Информация об уничтожении ВС РФ зенитного ракетного комплекса Iris-T немецкого производства на Запорожском направлении является достоверной. Об этом заявил немецкий военный обозреватель Юлиан Репке, сотрудничающий с изданием Bild.По утверждению военного аналитика, Украина потеряла переданную ФРГ дорогостоящую систему ПВО из-за «серии ошибок». Стоимость ЗРК IRIS-T, напомнил Репке, составляет 17 млн евро. Обозреватель перечислил просчеты командования ВСУ, которые привели к утрате дорогостоящего комплекса.В первую очередь, ЗРК был переброшен на слишком близкое к линии фронта расстояние. Он находился лишь в 26 километрах от линии боевого соприкосновения, оказавшись в зоне досягаемости ударного БПЛА «Ланцет» ВС РФ.Во-вторых, украинские военные проявили вопиющую халатность. Они не стали перекрашивать ЗРК, который изначально предназначался для передачи Египту и имел светлый рисунок, актуальный для песчаных пустынь, но не для летнего лесного массива на Украине. В итоге расцветка ЗРК не только его не маскировала, но привлекала внимание противника.Наконец, отмечает Репке, у комплекса Iris-T не работал радар, а командование не озаботилось обеспечением дополнительной защиты системы ПВО, к примеру, посредством выделения для этой задачи ЗРК Gepard. В итоге эти ошибки слишком дорого обошлись киевскому режиму. Постоянные потери дорогостоящих западных систем противовоздушной обороны могут заставить страны НАТО задуматься о рентабельности передачи такого вооружения киевскому режиму.