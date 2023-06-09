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Военкор рассказал о ситуации на Белгородчине: «Украинские ДРГ пытаются прорываться, наши их кошмарят»

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Военкор рассказал о ситуации на Белгородчине: «Украинские ДРГ пытаются прорываться, наши их кошмарят»

На фоне контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении не прекращаются и попытки украинских формирований атаковать территорию российской Белгородской области. О том, что происходит на этом направлении, в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Александр Сладков, ссылаясь на информацию от другого военного журналиста Геннадия Алехина («Адекватный харьковчанин»).


По информации Алехина, ВСУ регулярно обстреливают Шебекинский городской округ и пытаются засылать беспилотники в сторону Белгорода, но ПВО РФ их сбивает.

Украинские ДРГ, численностью от десяти до пятнадцати человек, пытаются прорываться, некоторые при поддержке техники. Говорят, это все спецназ Буданова, главное управление разведки Украины. Вот наши уже там их активно встречают, кошмарят

- пишет Сладков в своем Telegram-канале, ссылаясь на Алехина.

По информации военкоров, у российских военных есть трофеи, включая дорогостоящие приборы ночного видения западного производства, американские гранатометы, дымовые осколочные гранаты, микробеспилотники. Это свидетельствует о том, что враг хорошо подготовился к атакам российской территории. Но и потери у ВСУ на данном направлении есть, и они не маленькие.

Как отмечают военкоры, в Харькове военный госпиталь ВСУ и полевые госпитали переполнены ранеными боевиками. Украинские «трехсотые» поступают с Купянского направления и с границы с Белгородской областью.

Военкоры считают, что главная цель ВСУ на Белгородчине – организовать прорыв с целью отвлечения сил и средств ВС РФ с Запорожского и Южно-Донецкого направлений. Но пока добиться реализации поставленных задач украинским формированиям не удается. ВКС РФ и российская артиллерия наносят удары по военным объектам, включая склады с боеприпасами и места скопления техники и личного состава ВСУ, на территории Харьковской области.
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5 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:26
    +3
    Там их надо не "кошмарить", а уничтожать... Так как при "кошмаренье" результат то неизвестен...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:34
      0
      Среди наших там потери тоже есть.В телеге писали про погиблих офицерах,трох срочниках.Мы на войне,к сожалению.Нападение на территорию Белгородчины рукамиводители категорически отказываются признавать нападением государства на территорию РФ.
    2. al3x
      al3x Сегодня, 15:36
      0
      Вообще то по факту это всу кошмарят Белгородчину. Их приходится уничтожать. Так бы более правильно было.
  2. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 15:33
    +1
    Ну вот и почему у нас всё ещё сво? Не пора ли террористическому государству войну объявить? Какая нафиг зерновая сделка, какие транзиты?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: Служу_отечеству
      Ну вот и почему у нас всё ещё сво? Не пора ли террористическому государству войну объявить? Какая нафиг зерновая сделка, какие транзиты?

      Капитализм со всех сторон. Скатываясь в империализм. Пролетарию, колхозникам и НТинтелигенции здесь не место.