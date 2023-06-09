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Западная пресса: ФРГ и Франция пытаются смягчить новые санкции против сотрудничающих с Россией стран

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Западная пресса: ФРГ и Франция пытаются смягчить новые санкции против сотрудничающих с Россией стран

Власти Франции, Германии и ряд других европейских стран пытаются смягчить предложения по введению новых антироссийских санкций Евросоюза, затрагивающих механизм, касающийся экспортных ограничений в третьи страны, руководство которых якобы может оказывать РФ содействие в обходе западных санкций.


Как сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных западных дипломатов, Париж и Берлин призывают к ослаблению требований к мерам, вводимым Евросоюзом в отношении определенных стран, ограничившись вместо этого списком секторов международной торговли.

Отмечается, что основной целью изменения санкционного механизма является стремление ограничить предполагаемую поддержку России, оказываемую разными странами. В случае неудачи в достижении этих целей дипломатическим путем, новый механизм даст возможность странам Евросоюза вводить ограничения на экспорт ключевых категорий товаров. Новый механизм предполагает создание двух списков, один из которых будет включать в себя подсанкционные категории товаров, а второй - перечень стран, отправка в которые будет ограничена.

В руководстве Евросоюза также обеспокоены тем, что после учета всех озабоченностей ряда членов ЕС в итоге введенные санкции окажутся излишне мягкими и не способными оказать эффективное воздействие. Кроме того, в ЕС опасаются, что новые ограничительные меры могут усложнить отношения с другими странами, которые будут вынуждены пойти на сближение с Россией.
Использованы фотографии:
Pixabay
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4 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:28
    0
    Западная пресса: ФРГ и Франция пытаются смягчить новые санкции против сотрудничающих с Россией стран
    А чего еще было ожидать, когда с Россией продолжает сотрудничать 9/10 стран мира и 99/100 его населения...
  2. Andrea
    Andrea Сегодня, 15:33
    +1
    Чего там с изоляцией России? lol Пока получается-запад сам мотает на себя изоленту.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:36
      +1
      Пока получается, что некоторые начинают прозревать. Вот первый звонок. А другие всё ещё мотают.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:43
    0
    Дайте уже гинекологу всея ЕС розги, пусть высечет сама себя.