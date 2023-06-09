Западная пресса: ФРГ и Франция пытаются смягчить новые санкции против сотрудничающих с Россией стран

Власти Франции, Германии и ряд других европейских стран пытаются смягчить предложения по введению новых антироссийских санкций Евросоюза, затрагивающих механизм, касающийся экспортных ограничений в третьи страны, руководство которых якобы может оказывать РФ содействие в обходе западных санкций.Как сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных западных дипломатов, Париж и Берлин призывают к ослаблению требований к мерам, вводимым Евросоюзом в отношении определенных стран, ограничившись вместо этого списком секторов международной торговли.Отмечается, что основной целью изменения санкционного механизма является стремление ограничить предполагаемую поддержку России, оказываемую разными странами. В случае неудачи в достижении этих целей дипломатическим путем, новый механизм даст возможность странам Евросоюза вводить ограничения на экспорт ключевых категорий товаров. Новый механизм предполагает создание двух списков, один из которых будет включать в себя подсанкционные категории товаров, а второй - перечень стран, отправка в которые будет ограничена.В руководстве Евросоюза также обеспокоены тем, что после учета всех озабоченностей ряда членов ЕС в итоге введенные санкции окажутся излишне мягкими и не способными оказать эффективное воздействие. Кроме того, в ЕС опасаются, что новые ограничительные меры могут усложнить отношения с другими странами, которые будут вынуждены пойти на сближение с Россией.