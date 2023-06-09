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Telegram-канал: Российские бойцы захватили два абсолютно целых французских колесных танка AMX-10RC ВСУ

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Telegram-канал: Российские бойцы захватили два абсолютно целых французских колесных танка AMX-10RC ВСУ

В районе населенного пункта Новодонецкое, что в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики, при отражении попытки очередной атаки со стороны украинских формирований были захвачены два колесных танка AMX-10RC французского производства, находившиеся на вооружении ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Ясиноватая, Донбасс на линии огня», ссылаясь на собственные источники информации.


По утверждению источника, французские легкие колесные танки, которые по своему типу скорее являются бронированными разведывательными машинами, достались российским бойцам в абсолютно целом состоянии, без повреждений и с полными боекомплектами.

Помимо колесных танков, бойцы ОБОН МВД захватили и мобильную станцию мониторинга сотовых телефонов, обнаружения идентификации и контроля БПЛА. Таким образом, помимо личного состава, ВСУ активно теряют в процессе контрнаступления и военную технику западного производства. Ее не только уничтожают, как мы видим, но часто и захватывают без повреждений.

Другое дело, что вряд ли захваченные колесные танки представляют какой-либо технологический интерес. Во Франции эти боевые машины считаются устаревшими. Еще с 2014 года их начали постепенно списывать из парков бронетехники французских сухопутных войск, чем и объясняется такая «щедрость» президента Франции Эммануэля Макрона, решившего передать легкие колесные танки Украине.

Тем временем, российские информационные ресурсы публикуют также сообщения о большом количестве подбитых на Запорожском направлении танков и бронемашин западного производства, в том числе немецких танков Leopard и американских боевых машин пехоты Bradley.
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38 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:31
    +14
    Не помню... в Кубинке давно был в последний раз (в 2014). Но надеюсь пополнение будет в коллекции. 1 как трофей - другой на обстрел. good drinks
    1. Borik
      Borik Сегодня, 16:36
      +9
      ВСУ активно теряют в процессе контрнаступления и военную технику западного производства

      Это поклёп. ВСУ не теряет технику а передает её в целостности и справности в ожидании премии.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 16:41
        +7
        Цитата: Borik
        ВСУ активно теряют в процессе контрнаступления и военную технику западного производства

        Это поклёп. ВСУ не теряет технику а передает её в целостности и справности в ожидании премии.

        Ну поклеп или нет, но такую технику обязательно продемонстрируют в случае захвата.
      2. barclay
        barclay Сегодня, 17:18
        +2
        Цитата: Borik
        Не помню... в Кубинке давно был

        Думаю, им в музее место, в подтверждение боевых заслуг нашей армии. Французам, и не только им, понравится. Там еще много наколотили экспонатов. Вот и Леопард в неплохом состоянии.
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 16:38
      +9
      Смысл его обстреливать-то? У него броня противопульная, как у БМП.
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 16:46
        0
        Да вроде у Helll555 на канале смотрел... вроде как с курсовых КВПТ (14,5 держит) как и мелкокалиберную артиллерию - даже 37мм+-. Могу ошибаться.
        Но не зря наши с-60 сняли с хранения... зверь машинка. На полигоне довелось стрелять.... Грохот такой, что в наушниках уши закладывает.
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 16:53
          +2
          Всем ясно, что одно хорошее попадание чем-нибудь кумулятивным (практически любым), и оно развалится :)
          1. Enceladus
            Enceladus Сегодня, 17:25
            +2
            +поставил. Но боюсь Вас разочаровать. Сама по себе струя это как шило. Вопреки расхожему мнению (уж про прожигание мем говорить не буду) - струя наносит точечный удар. Не попав в более менее в какой-то важный механизм (привод башни, гусеницу с ведущим, в конце концов в метательные заряды) - толка никакого. Просто дырочка и все.
            У меня у друга в 1 Чечню 5! лучей ппопало... из них 4 не пробили, только в погон башни ранив командира танка. Умер пока прикрывал своих. 6-й попал в автомат, но там уже все было растреляно. За что купил, за то и продаю. Не верить другу, с которым 25 лет был знаком и обвенчан его сестрой у меняя поводов нет. Сам прошел с ним через многое. Он мехом был в 1 чечне до хасавюрта. горел в 2-х 72 и на 80 дошел до этого унылого "мира"
            З.Ы, Заранее извиняюсь за эмоции
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:59
        0
        Лучше разобрать на шурупы. Вдруг чего дельное попадётся
        1. ВПК-65
          ВПК-65 Сегодня, 17:07
          0
          Цитата: igorbrsv
          Лучше разобрать на шурупы
          Лучше отправить "жёлтым жилетам" в порядке оказания гуманитарной помощи, а если что сделать "козью морду" как бельгийцы - мол отправили французам, а кто из них там получил сами разбирайтесь.
    3. evgenii67
      evgenii67 Сегодня, 16:43
      +3
      Что там обстреливать? Посредственная машина, которая пробивается любыми противотанковыми средствами. Вот целёхинький 2А6 захватить, вот это было здорово. Хотя я уверен и там особого чуда наши инженеры и конструкторы не увидят.
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 16:56
        0
        Вы думаете везде есть противотанковые средства. Никто не будет выстреливать достаточно дорогое, что хоть и 100% поражает. Поверьте мне тем же лучом (базовая граната к РПГ-7 еще совецкой разработки) - навых ого-го нужен! Особенно, если цель движущаяся. Поэтому в ходу в основном сейчас крупнокалиберные 12,7 и 14,5
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 17:26
          0
          Вот стрелять по танкам из крупнокалиберных пулеметов (не важно, какая у них броня) уж точно никто не станет, это лотерея. Оборонительные позиции сейчас насыщены ПТРК, для которых боеприпасов вполне достаточно. И не такие уж они дорогие.
          1. Enceladus
            Enceladus Сегодня, 17:35
            0
            Смысл КВПТ - он капризен, неудачен имхо... но все-таки был и есть снайперский пулемет. Он позволяет ослепить технику, в т.ч. и танк. Я не буду приуменьшать заслуги наших конструкторов. Но таже армата сольет бой против обычного джихад мобиля с КПВТ. Да экипаж с танком выйдет из боя. Задача техники как раз то защищать экипаж.
            Поэтому много срача как раз по поводу арматы - почему типа в армии их дсяткм всего. А потому что это командный танк. Его вооружение это последний рубеж. Рабочая лошадка это 72 и 90 последних модификаций. Они на передке воюют.
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:48
      +3
      Российские ВКС уничтожили немецкий комплекс ПВО "ирис" стоимостью 17 млн. евро. Как так-то ? Извините мы не знали, что это передовая техника НАТО smile
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:01
        0
        Это несколько дней назад который, или ещё один?
    5. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 17:00
      +1
      Цитата: Enceladus
      Не помню... в Кубинке давно был в последний раз (в 2014). Но надеюсь пополнение будет в коллекции. 1 как трофей - другой на обстрел. good drinks

      Олин экземпляр как минимум надо установить напротив Французского посольства в Москве, чтоб слюнки сглатывали и слезки смахивали проходя мимо.
    6. spech
      spech Сегодня, 17:10
      0
      один надо поставить напротив посольства лягушатников.
  2. bandabas
    bandabas Сегодня, 16:34
    +6
    У нормального хозяина все пригодится. Вот только с петушиным боекомплектом будет незадачка.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:40
      +2
      Конечно.Можно покопаться в рецептуре пороха,как организована СУО,марка стали.Связь у них ,наверняка заинтересует
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:34
    +7
    Ну, устаревшие не устаревшие а в движке поковырять можно и в сталях.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 16:41
      +3
      Конечно. Чисто ради интереса - что там 50 лет назад наколдовала французская оборонка? Эти танки производились с 1976 года, а разрабатывались в начале 70-х.
    2. bandabas
      bandabas Сегодня, 17:09
      0
      "Да гранаты у него не той системы". hi
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:37
    +1
    ОБОН МВД захватили и мобильную станцию мониторинга сотовых телефонов, обнаружения идентификации и контроля БПЛА

    Вот это как раз важнее
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 16:52
      +1
      на заводе Лада эту интересную историю расскажите , может там заинтересуются
  5. monetam
    monetam Сегодня, 16:38
    -1
    Э, такой новости лучше верить, когда она на фото и видео , в окружении наших бойцов, на трейлере направляется в тыл !
    А то заурядной вещью становится то, что хрен знает какой " телеграмм-канал" сообщает о российской победе, сообщение подхватывается российскими разносчиками новостей, а потом украинцы с удовольствием "опровергают российские сообщения".
    Так что если будут такие фото и видео трофеев- то да, верить можно.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:43
      +4
      Так что если будут такие фото и видео трофеев- то да, верить можно.

      Запомни Максим. Своим можно верить всегда , врагу нельзя никогда. Это универсальное правило.
      Тебе просто надо определиться кто свой, а кто враг.
    2. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 16:56
      +1
      Цитата: monetam
      Так что если будут такие фото и видео трофеев- то да, верить можно

      Вчера на федеральном канале показывали видео с беспилотника, как эти две машины одиноко стояли за каким то домом. Наши военные комментировали, что экипаж сбежал. Сейчас, мол, приступаем к буксировки этих установок. Но в военном плане они малоприменимы из-за слабой брони и плохой проходимости.
  6. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:41
    +5
    Ну эти танки созданы гонять негритянские банды в Мали например, толку свидомитам от них мало в этом конфликте.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 17:08
      0
      Отдать Вагнерам, пусть используют по прямому назначению.
      Французы в Мали точно оценят.
  7. Aken
    Aken Сегодня, 16:41
    +9
    Посмотрел сейчас на Авито - нету. Точно захватили?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:05
      +1
      Сейчас пока по предзаказу работают.
      Вот бы тоже такой. Ездил бы по городу - хаммеры по обочинам расталкивал
  8. 30 вис
    30 вис Сегодня, 16:41
    +3
    Пригнать своим ходом под Французское посольство в Москву , поводить стволом , покрутить башней . Написать плакат - Формируем бронетанковый полк Нормандия - Новодонецкое . Предлагаем сотрудникам посольства записаться добровольцем ... laughing Предлагаем последний раз !
  9. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:42
    +3
    Ну да, танки уже довольно пожилые, но возможно, какая-то современная электроника там есть: СУО, системы связи, что-нибудь ещё в этом роде.
  10. wanna
    wanna Сегодня, 16:44
    +2
    Приобретение полного экспозиционного образца в военном музее
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:45
    +2
    это еще вчерашняя новость, поздно на ВО среагировали
  12. Matyue games
    Matyue games Сегодня, 17:15
    0
    На кой этот кусок устаревшего хлама? Не, молодцы ребята, респект за такое, но если честно хочется уже увидеть захваченный леопард, ну или Бредли.
  13. gmss
    gmss Сегодня, 17:29
    0
    положить на бок напротив посольства лягушатников и устроить общественный туалет, другого применения я не вижу, ибо это устаревший хлам