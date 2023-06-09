Подрыв плотины Каховской ГЭС может спровоцировать очередной виток эскалации вооруженного конфликта на Украине, избежать которого возможно лишь путем остановки поставок украинской армии западного оружия.
Как утверждается в статье научного сотрудника Народного университета Китая Ван Сяньцзюя, опубликованной в издании Global Times, разрушение плотины Каховской ГЭС прогнозировалось в различных средствах массовой информации практически с начала вооруженного конфликта на Украине. В итоге, прогнозы, казавшиеся "ложным пророчеством", сбылись спустя год.
Китайский эксперт также подчеркивает, что ситуация с подрывом плотины и последующим после него крупномасштабным экологическим бедствием является серьезным предупреждением для возглавляемых США стран НАТО. Для того чтобы в будущем избежать повторения технологических катастроф, после разрушения Каховской ГЭС НАТО стоит прекратить военную помощь Украине.
По мнению Ван Сяньцзюя, не исключено, что в противном возможно может произойти крупная катастрофа на Запорожской атомной электростанции и другие серьезные аварии, вплоть до применения ядерного оружия.
Автор резюмирует, что страны мира должны извлечь соответствующий урок из произошедшего, а также осознать, что произошедшая на Каховской ГЭС катастрофа должна стать переломным моментом для продвижения начала мирного урегулирования украинского кризиса.