Суданская армия и взбунтовавшиеся Силы быстрого реагирования согласились прекратить огонь на 24 часа

Сегодня стороны вооруженного конфликта в Судане – суданская армия и восставшие Силы быстрого реагирования – договорились о прекращении огня на всей территории страны сроком на 24 часа. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Саудовской Аравии.Соглашение о прекращении огня начнет действовать 10 июня в 6:00 утра. Продлится его действие, соответственно, до раннего утра 11 июня. Во время режима прекращения огня правительственные войска и Силы быстрого реагирования обязуются не стрелять. Также стороны конфликта согласились не препятствовать доставке гуманитарной помощи для мирного населения во все районы страны.Кроме того, в соглашении предусматривается, что суточное перемирие не будет использоваться сторонами конфликта в военных целях, то есть для передислокации своих подразделений. Если правительственные войска и Силы быстрого реагирования будут нарушать режим прекращения огня, то посредники в лице Саудовской Аравии отсрочат дальнейшее проведение мирных переговоров.Напомним, что с середины апреля в Судане продолжаются бои между правительственными войсками, верными главе государства генералу Абдель Фаттаху аль-Бурхану, и Силами быстрого реагирования, которые в свое время создал на базе арабского племенного ополчения «Джанджавид» генерал Мохаммед Хамдан Дагло. Причиной конфликта стали разногласия по вопросу об интеграции Сил быстрого реагирования в состав национальных вооруженных сил.За два месяца конфликт из столкновений перерос в полноценную гражданскую войну, около полумиллиона суданцев были вынуждены покинуть страну, более миллиона стали беженцами в самом Судане, переместившись в палаточные лагеря.