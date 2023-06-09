Спикер Воздушных сил ВСУ: Россия этой ночью применила новую «хитрую» тактику нанесения воздушных ударов

Сегодняшняя ночная атака ВС РФ по военным объектам в тылу Украины не на шутку встревожила киевские власти. И хотя командование Воздушных сил Украины оперативно отчиталось о практически стопроцентном перехвате ракет и дронов-камикадзе, скрыть фактические результаты прилетов сложно. Несмотря на запреты, местные жители и даже некоторые украинские СМИ сообщили о серии взрывов и последовавших за ними пожарах в различных областях практически по всей стране.
Видимо, чтобы хоть как-то оправдать слабую работу ПВО, украинское командование придумало и выдало в информационное пространство теорию о новой тактике, примененной ВС РФ при нанесении последней серии ракетных ударов.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что российские военные запрограммировали ракеты и дроны таким образом, чтобы они могли неожиданно менять траекторию, тем самым вводя в заблуждение расчеты украинских ПВО. Более того, продолжил Игнат, при подлете к цели ракеты «наматывали круги вокруг городов», сбивая с толку украинских зенитчиков.
Какая цель? Рассредоточить внимание ПВО, выявить ее слабые места
— разъяснил «хитрую тактику» российских военных спикер ВС Украины.
Для прощупывания слабых мест и истощения боекомплектов ЗРК перед фактическими ударами ВС РФ запускали ложные цели, коими стали упорно называемые украинскими пропагандистами «Шахедами» дроны-камикадзе «Герань-2».
Дабы уж совсем запутать ПВО Украины, объяснил Игнат, российские ракеты не просто во время полета маневрировали. Они могли пролететь мимо цели, а затем, сделав кульбит, развернуться и атаковать изначальную цель.
Словом, чего только не придумаешь, дабы хоть как-то оправдать бессилие собственных систем ПВО, которые лучше всего «сбивают» жилые строения и другие гражданские объекты, но не российские ракеты и дроны.