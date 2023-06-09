Министр обороны Бельгии: атаковавшие Белгородчину боевики могли где-то подобрать бельгийские винтовки

Украинские военные, вторгшиеся на территорию Белгородской области, применяли сделанное в Бельгии оружие, что стало темой запроса Брюсселя в адрес Киева. И пока бельгийцы ожидают ответа от Украины, поставки бельгийского вооружения приостанавливать не станут.
Об этом в интервью местной газете Le Soir заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
По ее мнению, применение военнослужащими ВСУ оружия производства Бельгии во время вторжения в пределы российского региона является незначительным эпизодом, на который не стоит обращать особого внимания. Тем более, что атаковавшие Белгородчину боевики могли где-то на поле боя подобрать бельгийские винтовки – не валяться же им там без дела.
Госпожа Дедондер отметила, что запрос по поводу данного инцидента был направлен Киеву бельгийской стороной 5 июня. Она будет ожидать ответа до 15 июня, то есть до ближайшего заседания контактной группы по Украине. И если украинская сторона ничего не ответит к тому времени, министр обороны Бельгии намерена поднять данный вопрос в беседе со своим коллегой Алексеем Резниковым.
В это время украинские военные не прекращают обстрелов Белгородской области, от которых в первую очередь страдают мирные граждане России. Сегодня в регионе было ранено как минимум четыре человека. Под огнем ВСУ оказалось шесть населенных пунктов Белгородчины. Больше всего достается городу Шебекино. Из наиболее опасных районов людей эвакуируют.