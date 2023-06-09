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Немецкий военный обозреватель: Украина потеряла переданную ФРГ дорогостоящую систему ПВО из-за «серии ошибок»

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Немецкий военный обозреватель: Украина потеряла переданную ФРГ дорогостоящую систему ПВО из-за «серии ошибок»

Информация об уничтожении ВС РФ зенитного ракетного комплекса Iris-T немецкого производства на Запорожском направлении является достоверной. Об этом заявил немецкий военный обозреватель Юлиан Репке, сотрудничающий с изданием Bild.


По утверждению военного аналитика, Украина потеряла переданную ФРГ дорогостоящую систему ПВО из-за «серии ошибок». Стоимость ЗРК IRIS-T, напомнил Репке, составляет 17 млн евро. Обозреватель перечислил просчеты командования ВСУ, которые привели к утрате дорогостоящего комплекса.

В первую очередь, ЗРК был переброшен на слишком близкое к линии фронта расстояние. Он находился лишь в 26 километрах от линии боевого соприкосновения, оказавшись в зоне досягаемости ударного БПЛА «Ланцет» ВС РФ.

Во-вторых, украинские военные проявили вопиющую халатность. Они не стали перекрашивать ЗРК, который изначально предназначался для передачи Египту и имел светлый рисунок, актуальный для песчаных пустынь, но не для летнего лесного массива на Украине. В итоге расцветка ЗРК не только его не маскировала, но привлекала внимание противника.

Наконец, отмечает Репке, у комплекса Iris-T не работал радар, а командование не озаботилось обеспечением дополнительной защиты системы ПВО, к примеру, посредством выделения для этой задачи ЗРК Gepard. В итоге эти ошибки слишком дорого обошлись киевскому режиму. Постоянные потери дорогостоящих западных систем противовоздушной обороны могут заставить страны НАТО задуматься о рентабельности передачи такого вооружения киевскому режиму.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Matti Blume
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:40
    +2
    Немецкий военный обозреватель: Украина потеряла переданную ФРГ дорогостоящую систему ПВО из-за «серии ошибок»
    И самая главная из них - передача этого комплекса Украине
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:44
      0
      Немцы то в итоге ни чего не потеряли, 17 млн.евро в кармане.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:47
      0
      Главная ошибка тут наверно сама Украина.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:41
    0
    Кавалер украинского ордена " За заслуги перед отечеством" Репке ,может иногда ,через губу ,говорить правду.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:42
    0
    Да чего та какая-то ириска, вон полосаты по своим пэтрикам и то не плачут, а по стоимости они куда более ириски будут. А Гепард еще та штука, фонит радаром на 15 км, при дальности стрельбы 8 км, дальше только логика.
  4. Borik
    Borik Сегодня, 15:43
    0
    Постоянные потери дорогостоящих западных систем противовоздушной обороны могут заставить страны НАТО задуматься о рентабельности передачи такого вооружения киевскому режиму.

    И кто в этом виноват? да тот кто обучал работе на такой дорогой технике - то есть сами же немцы и другие представители НАТО и обучали. И главный вопрос как вы будите выколачивать за всё это оружие с нациков
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:46
      0
      Это все передается "безвозмездно,то есть-даром"..Отсюда и отношение такое.Платит немецкий налогоплательщик