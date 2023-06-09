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Военкор показал подбитые танки Leopard и БМП Bradley ВСУ: «Врага жалеть нельзя»

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Военкор показал подбитые танки Leopard и БМП Bradley ВСУ: «Врага жалеть нельзя»

Фото носит иллюстративный характер



На Запорожском направлении ВСУ, пытаясь атаковать российские позиции, несут огромные потери – как в личном составе, так и в бронетехнике. Российские военные корреспонденты продолжают публиковать кадры с подбитой украинской бронетехникой западного производства.

Судя по появляющимся в социальных сетях кадрам, в контрнаступлении ВСУ участвуют немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley и прочая западная военная техника.

В Telegram-канале «Репортер Руденко» опубликованы кадры пораженных ударами ВС РФ танков Leopard немецкого производства и американских БМП Bradley. Военкор отмечает, что немецкий танк «хорошо горит», а вот американская боевая машина пехоты Bradley почему-то только дымится.


Как пишет военный корреспондент Андрей Руденко, единственное, что может огорчать в данной ситуации, заключается в том, что в танках и БМП ВСУ находятся «такие же русские». Но у этих людей, отмечает военкор, к сожалению, уже есть «перепрошивка» - служить Западу. Поэтому ничего здесь не поделать.


Сегодня это наш враг, а врага жалеть нельзя. После войны будем решать все проблемы в отношениях. А пока для меня лично это предатели

- подчеркивает военкор.


Напомним, что в последние дни ВСУ активизировали штурмовые действия на Запорожском направлении. Однако молниеносного и «победного» контрнаступления у киевского режима не получилось, и сейчас командованию ВСУ уже приходится думать над тем, как быть дальше, когда станет очевидным, что контрнаступление полностью «захлебнулось».

Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de, Telegram-канал Voin DV
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54 комментария
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  1. RipRap
    RipRap Сегодня, 16:13
    +3
    Хорошо горит. Но мало, надо больше горящих леопадлов.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:16
    +7
    Смотришь на фотки... вспоминается wot от картохи, когда куча раков сварились в одном месте good
    Опять скажут коричневые виноваты! Нада нерфить арту! laughing drinks wassat
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:27
      +3
      Цитата: Enceladus
      Смотришь на фотки... вспоминается wot от картохи, когда куча раков сварились в одном месте good

      Я подумал, что это, пожалуй, милосердно — бригад-егерь потерял сознание как раз вовремя. А то пришлось бы услышать ему, что бригады Гагрида тоже уже нет. Накрыли ее этой ночью на рокаде бомбовым ковром — два часа мы расчищали шоссе от обломков машин, отгоняя сумасшедших, лезущих под грузовики, чтобы спрятаться. От самого Гагрида мы нашли только генеральскую фуражку, заскорузлую от крови…
      © АБС. ПиП.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:34
        +5
        Цитата: Alexey RA
        АБС. ПиП.

        У них вообще много. Например описание танковой атаки из Обитаемого острова - штрафников поменять на теробаранов, Гвардию - и менять не надо, нацигады, армейская корпусня - вон дымится, и вспоминайте, что в деталях предсказали тактику и стратегию фашистов больше чем за полвека до того, как они именно так и прут в атаки. Причем итог атак предсказали тоже, и в деталях, и даже почему - сказали
    2. albert
      albert Сегодня, 17:37
      0
      Цитата: Enceladus
      Опять скажут коричневые виноваты! Нада нерфить арту!

      Возможно эта та колонна, которую ка-52 ночью расстреляли.
  3. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:17
    +11
    Военкор отмечает, что немецкий танк «хорошо горит» - это традиция со времён ВОВ видимо, может они до сих пор бензиновые? laughing
    единственное, что может огорчать в данной ситуации, заключается в том, что в танках и БМП ВСУ находятся «такие же русские». Но у этих людей, отмечает военкор, к сожалению, уже есть «перепрошивка» - служить Западу.
    - Ну а с этим не согласен, это уже не русские, не пойми, что вообще за существа без мозга, жалеть там некого.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:19
      +2
      до сих пор бензиновые
      Видимо гидравлические жидкости по старинке- горючие.
    2. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 16:22
      +10
      Да нет, там вроде емнип дизель 1,5ка стоит. Ну украинцы забыли ящик горилки вытащить перед боем + сало... поэтому и копоти много drinks
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:27
        +2
        Дело не в дизеле,а в том ,что в любой большущей машине есть чему гореть.Про БК вообще умолчим.Обыкновенное железо,не вундервафля
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:15
        0
        Цитата: Enceladus
        Ну украинцы забыли ящик горилки вытащить перед боем + сало... поэтому и копоти много

        Это они сало так коптят.
    3. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 16:39
      +3
      Цитата: Oldi
      - Ну а с этим не согласен, это уже не русские, не пойми, что вообще за существа без мозга, жалеть там некого

      С этим согласен, дело в том, что преступление не имеет национальности, хотя все время преступления почему то пытаются привязать к этому фактору, видимо это уже пропагандистский прием такой.
    4. Трямс
      Трямс Сегодня, 16:58
      -2
      вы выбросите компьютер с "не той оболочкой"? или сможете его перепрошить?
      это трудно, да, нужно уметь мотивировать.
      отказаться легко, если не понимать последствий - это еще хуже
  4. hohol95
    hohol95 Сегодня, 16:18
    +9
    Это называется -"Вы хочите горелых "Леопардов"? Их есть у меня!"
    Вот хорошие фотографии.
    Техника различима.
    Можно понять, где "палёная кошка", где "Омары которые Брэдли"!
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:25
      +6
      Цитата: hohol95
      Это называется -"Вы хочите горелых "Леопардов"? Их есть у меня!"
      Вот хорошие фотографии.
      Техника различима.

      Угу... чтобы не кричали больше, что это комбайны и сельхозтрактора. smile
    2. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 16:44
      +6
      Сейчас на ютубе смотрел стрим Марата Хайруллина. Говорит, кто бы мог подумать, что наши ещё советские "мотолыги" на передовой ездят и не ломаются. А поставленные ВСУ английские " Мастифы" поломались и вышли из строя в самый критический момент атаки.
  5. Комментарий был удален.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:24
      +4
      Вы так говорите, как будто русские не могут быть нацистами. Нацииозм - идеология интернациональная, всем нравится. Даже неграм.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:43
        +3
        Вот тут могу поспорить...Руссаий человек,это прежде всего образ мысли,мировоззрения.Если нацист,то-вырусь.К сожалению и такие есть
      2. ШiШ
        ШiШ Сегодня, 17:06
        +2
        Русские не могут быть нацистами в массе , ибо русские люди это собирательная общность от начала начал . Мы соединение многих наций.
        поэтому поляки говорят , что русские не нация , а популяция. И где-то они правы. Поэтому нацизм русским не грозил и никогда не грозит. Спекулируют на этом укронацисты !
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:23
    +8
    Тут на форуме многие не верили что были уничтожены Леопарды...теперь доказательства налицо.
    Немцы любуйтесь на горелые подарки вашего правительства нацистам Украины.
    1. Andobor
      Andobor Сегодня, 16:34
      +7
      на форуме многие не верили что были уничтожены Леопарды
      На форуме ЦИПСОты много, по любому скулить будет.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:43
      +6
      Тут на форуме многие не верили что были уничтожены Леопарды...теперь доказательства налицо.

      Доверие было подорвано ложью говорящих голов. А вот с оценкой всегда лучше не торопиться, тогда свои слова легко можно будет подтвердить неопровержимыми фактами, а слишком скороспелые выводы, сделаные ради хайпа, приводят к потере доверия источнику. Вот теперь имея факты на руках можно хлестать противника по щекам и улыбаться! bully
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:37
        0
        . Вот теперь имея факты на руках можно хлестать противника по щекам и улыбаться! bully

        Руки будут заняты фактами. По щекам придётся хлестать..... Эмм... Ну в общем чем хлестать найдётся feel
        С табуретки
  7. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 16:26
    +3
    В самом верху справа, вроде бы, тоже какой-то танк?

    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:41
      +3
      Походу, рядом с Лео - польская семьдесятдвойка эм.
      1. Легат
        Легат Сегодня, 17:24
        0
        С пятью катками?
        Текст слишком короткий...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:42
      +2
      Танк что в самом центре фотки точно Леопард ?Чем то Челленждер напоминает.
      1. Oleg Gumennov
        Oleg Gumennov Сегодня, 16:56
        +2
        Это точно леопард. Ракурс не очень удачный и не понятно 2а5 или 2а6. Их главное визуальное отличие -орудие. У Челленджера абсолютно другой силуэт и другая форма башни.
    3. spirit
      spirit Сегодня, 16:42
      +4
      Вот полное видео
      https://t.me/warhistoryalconafter/105491
      hi
      [center]
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:29
        0
        ну вот, по ходу или БАТ или БРЭМ на базе 72-ки от не братушек
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 17:30
        0
        Цитата: spirit
        полное видео
        О, теперь понятно – какая-то инженерная безбашенная халабуда с минным тралом. Была...
    4. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:44
      +1
      В самом верху справа,
      ....это Т-72, от не братушек с бывшего ВД
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:45
      +2
      И что?Да,танк,скорее всего советского производства.С тралами,видите?Он шел в колонне всук.Что еще?
    6. Комментарий был удален.
    7. Легат
      Легат Сегодня, 17:22
      +1
      Вундервафля какая-то на базе танка (Т-54, Т-55, Т-62?) с тралом. Или же скорее всего это просто БРЭМ
  8. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 16:26
    +2
    В начале видео Леопард красавец, как новенький, не видно внешних повреждений, надеюсь ему дадут добавки что бы снять все вопросы по его восстановлению.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:31
      0
      Лучше валить тех кто будет его эвакуировать
  9. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:27
    +7
    Главное, чтоб поле боя бы за нами и на полигон леопердов. Как в ВОВ... разрезать, изучить внутренности... ну и конечно добить на полигоне обстрелом! А в финалочке - долбануть Зверобоем! Как тогда.
    Эх молодца наши противотанкисты!
    З.Ы. Дед снайпер - увы танки не бил, хоть и был в начале 41 артеллиристом.
  10. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:27
    +13
    Обратите внимание: это же явно "Леопард 2А6". Очень продвинутый танк, в отличие от 2А4. И их не так много. Значит действительно это главный удар. На второстепенное направление послали бы польские творения по мотивам советского Т-72.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 16:53
      -1
      Это 2А5.
      Различить 2А5 от 2А6 можно банально по танковой пушке.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:07
      0
      Значит действительно это главный удар. На второстепенное направление послали бы польские творения по мотивам советского Т-72.
      ...это вряд ли, как раз разница в цене, кошку не пошлют в направлении главного удара, дорого и бесцельно, ...
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 16:28
    +6
    Бмп подозрительно похож на сельхозуборочную технику what
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 16:36
      +6
      Ну да, типа укроп сеют, а наши его косят.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:44
      +3
      Да, удобрения развозит органические. И жидкость горючая у него внутри от плодожорок помогает.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:46
      0
      Цитата: igorbrsv
      Бмп подозрительно похож на сельхозуборочную технику what

      Эк вы, батенька тонко обозвали трактором шедевр западного военпрома! winked
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:28
    +5
    Опять-таки, все сложнее рассказывать местным неполживым про сноповязалки...
  13. Andobor
    Andobor Сегодня, 16:29
    +8
    Они до наших позиций не доходят, их на больших дистанциях бьют, потому и фотографий хороших мало.
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:32
    +2
    В чём логика, идти против стороны, имеющей господство в воздухе, артиллерии и ракетах? Просто какие то конченые самоубийцы. request
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:47
      +1
      Цитата: МятныйПряник
      В чём логика, идти против стороны, имеющей господство в воздухе, артиллерии и ракетах? Просто какие то конченые самоубийцы. request

      Логики в существовании жидобандеровской территории нет вообще .
    2. Oldi
      Oldi Сегодня, 16:48
      +2
      Лютая ненависть к москалям, привитая англосаксами десятилетиями незадачливым селюкам и наркота - творят чудеса smile .
  15. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 16:34
    +9
    с чего он решил что в леопардах за рычагами сидят русские? .минимум ВЫРУСИ, а на деле экипажи там вместе с танками приданы. И никак иначе,так что минимум пшеки сгорели , а лучше полосатики бы.Больше гробов в сша-быстрее доходит ..корейский опыт показателен
  16. spirit
    spirit Сегодня, 16:36
    +6
    Когда тебя кидают средь бела дня на мины и хорошо укреплённую оборону где тебя уже месяц как ждут, где над тобой рой Дронов и все простреливает арта, уже не важно на чем ты.Тут так же бы сгорели и Абрамсы новейшие и арматы и новый Лео а8 хоть с казом хоть без.Без шансов с таким планированием.Немцы лучше бы им и пазики 3 дали времён ВОВ , результат был бы тот же hi
  17. 30 вис
    30 вис Сегодня, 16:45
    +1
    Йез ! Распишитесь в получении снаряда в башню . Наши ребята молодцы . Горжусь русскими воинами .
  18. Трямс
    Трямс Сегодня, 16:55
    -1
    «такие же русские». Но у этих людей, отмечает военкор, к сожалению, уже есть «перепрошивка» - служить Западу
    о, скоро "биороботы" станет мейнстримом
    1. Комментарий был удален.
    2. Alexandr Sharapov
      Alexandr Sharapov Сегодня, 17:24
      0
      Тут фото с пояснениями - кто есть кто или вернее кто чем был
  19. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 17:30
    0
    Судя по технике, как минимум 3, а то и 4 "бригады наступа" обнаружены. Судя по геопривязкам, Лео и Бредли "территориального успеха не имели".
    Это важно.
    Ждем, где появятся еще 8-9 "бригад наступа"...