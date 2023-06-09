Береговая охрана Китая начала патрулирование в районе спорных Парасельских островов

В 16.50 8 июня «Береговая охрана 03» официально начала патрульные мероприятия в акватории острова Хайнань и островов Сиша

Береговая охрана Китая впервые начала патрулирование в акватории острова Хайнань и в районе спорных Парасельских островов (Сиша, другое название - архипелаг Спратли) в Южно-Китайском море, мероприятие продлится 30 дней. Об этом сегодня сообщило Центральное телевидение КНР.— сообщил телеканал.Остров Хайнань является одноименной провинцией Китая, находится он на одной широте с Гавайями, из-за чего его часто называют «Восточными Гавайями». На острове дислоцируется бригада морской пехоты НОАК.А вот с Парасельскими островами, расположенными юго-восточнее Хайнаня на расстоянии 230 километров, не все так просто. В 1974 году после победы над южновьетнамцами над островным архипелагом был установлен контроль КНР, но с тех пор и по сию пору претензии на него предъявляют Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и даже самопровозглашенная Китайская Республика Тайвань. В феврале 2017 года Азиатская инициатива прозрачности на море сообщила о 20 аванпостах КНР, построенных на мелиорированных землях в Парасельских островах, три из которых имеют небольшие гавани, способные принимать военно-морские и коммерческие суда.Повышенный интерес прибрежных государств к практически непригодному для жизни архипелагу, состоящему из маленьких островков и рифов, вызван отнюдь не территориальными, а сугубо экономическими интересами. Все дело в том, что архипелаг окружен продуктивными рыбопромысловыми угодьями и морским дном с потенциальными, но пока неисследованными запасами углеводородов.В районе спорных островов регулярно появляются корабли ВМС США, американцы считают этот район нейтральным и не признают юрисдикцию КНР над архипелагом. Недавно китайский истребитель совершил условный перехват американского самолета-разведчика RC-13 как раз вблизи с Парасельскими островами. После инцидента Пекин и Вашингтон обвинили друг друга в создании угроз безопасности в данном регионе.