?
      1. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 15:13
        -1
        Судя по коментам, большая часть аудитории в это охотно верят.
      2. Forcecom
        Forcecom Сегодня, 15:15
        +1
        исключать полностью подобные события нельзя, были все таки претенденты и у амеров и у наглов и у нас, вот если бы был один уничтоженный/поврежденный танк я бы очень хотел в это верить, а раз два - должен с Вашим суждением согласиться.
        1. Nesvoy
          Nesvoy Сегодня, 15:23
          -2
          Я вам больше скажу, интернет ничего подобного нигде не выдает. Откуда у автора данного опуса такая инсайдерская информация, остается только догадываться. Хотя если отзеркалить новость и сказать, что это было с нашими танкистами, то закидают бог знает чем, ибо этого не может быть. Классика двойных стандартов.
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 15:32
            +2
            Цитата: Nesvoy
            Я вам больше скажу, интернет ничего подобного нигде не выдает.

            Конечно... И уровень боевой подготовки у тех украинских танкистов ВЫСОЧАЙШИЙ, и во время учебы они башню у Лео совсем не срывали... Это же все был ПОКЛЕП
      3. svp67
        svp67 Сегодня, 15:20
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Вам не кажется, что это напоминает военный фольклор?

        Если б я не видел, как "дружественным" огнем НА УЧЕНИЯХ с использованием ПРАКТИЧЕСКИХ снарядов уничтожались свои же танки, то может бы и не поверил. А так уже могу поверить во многое, так как жизнь удивительная штука и случаются такие чудеса, что не сразу и поверишь.
        Тем более, что там не учения...
      4. Wer bist do
        Wer bist do Сегодня, 15:22
        -2
        Мне это напоминает коношенковский фальклор
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:39
          0
          Во время петровских баталий была медаль с надписью-"Небывалое бывает".Я вспоминаю свою срочную службу.Было всякое и трагическое(гибель детишек на полигоне в Наре)и абсолютно комическое.
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:11
      +4
      Цитата: svp67
      Ну впереди идущую машину уничтожить можно, особенно если попасть в корму башни "Лео-2", а следующий как? Видимо мог получить повреждения разлетающимися обломками уничтоженного танка...но тогда он должен был стоять очень близко.

      Это элементарно, Ватсон. (С)
      У впереди идущего Лео снаряд тоже был в стволе. Лео получил подзатыльник, дальше взрыв бк и выстрел в затылок предыдущему.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 15:28
        +2
        Цитата: Бородач
        Это элементарно, Ватсон. (С)
        У впереди идущего Лео снаряд тоже был в стволе. Лео получил подзатыльник, дальше взрыв бк и выстрел в затылок предыдущему.

        Толковая версия. Скорее всего вы правы. winked
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 15:38
        0
        Цитата: Бородач
        Лео получил подзатыльник, дальше взрыв бк и выстрел в затылок предыдущему.

        Это мне напомнило один фильм, где героя мучил вопрос, что если его десять врагов выстроятся в колонну по одному, то он их сможет убить одним своим патроном... laughing
    4. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:13
      +1
      Вспомнилось как две колонны укров междуусобойчик устроили. Наш танк из засады в бмп засадил, те со страху и неразберихи начали соседнюю колонну расстреливать. Потом только сообразили
    5. Rinat Khametov
      Rinat Khametov Сегодня, 15:14
      -2
      Может быть задний поражённый танк точно так же имел снаряд в стволе.. и после попадания в кабину танка произошел несанкционированный выстрел?
    6. Ратник-80
      Ратник-80 Сегодня, 15:19
      0
      Может кто скажет , видел несколько раз движение таковых колонн ещё в СССР , ствол танков как будто в сторону слегка был повёрнут , может для безопасности так делалось
      1. Crasher
        Crasher Сегодня, 15:34
        0
        У советских и российских танков люк мехвода находится как раз под стволом. Поэтому в походном режиме башня повернута
        В первую очередь, задранный к верху ствол и повернутая башня нужны, чтобы не мешать мехводу. В современных машинах пушка находится аккурат над люком механика-водителя и мешает тому высунуться из люка, если эту самую пушку не убрать. В таком положении башня стопорится.

        А вот поворот башни именно вправо осуществляется дабы колонна не мешала встречному движению.

        Ну и дополнительная причина: в случае резкого торможения впереди идущей машины, следующая не уткнется в нее стволом. Также это позволяет сократить минимальную дистанцию между машинами в колонне.
    7. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:29
      +1
      В посте Сладкова в ТГ слова уничтожил нет. Это уже автор ВО додумал для зрелищности.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:02
    +6
    Он перепутал две кнопки : Вода с Газом или Вода без Газа.Повышен в звании за удачный выстрел - теперь он командир танковой роты. laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:05
      +3
      Ну теперь он и роту танков изничтожит....
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:09
      +1
      Ещё один украинский танкист-миллионер. Надеюсь они в курсе что им премия положена. О гражданстве МО РФ не заявляло. Военнослужащим положено премирование, неважно какой армии laughing
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 15:02
    +2
    Аж пузо со смеху надорвал! Кетарол пришлось выпить.. Нефиг танке непотребством заниматься! Когда члены экипажа впихиваются в неполежженом месте пространства laughing
  4. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 15:04
    +1
    Ну, после чисто символического плена пойдёт на повышение в ВС РФ как самый результативный наводчик! /ржёт/ :)
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:05
    +3
    Укроп премию захотел за уничтоженного леопарда, вот и бабахнул по впереди идущему. wink
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:24
      0
      Видно на плен рассчитывает. А тут свои заслуги как предъявит. Помилование и премирование
  6. Borik
    Borik Сегодня, 15:05
    +3
    И поверить в это конечно можно, как говорится были прецеденты. Тогда если это правда, украинскому танкисту полагается от нашего МО премия за уничтожения танка противника.
  7. purple
    purple Сегодня, 15:05
    0
    пора фильм снимать 4 танкиста и свинка
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:06
    +1
    laughing вот этому, конечно трудно поверить. Тут только текст. С другой стороны башню же они умудрились отломить от лепарда
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:08
    +2
    Одно замечание, но важное, у танка нет главного калибра, есть только один орудийный и единственный, пулеметы не в счет. Ну не корабль это. Если бы это был Т-35, тогда да. Учите мат. часть.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 15:16
      0
      Ну почему же пулеметы не в счёт. Тоже вооружение , вспомогательное. Кроме много башенных монстров , кстати , можно вспомнить достаточно современных французов с их спаркой с автопушкой. Ну или нашу бмп3.Правду тут я немного теряюсь , какую пушку у БМП считать более главной.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 15:26
        0
        Правду тут я немного теряюсь , какую пушку у БМП считать более главной.

        Ту что в кобуре у командира. wassat
  10. senima56
    senima56 Сегодня, 15:09
    +1
    "....в эфире при атаке была слышна польская речь..." Вот как? stop Тогда этих "панов" в плен не брать! negative
  11. Жнец
    Жнец Сегодня, 15:10
    0
    польская речь! воистину, не прошло и ста лет, как европейцы снова на Россию пошли.
  12. NickShel
    NickShel Сегодня, 15:14
    0
    Официального подтверждения данной информации не было, но допустить, что такой инцидент произошел


    Собственно на этом можно было и остановится. Все помнят перл Ходаковского про "заваренные люки в всушных танках", от которого он до сиз пор отмыться не может.
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:18
    +1
    Российский военкор:

    Увы, но военкоры те ещё затейники, не хуже пескова. Возможно байку услышали и пошли её разносить. Желательно бы получить подробности.
    Ну один танк ещё можно понять как был уничтожен, но второй танк каким образом? Что у леопардов такое супер-пупер орудие, что снаряд смог прошить первый танк насквозь, а во втором застрял? Сомнительно. request
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 15:24
      +1
      Я думаю что снаряд прошил башню сзади, прошел через ствол пушки и уничтожил второй леопард)))))
  14. Joker62
    Joker62 Сегодня, 15:18
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Цитата: Nexcom
    Выслать ему нашивку - за уничтожение танка. laughing
    Вермахтовскую. Они ж любят под гансов косить...


    Лучше на повышение в 95 квартал.Там клоуны всегда нужны.

    А ещё лучше - взять клоуна-танкиста к себе в офис президента Зелибобика. lol В личную гвардию охраны... laughing wassat
  15. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:20
    +1
    Это может быть и фэйк. Сейчас столько дезы в интернете гуляет, даже на солидных ресурсах, что уже не удивляешься.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 15:23
      +1
      Не, ну как?! Глубоко уважаемый военкор же написал само лично))
  16. certero
    certero Сегодня, 15:20
    +3
    Сайт превратился в какой-то сборник "одна баба сказала" баек
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:29
      0
      Ничего. Поржать тоже не вредно..........
  17. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 15:22
    +1
    Похоже чувак решил 10 лямов рублей срубить. А тут аж 20 получилось)))
  18. Cannon
    Cannon Сегодня, 15:23
    0
    один из украинских танкистов допустил непроизвольный выстрел из штатного орудия танка. 120-мм снаряд уничтожил впереди идущий танк и повредил++++++Так я и поверил , что непроизвольно..... АГА!......Кто обещал 3 ляма за подбитый немецкий танк? Бабки на кон и нечего дурку гнать, что случайно... Подбил,значит подбил.Вызвать в Кремль и выдать премию. И да. После выдачи премиальных приготовиться к повторам непроизвольных попаданий.
  19. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 15:24
    0
    Меткий танкист. Получит теперь премию от МО РФ bully
  20. ddmitrij
    ddmitrij Сегодня, 15:25
    0
    Не зря в России премию за Леопардов предлагали. 15 миллионов сами себя не заработают)
  21. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 15:28
    0
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: svp67
    Ну впереди идущую машину уничтожить можно, особенно если попасть в корму башни "Лео-2", а следующий как? ..

    Вам не кажется, что это напоминает военный фольклор?

    Конечно напоминает, когда за границей обучают украинского солдата для работы на леопарде, по ускоренной программе. Они же все знатоки английского/немецкого технического или переводчики высокого класса. Чтобы научиться рычажки двигать это одно, а в бою это другое. Тем более - вначале техника безопастности займет сколько времени, так что Арон, не переживай за земляков, дальше будет хуже
  22. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:29
    0
    я ни разу не танкист, но ...
    в походном положение снаряд уже заряжен и готов к выстрелу?!
  23. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:29
    0
    совместные экипажи из польских и украинских военных.
    Очень даже может быть, что где-то экипажи либо смешанные, либо исключительно польские., что наиболее вероятно. По поводу уничтожения впереди идущего танка. Иногда на учениях случается то, что в принципе не должно было случиться, а что уж говорить о войне.
    1. km-21
      km-21 Сегодня, 15:49
      0
      На учениях иногда случается. Но только не на марше, а исключительно на стрельбах при грубом нарушении боевых порядков.
  24. Трямс
    Трямс Сегодня, 15:29
    0
    Гены сработали! Не иначе!
  25. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 15:31
    0
    Цитата: Wer bist do
    Меткий танкист. Получит теперь премию от МО РФ bully

    Может уже получил на сбер карту
  26. solar
    solar Сегодня, 15:35
    0
    с главного калибра

    Сладков танки с линкорами не путает?
    Если б на ВО сделали раздел "Армейские байки", то он бы сейчас самый заполненный был.
  27. km-21
    km-21 Сегодня, 15:41
    0
    Глупости. Случайный выстрел невозможен. При движении в колонне пушка разряжена и отведена немного в сторону, чтобы в случае столкновения с впереди идущей машиной не повредить ствол. Для производства выстрела командир отдает команду заряжающему на выбор типа боеприпаса. Заряжающий подает патрон в камору и нажатием специальной кнопки досылает патрон и взводит электроспуск. Только после всего этого наводчик или командир нажатием своей кнопки производит выстрел. Таким образом случайность исключается. Выстрел может быть только либо преднамеренным, либо все это - пропагандистская байка.