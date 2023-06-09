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Министр обороны Бельгии: атаковавшие Белгородчину боевики могли где-то подобрать бельгийские винтовки

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Министр обороны Бельгии: атаковавшие Белгородчину боевики могли где-то подобрать бельгийские винтовки

Украинские военные, вторгшиеся на территорию Белгородской области, применяли сделанное в Бельгии оружие, что стало темой запроса Брюсселя в адрес Киева. И пока бельгийцы ожидают ответа от Украины, поставки бельгийского вооружения приостанавливать не станут.

Об этом в интервью местной газете Le Soir заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

По ее мнению, применение военнослужащими ВСУ оружия производства Бельгии во время вторжения в пределы российского региона является незначительным эпизодом, на который не стоит обращать особого внимания. Тем более, что атаковавшие Белгородчину боевики могли где-то на поле боя подобрать бельгийские винтовки – не валяться же им там без дела.

Госпожа Дедондер отметила, что запрос по поводу данного инцидента был направлен Киеву бельгийской стороной 5 июня. Она будет ожидать ответа до 15 июня, то есть до ближайшего заседания контактной группы по Украине. И если украинская сторона ничего не ответит к тому времени, министр обороны Бельгии намерена поднять данный вопрос в беседе со своим коллегой Алексеем Резниковым.

В это время украинские военные не прекращают обстрелов Белгородской области, от которых в первую очередь страдают мирные граждане России. Сегодня в регионе было ранено как минимум четыре человека. Под огнем ВСУ оказалось шесть населенных пунктов Белгородчины. Больше всего достается городу Шебекино. Из наиболее опасных районов людей эвакуируют.
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24 комментария
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  1. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 16:11
    +2
    Да, подобрали. В ящиках, в которых вы им его поставили.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 16:29
      -1
      У обезьяны и то больше интеллекта чем у этой Дедондер. Она сама-то хоть поняла что сказала а ещё и министр обороны. Её высказывание можно и по другому рассудить. Или их винтовки валяются на поле боя а это не намекает на то что их винтовки полное дер.. оттого их и повыбрасывали.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 16:39
      0
      могли где-то на поле боя подобрать бельгийские винтовки
      Деский сад - ясельная группа. fool
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 16:42
        0
        Цитата: marchcat
        Деский сад - ясельная группа.

        нет, просто показали отношение к нам
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 16:47
          0
          Министр обороны Бельгии: атаковавшие Белгородчину боевики могли где-то подобрать бельгийские винтовки
          laughing laughing laughing Да их тут как грибов, собирай не хочу. У нас их просто не берут, гнилые они, вот когда толковое попадается то в корзинку конечно, а эти.... laughing laughing laughing
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:12
    +3
    Ну конечно же! Я и сам там постоянно бельгийские винтовки собираю в лукошко. После дождя лезут из земли как сумасшедшие. Но червивых много.
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 16:15
    +2
    Действительно чего им валяться в поле? Это понятно. Не понятно если на Украине по полям винтовки валяются, в кустах миномёты ждут хозяев, про оврги с лесами даже страшно представить , что там может быть, то зачем дополнительные поставки оружия?
  4. Dym71
    Dym71 Сегодня, 16:16
    +3
    пока бельгийцы ожидают ответа от Украины, поставки бельгийского вооружения приостанавливать не станут

    То есть, что бы получать бельгийское вооружение Украине достаточно не отвечать Бельгии?
    О как вымуштровал эуропейцев вашингтонский обком!
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:16
    +1
    .атаковавшие Белгородчину боевики могли где-то подобрать бельгийские винтовки

    А следственный комитет РФ все "пишет". Я уверен, Европу ждёт что то очень напоминающее "средневековье" и очень многое, в будущем, в смысле благополучия в Европе, будет зависеть от России. И вот тут, эти "записи" следственного комитета и пригодятся.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:43
      +1
      Как минимум бойкот европейских бошей и прочих швепсов в россии от населения будет. Кошелек больное место в еаропе а сбыта в таких обьемах как в рф у них небудет, африка бедна, китай америка-логистика прибыль сьест. Прощевайте ихтиандры голые.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 16:18
    +3
    атаковавшие Белгородчину боевики могли где-то подобрать бельгийские винтовки
    И где же Бельгия их так обильно разбросала, что любой может подобрать? Отмазка явно на детском уровне.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:23
    +1
    ну нас опять по морде поелозили
    выдворить бельгийского посла и не заниматься соплежуйством
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:31
    +2
    Министр обороны Бельгии: атаковавшие Белгородчину боевики могли где-то подобрать бельгийские винтовки

    С таким отношением к оружию в бельгии, скоро его начнут подбирать террористы проникающие в европу - правда ведь?! fool
  9. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 16:31
    0
    Да шли по базару а там распродажа с и набрали себе. Министр ты или дурака включаешь.
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:35
    0
    Нормальная реакция на такие заявления - использовать бельгийское оружие для передачи его радикалам, которые бы впоследствии проверили это оружие на бельгийских чиновниках
  11. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:36
    0
    Господа бельгийцы! Ну нельзя ж так оружие где попало оставлять! Придётся лишить вас права на его ношение! laughing
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:38
    +1
    - Сама забралась... Гуляла рядом...
    - Министра на мясо, ЕС под арест. Домашний, чтоб сами никуда не забрались.
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:39
    0
    Ай неудобненько получилось да, людвиг аристархович?. Но какие же изящные отмазки, прям в золото и в граните высекай! И кто же поверит то. Ничё, запомним, позже отоспимся, счас заняты чутка.
  14. Трямс
    Трямс Сегодня, 16:41
    0
    на деревьях растут

    У них учиться надо. Диману. Со своим .. как сказать.. плоским мордом травить схожую дичь:
    "Боеголовка споткнулась о тучу и была любезно подобрана башкой вот этой леди – ну не падать же ей куда попало."
  15. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 16:43
    0
    В степях Украины такого лута, стараниями натовских благодетелей, полно!)))
  16. alystan
    alystan Сегодня, 17:08
    0
    Валяются где попало... и попадают в руки непонятно кому.

    Министр обороны, блин (???)

    Изучала бизнес-инжиниринг в Льежском университете.

    В 2000-2001 гг. работала радиоведущей на Fréquence wallonie.

    В 2001-2002 гг. была спортивным журналистом в компании RTBF.

    А потом она поперла в политику...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:24
      0
      Цитата: alystan
      Валяются где попало... и попадают в руки непонятно кому.

      И по всем полям и весям Украины, валяются бесхозные винтовки.
  17. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:18
    +1
    О... иду я такой... зацепился ногой... во FN-FAL... Не не ржаветь же ему... иду дальше.... 249SAw лежит... в масле и 2 короба к нему.... иду дальше...о файф сэфен и f90... ну просто шикарный день!
  18. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:21
    0
    Тем более, что атаковавшие Белгородчину боевики могли где-то на поле боя подобрать бельгийские винтовки – не валяться же им там без дела.

    Интересно, а кто же набросал, там бельгийских винтовок, ясно что у российских войск, такие не имеются на вооружении. Или может сами бельгийцы набросали.