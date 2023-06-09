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Российские войска уничтожили ракетным ударом склады ВСУ с западным оружием и боеприпасами - Минобороны

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Российские войска уничтожили ракетным ударом склады ВСУ с западным оружием и боеприпасами - Минобороны

Российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным объектам Украины, уничтожая склады с вооружением, хранилища ГСМ, центры принятия решений и т.д. Не стали исключением и прошедшие сутки, в качестве целей для ракет выступили арсеналы ВСУ. Об этом сообщает Минобороны в новой сводке.


Согласно сообщению, в ночь с четверга на пятницу российские войска нанесли удар высокоточным оружием по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, а также беспилотников. Удар наносился крылатыми ракетами как морского базирования, так и воздушного. По словам официального представителя военного ведомства генерала Конашенкова, все назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.

В Генштабе ВСУ подтверждают российский ракетный удар, но уже традиционно заявляют, что якобы посбивали почти все ракеты и заодно дроны-камикадзе.

Кроме того, в течение суток уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска. В районе Гуляй Поле уничтожен узел связи 102-й бригады ТРО. Воздушные силы ВСУ потеряли два самолета. В районе Новое Запорожье Запорожской области наш истребитель сбил украинский МиГ-29. А в районе Бабино Херсонской области был сбит украинский Су-25 "средствами противовоздушной обороны".

Основные боевые действия шли на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. В районе Времевского выступа войска группировки "Восток" отразили четыре атаки противника. ВСУ силами до двух БТГ, усиленных танками атаковали в районах Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное ДНР.
 
На Запорожском направлении в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах Новоданиловка и Малая Токмачка. Южнее Орехова, наши "Солнцепеки" накрыли два скопления живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ. В районах Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области авиация накрыла резервы противника.

Общие потери ВСУ за сутки составили: до 680-и человек личного состава, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 броневиков, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также французскую САУ Cezar.
 
На Донецком направлении бои шли в районах Марьинки и Авдеевки, подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак ВСУ. Здесь оборону пытались прорвать 110-я механизированная, 59-я мотопехотная и 79-й десантно-штурмовая бригады ВСУ. Наши все атаки отразили, не дав вклиниться в нашу оборону. В ходе боев за сутки уничтожено до 410-и украинских военнослужащих, четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. 

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, противник старается действовать мелкими группами, наши уничтожили две ДРГ в районах Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Еще одна ДРГ нейтрализована в районе Червоная Диброва. В районе Серебрянки ДНР поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. На Херсонском направлении продолжаются удары артиллерии по позициям ВСУ на правом берегу. Наши выстраивают еще одну линию обороны.

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5 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:01
    +2
    Продолжайте братья: России нужна Победа. И возвращайтесь домой живыми и с наградами.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:08
      -2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Продолжайте братья

      Диванный трибун, лучше бы помогли чем можете, если нет возможности - помолитесь молча за здравие наших мужиков упокой павших героев.
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 16:04
    0
    традиционно заявляют, что все ракеты сбиты дронами-камикадзе.
    так интереснее
  3. Грица
    Грица Сегодня, 16:18
    0
    а также французскую САУ Cezar.
    А это что за зверь такой? Уж не Caesar случайно? smile
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:27
      0
      Военкор Григорий Вдовин опубликовал кадры трех колесных французских танков AMX-10RC, брошенных экипажами ВСУ после неудачной попытки наступления на Запорожском направлении.
      Как поясняет журналист, противник оставил технику, испугавшись танка Т-80. Также военкор выложил фото документов солдат ВСУ, убитых в недавних боях на Запорожье. Среди них есть, бойцы, проходившие подготовку в Британии.

      https://rg.ru/2023/06/08/rossijskie-bojcy-zahvatili-tri-francuzskih-tanka-amx-10rc-v-zaporozhe.html

      Документы убитых наступанцев из Новодонецкого, в том числе имеется и английский пациент - в военнике отметка о стажировке в Великой Британии. Ну и «трехколёсная французская х.&ня» - АМХ, который испугался экипажа Злого на Т80, все брошено в итоге с открытыми люками - в нашем сюжете Вестей в 20.00.

      https://t.me/korrzakadrom/666