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На Запорожском направлении ВСУ, пытаясь атаковать российские позиции, несут огромные потери – как в личном составе, так и в бронетехнике. Российские военные корреспонденты продолжают публиковать кадры с подбитой украинской бронетехникой западного производства.
Судя по появляющимся в социальных сетях кадрам, в контрнаступлении ВСУ участвуют немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley и прочая западная военная техника.
В Telegram-канале «Репортер Руденко» опубликованы кадры пораженных ударами ВС РФ танков Leopard немецкого производства и американских БМП Bradley. Военкор отмечает, что немецкий танк «хорошо горит», а вот американская боевая машина пехоты Bradley почему-то только дымится.
Как пишет военный корреспондент Андрей Руденко, единственное, что может огорчать в данной ситуации, заключается в том, что в танках и БМП ВСУ находятся «такие же русские». Но у этих людей, отмечает военкор, к сожалению, уже есть «перепрошивка» - служить Западу. Поэтому ничего здесь не поделать.
Сегодня это наш враг, а врага жалеть нельзя. После войны будем решать все проблемы в отношениях. А пока для меня лично это предатели
- подчеркивает военкор.
Напомним, что в последние дни ВСУ активизировали штурмовые действия на Запорожском направлении. Однако молниеносного и «победного» контрнаступления у киевского режима не получилось, и сейчас командованию ВСУ уже приходится думать над тем, как быть дальше, когда станет очевидным, что контрнаступление полностью «захлебнулось».