В районе населенного пункта Новодонецкое, что в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики, при отражении попытки очередной атаки со стороны украинских формирований были захвачены два колесных танка AMX-10RC французского производства, находившиеся на вооружении ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Ясиноватая, Донбасс на линии огня», ссылаясь на собственные источники информации.
По утверждению источника, французские легкие колесные танки, которые по своему типу скорее являются бронированными разведывательными машинами, достались российским бойцам в абсолютно целом состоянии, без повреждений и с полными боекомплектами.
Помимо колесных танков, бойцы ОБОН МВД захватили и мобильную станцию мониторинга сотовых телефонов, обнаружения идентификации и контроля БПЛА. Таким образом, помимо личного состава, ВСУ активно теряют в процессе контрнаступления и военную технику западного производства. Ее не только уничтожают, как мы видим, но часто и захватывают без повреждений.
Другое дело, что вряд ли захваченные колесные танки представляют какой-либо технологический интерес. Во Франции эти боевые машины считаются устаревшими. Еще с 2014 года их начали постепенно списывать из парков бронетехники французских сухопутных войск, чем и объясняется такая «щедрость» президента Франции Эммануэля Макрона, решившего передать легкие колесные танки Украине.
Тем временем, российские информационные ресурсы публикуют также сообщения о большом количестве подбитых на Запорожском направлении танков и бронемашин западного производства, в том числе немецких танков Leopard и американских боевых машин пехоты Bradley.