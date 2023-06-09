Российские войска уничтожили ракетным ударом склады ВСУ с западным оружием и боеприпасами - Минобороны

Российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным объектам Украины, уничтожая склады с вооружением, хранилища ГСМ, центры принятия решений и т.д. Не стали исключением и прошедшие сутки, в качестве целей для ракет выступили арсеналы ВСУ. Об этом сообщает Минобороны в новой сводке.
Согласно сообщению, в ночь с четверга на пятницу российские войска нанесли удар высокоточным оружием по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, а также беспилотников. Удар наносился крылатыми ракетами как морского базирования, так и воздушного. По словам официального представителя военного ведомства генерала Конашенкова, все назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.
В Генштабе ВСУ подтверждают российский ракетный удар, но уже традиционно заявляют, что якобы посбивали почти все ракеты и заодно дроны-камикадзе.
Кроме того, в течение суток уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска. В районе Гуляй Поле уничтожен узел связи 102-й бригады ТРО. Воздушные силы ВСУ потеряли два самолета. В районе Новое Запорожье Запорожской области наш истребитель сбил украинский МиГ-29. А в районе Бабино Херсонской области был сбит украинский Су-25 "средствами противовоздушной обороны".
Основные боевые действия шли на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. В районе Времевского выступа войска группировки "Восток" отразили четыре атаки противника. ВСУ силами до двух БТГ, усиленных танками атаковали в районах Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное ДНР.
На Запорожском направлении в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах Новоданиловка и Малая Токмачка. Южнее Орехова, наши "Солнцепеки" накрыли два скопления живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ. В районах Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области авиация накрыла резервы противника.
Общие потери ВСУ за сутки составили: до 680-и человек личного состава, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 броневиков, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также французскую САУ Cezar.
На Донецком направлении бои шли в районах Марьинки и Авдеевки, подразделения "Южной" группировки войск отразили шесть атак ВСУ. Здесь оборону пытались прорвать 110-я механизированная, 59-я мотопехотная и 79-й десантно-штурмовая бригады ВСУ. Наши все атаки отразили, не дав вклиниться в нашу оборону. В ходе боев за сутки уничтожено до 410-и украинских военнослужащих, четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, противник старается действовать мелкими группами, наши уничтожили две ДРГ в районах Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Еще одна ДРГ нейтрализована в районе Червоная Диброва. В районе Серебрянки ДНР поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. На Херсонском направлении продолжаются удары артиллерии по позициям ВСУ на правом берегу. Наши выстраивают еще одну линию обороны.