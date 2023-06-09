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Спикер Воздушных сил ВСУ: Россия этой ночью применила новую «хитрую» тактику нанесения воздушных ударов

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Спикер Воздушных сил ВСУ: Россия этой ночью применила новую «хитрую» тактику нанесения воздушных ударов

Сегодняшняя ночная атака ВС РФ по военным объектам в тылу Украины не на шутку встревожила киевские власти. И хотя командование Воздушных сил Украины оперативно отчиталось о практически стопроцентном перехвате ракет и дронов-камикадзе, скрыть фактические результаты прилетов сложно. Несмотря на запреты, местные жители и даже некоторые украинские СМИ сообщили о серии взрывов и последовавших за ними пожарах в различных областях практически по всей стране.


Видимо, чтобы хоть как-то оправдать слабую работу ПВО, украинское командование придумало и выдало в информационное пространство теорию о новой тактике, примененной ВС РФ при нанесении последней серии ракетных ударов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что российские военные запрограммировали ракеты и дроны таким образом, чтобы они могли неожиданно менять траекторию, тем самым вводя в заблуждение расчеты украинских ПВО. Более того, продолжил Игнат, при подлете к цели ракеты «наматывали круги вокруг городов», сбивая с толку украинских зенитчиков.

Какая цель? Рассредоточить внимание ПВО, выявить ее слабые места

— разъяснил «хитрую тактику» российских военных спикер ВС Украины.

Для прощупывания слабых мест и истощения боекомплектов ЗРК перед фактическими ударами ВС РФ запускали ложные цели, коими стали упорно называемые украинскими пропагандистами «Шахедами» дроны-камикадзе «Герань-2».

Дабы уж совсем запутать ПВО Украины, объяснил Игнат, российские ракеты не просто во время полета маневрировали. Они могли пролететь мимо цели, а затем, сделав кульбит, развернуться и атаковать изначальную цель.

Словом, чего только не придумаешь, дабы хоть как-то оправдать бессилие собственных систем ПВО, которые лучше всего «сбивают» жилые строения и другие гражданские объекты, но не российские ракеты и дроны.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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24 комментария
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 17:00
    +2
    самое позитивное это то что наши парни учатся, учаться бить учением, зело мудрыми будут в следующих баталиях
    1. Borik
      Borik Сегодня, 17:19
      0
      Они могли пролететь мимо цели, а затем, сделав кульбит, развернуться и атаковать изначальную цель.

      Сказочник ему бы книжки писать. Меня убило то что ракета может кульбиты в воздухе совершать. Это значит что вначале ракета сделала разворот по вертикале или по другому сказать мертвую петлю, а потом развернулась но уже по горизонтали и атаковала цель.
      1. Tenebrosi
        Tenebrosi Сегодня, 17:31
        +1
        Ну так "Смотри как могу! " Аллеее оп. И Пыво апплодирует в экстазе
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 17:34
        0
        Он несколько красочно описал возможности британской КР Storm Shadow. Так что это фантазия лишь на 50%.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:29
      0
      Игнат: Они могли пролететь мимо цели, а затем, сделав кульбит, развернуться и атаковать изначальную цель.

      Игнат, такое ощущение, что наши ракеты дали взятку твоим ПВО, а тебе ничего мне обломилось winked
  2. Crasher
    Crasher Сегодня, 17:01
    +3
    запрограммировали ракеты и дроны таким образом, чтобы они могли неожиданно менять траекторию, тем самым вводя в заблуждение расчеты украинских ПВО

    О ужас! belay А что, так можно было?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:30
      0
      Цитата: Crasher
      запрограммировали ракеты и дроны таким образом, чтобы они могли неожиданно менять траекторию, тем самым вводя в заблуждение расчеты украинских ПВО

      О ужас! belay А что, так можно было?

      Ага yes После литра выпитого.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 17:02
    +2
    Какой инженер или сказочник в лице спикера погиб..... crying
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:11
      +2
      Ракета пролетела цель,сделала кульбит...И..Да уж..
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: HAM
      Какой инженер или сказочник в лице спикера погиб..... crying

      А, чего ещё остаётся делать спикеру Воздушных сил, если от сил остались одни воспоминания winked
  4. al3x
    al3x Сегодня, 17:03
    +3
    Менять траекторию, да как так можно, это ж не по правилам, должны лететь прямолинейно, попутно скидывая листовки с указанием конечного адреса wassat
  5. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:05
    +1
    у меня только один вопрос, какая разница для средних и дальних ПВО? если они говорят что они видели
    ракеты но их смутило поведение? в моем понимании если РЛС обнаружил ракеты и взял на сопровождение то уже или сбили или нет..
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:22
      +1
      Увидели, что ракета не летит в сторону ПВО и вздохнули с облегчением. А она как давай круги нарезать! А ведь украинская система ПВО существует только для защиты пвошников, а не каких-то там объектов
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 17:22
      0
      Цитата: incoggnoto
      у меня только один вопрос, какая разница для средних и дальних ПВО? если они говорят что они видели
      ракеты но их смутило поведение? в моем понимании если РЛС обнаружил ракеты и взял на сопровождение то уже или сбили или нет..


      Кому то надо оправдаться за то, что работа ПВО совсем не так эффективна, как о ней официально говорят. В открытую признать, что в каких то случаях не хватает мастерства расчетам комплексов, а в каких то возможности комплексов оказались ниже ожидаемых они не могут, вот и придумывают разные отмазки. Отмазки конечно так себе, но лучшего не придумали.
  6. Ythink
    Ythink Сегодня, 17:08
    +4
    при подлете к цели ракеты «наматывали круги вокруг городов», сбивая с толку украинских зенитчиков

    — Хозяйка, пули свистели над головой.. .
    — А сапоги над головой не свистели?! !
  7. Трямс
    Трямс Сегодня, 17:08
    +1
    – неожиданно менять траекторию
    – при подлете к цели ракеты «наматывали круги вокруг городов»
    – ложные цели
    – пролететь мимо цели, а затем, сделав кульбит, развернуться и атаковать изначальную цель

    вот этому Игнату сразу какую-нибудь медаль на грудь повелеваю
    за лучшую реализацию Мягкой Силы РФ - рекламу эволюции и мозгов ВС РФ, с фактами
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:08
    +3
    Хорошая крылатая ракета или БПЛА должны всегда летать зигзугами.
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:09
    +1
    Если это новая тактика, то я двухмесячный котёнок!
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:10
    +1
    Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники ( м/ф "Падал прошлогодний снег").
  11. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:12
    +1
    Некоторые ракеты долетели до северного полюса... подумали что "ой", нас не так запрограммировали и прилетели с запада в обход ПВО...
    Если серьезно - не смотря на все западные поставки походу ПВО их... "кирдык". Все патриоты 3... замшевые... они вообще в авторежиме отстреляли
  12. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:23
    +1
    Дабы уж совсем запутать ПВО Украины, объяснил Игнат, российские ракеты не просто во время полета маневрировали. Они могли пролететь мимо цели, а затем, сделав кульбит, развернуться и атаковать изначальную цель.

    Спасибо за подсказку Игнаша! Следующий раз ударим именно так. wassat
    P.S. Теперь жди визитеров из СБУ sad
  13. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:24
    0
    Что ни атака, то новая тактика. В следующий раз скажут, что шахидам ИИ установили и они сами решение об атаке принимают
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:26
    +1
    ракеты «наматывали круги вокруг городов»

    Правильная тактика, пока будут сбивать - укроПВО само все цели и поразит, но эта тактика уже применяется давно
  15. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:38
    0
    Спикер Воздушных сил ВСУ: Россия этой ночью применила новую «хитрую» тактику нанесения воздушных ударов
    Попробовал угадать, не читая: русские ударили с разных сторон и сначала запустили ложные цели для отвлечения внимания?