Губернатор Курской области сообщил о падении украинского БПЛА на территорию нефтебазы

В Курске в районе местной нефтебазы упал запущенный с территории Украины беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
По утверждению главы администрации региона, чрезвычайное происшествие случилось сегодня днем. Беспилотник упал на территории резервуарного парка нефтебазы. В результате падения дрона никаких повреждений и разрушений на объекте не последовало.
Украинские формирования продолжают запускать дроны вглубь российской территории, стремясь атаковать гражданскую и военную инфраструктуру прилегающих к границе с Украиной регионов. Чаще всего атакам беспилотных аппаратов подвергаются территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Сегодня беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в центре Воронежа.
Киевский режим активно использует беспилотную авиацию по причине отсутствия у ВСУ значительного количества боевых самолетов. Ранее представители украинского военного ведомства утверждали, будто бы ими были подготовлены не менее 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов. Сами дроны приобретаются на Западе и даже собираются на украинских предприятиях.
Большая часть атак с помощью БПЛА ВСУ пресекается российскими средствами противовоздушной обороны, однако в некоторых случаях украинским дронам все же удается пролететь относительно большие расстояния, прежде чем они будут сбиты или выведены из строя средствами РЭБ уже на российской территории.