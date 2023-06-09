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Украинские паблики: Контрнаступление выявило две серьезные проблемы в сфере кадров ВСУ

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Украинские паблики: Контрнаступление выявило две серьезные проблемы в сфере кадров ВСУ

Начавшееся на Запорожском направлении и в Донбассе контрнаступление вооруженных сил Украины заставило киевский режим вновь возобновить принудительную мобилизацию граждан. Но эта мера уже не может восполнить кадровый дефицит в армии, пишут украинские паблики.


По утверждению украинских информационных ресурсов, контрнаступление выявило две серьезные проблемы в сфере кадров ВСУ. Первая и самая масштабная проблема – кадровый дефицит. Сейчас украинским формированиям реально не хватает личного состава.

Только в Артемовске ВСУ за многие месяцы потеряли десятки тысяч военных. Хотя Западом было поставлено большое количество вооружений, у Киева возникла другая проблема – просто нет людей, чтобы это вооружение эксплуатировать. Не уменьшается и количество уклонистов от военной службы: бегство украинских мужчин за пределы страны продолжается.

Вторая масштабная проблема – отсутствие времени на подготовку военных специалистов. ВСУ пополняются гражданскими людьми, абсолютно далекими от военного ремесла. Но это еще полбеды. Военным инструкторам предстоит не просто проводить с таким контингентом курс молодого бойца, обучая мобилизованных держать в руках автомат, но сделать из вчерашних гражданских людей за кратчайшие сроки специалистов – артиллеристов, танкистов, связистов и так далее. Западное вооружение, переданное Украине, довольно сложно в эксплуатации.

Подготовить квалифицированных специалистов, которые смогут обслуживать западную технику, за те сроки, которые командованием поставлены, невозможно, и перед Киевом опять встает вопрос – или бросать в бой те людские ресурсы, которые есть, или опять переносить сроки контрнаступления до тех пор, пока новички не получат хотя бы минимальную подготовку по своим специальностям.
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24 комментария
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  1. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 15:57
    +4
    Как то один чел сказал: "Кадры решают все". И он был прав.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 16:38
      +5
      Только не "чел", а Человечище: Иосиф Виссарионович Сталин! yes
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:56
        0
        Цитата: БМП-2
        Только не "чел"

        Не покатит, именно чел, потому что 99,9% цитирующих эти слова не знает, о чем он говорил, продвигая мантру, что мол надо все усилия направить на повышения уровня жизни среднестатистического гражданина в стране, а он говорил о строго обратном, вот так-то. Так что цитируя с искаженным смыслом - это сказал именно чел, потому что Сталин сказал совсем другое. Про например ситец, который могли купить вместо станков, но покупать не стали.
  2. Легат
    Легат Сегодня, 15:59
    +13
    Лео 2А6 вроде и Бредли.

    Текст слишком...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:03
    +1
    По утверждению украинских информационных ресурсов, контрнаступление выявило две серьезные проблемы в сфере кадров ВСУ. Первая и самая масштабная проблема – кадровый дефицит. Сейчас украинским формированиям реально не хватает личного состава.
    . Очевидно, ресурсы не бесконечные, ни у кого! А те, кто бездумно тратит имеющееся, вскоре имеет БО О ОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ!
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:03
    0
    Киева возникла другая проблема – просто нет людей, чтобы это вооружение эксплуатировать.

    Никто точно не знает. По одним данным в ВФУ уже 3 000 одних только ляхов,
    по другим 20 000.
    Кончатся укры - НАТА ещё пришлёт.
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 16:04
    +6
    восполнить кадровый дефицит в армии
    Помогут призывные пункты ВСУ в Старом порту Генуи и на променаде в Ницце yes . Ну и облавы в парках Лондона smile .
  6. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:05
    +3
    Как же так, тут же все писали что-де мобилизационный резерв Украины неисчерпаем, если надо будет - то и десять миллионов под ружье поставить могут, а оно вона как... неужели опять врали о_О"
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:23
      0
      Время покажет. Мы уже уничтожали ВСУ в прошлом году.
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 16:40
        -1
        Интересно, кто-то еще будет утверждать, что "время работает на Россию"?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:39
      0
      Даже у нас проблемма с офицерами. С передка жалуются. А где их будут всу брать request
      Натовских если только пришлют. Но тут языковой барьер будет. Могут по бывшему СССР собирать, но желающих много не будет.
      Ну артиллеристов, танкистов и прочих спецов и говорить нет смысла.
      Слесарь-то с одного завода на другой переходит, и минимум год тушуется
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:49
      +1
      Десять миллионов Украина никак не сможет под ружьё поставить. Но два - сможет, если ей не мешать.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:08
    +1
    Кадры, квалифицированные, Сырский и Зе сейчас спустят в унитаз контрнаступа, а к следуещему лету придут с голым задом.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 16:45
      0
      И мобилизованных жгли без счета, хотя могли бы готовить на будущее. А теперь - некого
  8. Трямс
    Трямс Сегодня, 16:13
    +2
    отсутствие времени на подготовку военных специалистов
    - если бы оно так было в самом деле, то уже давно бы просили что-то вроде хасавюртовских соглашений.
    еще не вечер, конечно, но и нам в такое вписываться нельзя
    1. Юродивый Фома
      Юродивый Фома Сегодня, 17:12
      0
      Откуда у вас мнение что не просили? Я уверен у Киева-Москвы куча секретных линий связи и то что об этом не кричали в СМИ ещё не о чем ни говорит.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 16:15
    +4
    Контрнаступление выявило две серьезные проблемы в сфере кадров ВСУ
    Проблема с офицерскими кадрами младшего звена и подготовленным сержантским составом у ВСУ была еще до "контрнаступления, и активно начала проявляться год назад. Поэтому проблема старая, а вот решать ее дальше будет все труднее.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:25
      0
      Учитывая сколько их готовят в ЕС они могут еще очень долго воевать. Они не могут держать одновременно большую группировку. А так, теряя по 40-50 тыс , за полгода. Еще на пару лет хватит.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:50
        0
        В обычный день около 500 двухсотых. В удачный 1000. Во время активных действий 1500+. За полгода 90 000+ двухсотыми только должно выходить.
        Косвенно и цифры потерь за 1,3 года подтверждают. Раненых и калек никто не считал
  10. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 16:30
    +4
    Вот некоторый репост.
    #инсайдыТО(типичная Одесса)
    Вчера в Одессу с передовой запорожского направления сбежало сразу 22 морпеха 37 бригады Морской пехоты. Тупо на попутном транспорте, группами. Без оружия. Приехали в своё место постоянной дислокации. Просто сказали - не хотим умирать. Нас ротами бросают на смерть, на минные поля, заставляют ловить телами мины. Наглухо отказываются возвращаться на передовую. Главный месседж - нас именно массово утилизируют. Вчера с ними работала военная прокуратура. Сегодня приезжает главный пропагандист ВМС Украины. Будет убеждать, что надо поехать и умереть. Но пацаны чётко настроены - лучше в тюрьму, чем возвращаться на передовую. Люди просто хотят жить!
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:52
      +2
      В тюрьму? То есть на курорт? - Дудки. Уклонистов будут расстреливать. Это обычная практика у ВСУ, но если раньше она применялась на передовой, и расстрелянные списывались как "павшие в бою", то тперь пришло время расширить живительные расстрелы и на тыловые территории.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:54
      0
      Кто бы чего не говорил, но и их жалко. Но и щадить в бою не стоит
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:52
    +2
    Да про это и говорено... Ф-16, Ф-16... А летать кто будет? Ну научат за 2-3 месяца взлет-посадке, ребят, так надо не просто летать и потеть, надо хотя бы оружие при этом применять уметь! Вы возьмите офисного червяка и научите его хотя бы стрелять за 2-3 месяца... Ну так вы только научите азам правил обращения с оружием и может куда-то в сторону цели палить с различным эффектом, но это не называется уметь стрелять, это называется уметь не застрелиться самому
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:21
    +1
    Отличная отмазка - на все случаи жизни))) нам не хватает, а далее по списку - людей, техники, ГСМ, б/к и т.д. и так, до бесконечности)))