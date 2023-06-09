Украинские паблики: Контрнаступление выявило две серьезные проблемы в сфере кадров ВСУ

Начавшееся на Запорожском направлении и в Донбассе контрнаступление вооруженных сил Украины заставило киевский режим вновь возобновить принудительную мобилизацию граждан. Но эта мера уже не может восполнить кадровый дефицит в армии, пишут украинские паблики.По утверждению украинских информационных ресурсов, контрнаступление выявило две серьезные проблемы в сфере кадров ВСУ. Первая и самая масштабная проблема – кадровый дефицит. Сейчас украинским формированиям реально не хватает личного состава.Только в Артемовске ВСУ за многие месяцы потеряли десятки тысяч военных. Хотя Западом было поставлено большое количество вооружений, у Киева возникла другая проблема – просто нет людей, чтобы это вооружение эксплуатировать. Не уменьшается и количество уклонистов от военной службы: бегство украинских мужчин за пределы страны продолжается.Вторая масштабная проблема – отсутствие времени на подготовку военных специалистов. ВСУ пополняются гражданскими людьми, абсолютно далекими от военного ремесла. Но это еще полбеды. Военным инструкторам предстоит не просто проводить с таким контингентом курс молодого бойца, обучая мобилизованных держать в руках автомат, но сделать из вчерашних гражданских людей за кратчайшие сроки специалистов – артиллеристов, танкистов, связистов и так далее. Западное вооружение, переданное Украине, довольно сложно в эксплуатации.Подготовить квалифицированных специалистов, которые смогут обслуживать западную технику, за те сроки, которые командованием поставлены, невозможно, и перед Киевом опять встает вопрос – или бросать в бой те людские ресурсы, которые есть, или опять переносить сроки контрнаступления до тех пор, пока новички не получат хотя бы минимальную подготовку по своим специальностям.