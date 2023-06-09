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Губернатор Курской области сообщил о падении украинского БПЛА на территорию нефтебазы

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Губернатор Курской области сообщил о падении украинского БПЛА на территорию нефтебазы

В Курске в районе местной нефтебазы упал запущенный с территории Украины беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.


По утверждению главы администрации региона, чрезвычайное происшествие случилось сегодня днем. Беспилотник упал на территории резервуарного парка нефтебазы. В результате падения дрона никаких повреждений и разрушений на объекте не последовало.

Украинские формирования продолжают запускать дроны вглубь российской территории, стремясь атаковать гражданскую и военную инфраструктуру прилегающих к границе с Украиной регионов. Чаще всего атакам беспилотных аппаратов подвергаются территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Сегодня беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в центре Воронежа.

Киевский режим активно использует беспилотную авиацию по причине отсутствия у ВСУ значительного количества боевых самолетов. Ранее представители украинского военного ведомства утверждали, будто бы ими были подготовлены не менее 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов. Сами дроны приобретаются на Западе и даже собираются на украинских предприятиях.

Большая часть атак с помощью БПЛА ВСУ пресекается российскими средствами противовоздушной обороны, однако в некоторых случаях украинским дронам все же удается пролететь относительно большие расстояния, прежде чем они будут сбиты или выведены из строя средствами РЭБ уже на российской территории.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Романа Старовойта
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1 комментарий
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 16:58
    -1
    О падении украинского БПЛА... Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Важно, чтобы с участившихся "фронтовых" сообщений губернаторы не забывали свои обязательства перед гражданами в социальной сфере.