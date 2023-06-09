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Китайский эксперт: После разрушения Каховской ГЭС НАТО стоит прекратить военную помощь Украине

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Китайский эксперт: После разрушения Каховской ГЭС НАТО стоит прекратить военную помощь Украине

Подрыв плотины Каховской ГЭС может спровоцировать очередной виток эскалации вооруженного конфликта на Украине, избежать которого возможно лишь путем остановки поставок украинской армии западного оружия.


Как утверждается в статье научного сотрудника Народного университета Китая Ван Сяньцзюя, опубликованной в издании Global Times, разрушение плотины Каховской ГЭС прогнозировалось в различных средствах массовой информации практически с начала вооруженного конфликта на Украине. В итоге, прогнозы, казавшиеся "ложным пророчеством", сбылись спустя год.

Китайский эксперт также подчеркивает, что ситуация с подрывом плотины и последующим после него крупномасштабным экологическим бедствием является серьезным предупреждением для возглавляемых США стран НАТО. Для того чтобы в будущем избежать повторения технологических катастроф, после разрушения Каховской ГЭС НАТО стоит прекратить военную помощь Украине.

По мнению Ван Сяньцзюя, не исключено, что в противном возможно может произойти крупная катастрофа на Запорожской атомной электростанции и другие серьезные аварии, вплоть до применения ядерного оружия.

Автор резюмирует, что страны мира должны извлечь соответствующий урок из произошедшего, а также осознать, что произошедшая на Каховской ГЭС катастрофа должна стать переломным моментом для продвижения начала мирного урегулирования украинского кризиса.
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3 комментария
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:36
    +1
    Да не начала мирного урегулирования а как начало всеместного пинания ногами и прожарки свинины.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:36
    0
    Китай вообще весь на плотинах. И методика разрушения, и противодействия, и катастрофические последствия китайцев очень интересуют.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:54
      0
      Противодействие одно-охрана и отгон на приличное расстояние. Последствия разрушения плотины уже все давно изучены и прогнозируемы просто по топологической карте и даже без компа. Долгосрочный урон и стоимость ликвидации тоже примерно изучена по произошедшим прорывам плотин во всем мире. Чего еще то изучать?