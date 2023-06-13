Южная Корея построила первые истребители FA-50 для Польши

Официальная презентация и выкатка первого построенного FA-50GF, 7 июня 2023 г.
В настоящее время военно-воздушные силы Польши планируют крупную программу перевооружения. Они списывают старую технику советского образца и собираются принимать на вооружение современные самолеты. В качестве одной из новинок рассматривается истребитель FA-50 южнокорейской разработки. В прошлом году Польша и Республика Корея заключили два контракта на производство такой техники, и по ним уже построены первые самолеты.
Планы обновления
В настоящее время состояние боевой авиации ВВС Польши оставляет желать лучшего. Ее основу составляют 48 истребителей F-16C/D американского производства. Кроме того, до недавнего времени значительную роль играли самолеты советского образца – МиГ-29 и Су-22 двух модификаций в количестве ок. 35-40 ед.
Дальнейшую эксплуатацию советской техники давно считают нецелесообразной ввиду ее морального и физического устаревания. Имеющиеся Су-22 решили списать, а МиГ-29 передаются дружественному киевскому режиму в порядке помощи. При этом для поддержания количественных и качественных показателей на желаемом уровне принято решение о закупке современной иностранной техники.
Так, уже имеется договоренность о поставке более 30 американских истребителей F-35. Однако такие самолеты поступят на вооружение только в отдаленном будущем, а замена для списанных МиГ-29 нужна уже сейчас. В связи с этим польские ВВС разместили за рубежом заказ на технику «переходного этапа».
16 сентября 2022 г. министерство обороны Польши и южнокорейская компания Korea Aerospace Industries подписали два контракта на строительство и поставку авиационной техники. В общей сложности заказано 48 самолетов типа FA-50 в двух модификациях. Также оговаривается поставка вспомогательных средств, подготовка личного состава и т.д. Стоимость двух контрактов достигла 18,9 млрд злотых (ок. 3 млрд долл. США).
Два контракта
Первый польско-южнокорейский контракт предусматривает поставку 12 истребителей в модификации FA-50GF (Gap Filler – «заполнение пробела»), за которые заплатят ок. 700 млн долл. – 58,3 миллиона за каждый. По условиям соглашения, производство этой техники займет чуть более года, и до конца 2023 г. ее передадут заказчику.
Модификация «GF» максимально повторяет серийный вариант истребителя FA-50 Block 50, выпускаемый для ВВС Южной Кореи. Это позволило сэкономить время и деньги на разработке и подготовке производства.
По условиям второго контракта, заказчик получит самолеты новой модификации FA-50PL. Предусматривается строительство 36 таких машин общей стоимостью 2,3 млрд долл. (ок. 64 млн долл. за единицу). Сообщается, что такой вариант истребителя будет максимально похож на южнокорейский FA-50 Block 20. Тем не менее, на этот раз преемственность конструкций не позволит сэкономить время, и поставки техники начнутся только через несколько лет.
В соответствии с подписанными соглашениями, в конце прошлого года южнокорейская сторона начала обучение польских летчиков и технического персонала. Также предусматривается поставка необходимого наземного оборудования, вспомогательных средств, тренажеров и т.д. На польской территории развернут полную систему обслуживания и эксплуатации техники.
График поставок
Компания KAI приступила к сборке самолетов для Польши сразу после получения официального заказа. Уже в феврале 2023 г. она выкатила из сборочного цеха первый FA-50GF новой партии. В течение нескольких следующих месяцев собрали еще два самолета. По известным данным, ряд следующих истребителей находится на разных стадиях строительства. Вполне возможно, что уже заложены и собираются даже последние самолеты из первого польского заказа.
7 июня на заводе KAI в г. Сачхон состоялась официальная церемония выкатки и презентации первых трех FA-50GF. На мероприятии присутствовало руководство польского военного ведомства. В торжественной обстановке самолеты показали гостям церемонии. Также прозвучали громкие заявления о взаимовыгодном сотрудничестве, модернизации ВВС и вооруженных сил, а также – ожидаемо – о противостоянии коварному агрессору.
Согласно утвержденному графику, уже в этом году KAI должна достроить, испытать и передать заказчику 12 «временных» истребителей по первому контракту. Ими оснастят 1-ю авиационную эскадрилью, с 23-й тактической авиабазе в г. Миньск Мазовецкий. Ранее это подразделение имело МиГ-29, но все такие самолеты решено передать Украине. Новые FA-50GF позволят ему сохранить боеспособность.
Следующие 36 самолетов будут построены по проекту FA-50PL. Как сообщается, он основывается на южнокорейском FA-50 Block 20, но предусматривает ряд нововведений с учетом требований заказчика. На данный момент проект «PL» находится на стадии разработки. Первый опытный самолет этого типа построят и поднимут в воздух только в обозримом будущем.
Затем планируется начать серийное производство. Первые FA-50PL, по условиям контракта, отправятся к заказчику в 2025 г. Последние из 36 машин передадут в 2028-м. С их помощью перевооружат еще несколько эскадрилий, пока оснащенных старой советской техникой.
Сообщается, что в отдаленном будущем самолеты FA-50GF первой партии могут пройти модернизацию по проекту «PL». В результате будет обеспечена полная унификация самолетов этого типа, что даст известные преимущества.
Предмет договора
Перспективный истребитель 4 поколения FA-50 разрабатывался компанией KAI в двухтысячных годах. Его построили на основе существующего учебно-тренировочного самолета T-50, созданного ранее при участии американской фирмы Lockheed Martin. Параллельно с FA-50 создавался легкий штурмовик TA-50 на той же базе. Боевые самолеты отличаются от базового учебного конструкцией планера, составом основных агрегатов, бортовым радиоэлектронным оборудованием и возможностью установки вооружения.
Первый полет опытного FA-50 состоялся в 2011 г. К этому времени ВВС Южной Кореи успели разместить заказ на серийное производство, и в 2013-15 гг. на вооружение поступили первые партии новой техники. В течение нескольких лет ВВС получили все 60 заказанных самолетов. Кроме того, истребители FA-50 строились для Ирака и Филиппин. В прошлом году KAI получила заказ от Польши, а в феврале 2023 г. появился контракт с Малайзией. Ожидаются новые заказы от иностранных государств.
FA-50 во всех модификациях представляет собой легкий однодвигательный многоцелевой сверхзвуковой истребитель с двухместной кабиной. Самолет построен по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным стреловидным крылом. Длина машины превышает 13 м, размах крыла – менее 9,5 м. Взлетная масса – до 12,3 т. При этом полезная нагрузка достигает 5400 кг.
Силовая установка включает один турбореактивный двигатель General Electric F404. С его помощью достигается максимальная скорость (на высоте) более 1800 км/ч. Дальность полета – более 1800 км, потолок – 14,6 км.
Разные модификации FA-50 отличаются составом БРЭО; заказчик может выбрать подходящий ему вариант. Так, модификация Block 10 / FA-50GF использует бортовую РЛС Elta EL/M-2032. Более совершенный вариант Block 20 / FA-50PL получит станцию Raytheon PhantomStrike с активной ФАР. Также предлагаются разные средства связи, управления вооружением и т.д. Для дополнения бортовой аппаратуры предлагается использовать подвесной прицельный контейнер Lockheed Martin Sniper.
Первые три истребителя для Польши
В левом наплыве крыла устанавливается встроенная 20-мм автоматическая пушка M61 с боекомплектом 205 снарядов. Под крылом и фюзеляжем предусмотрено семь точек подвески для вооружения «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Для борьбы с воздушными целями предлагаются ракеты AIM-9 и AIM-120 американской разработки. По наземным объектам или кораблям применяются неуправляемые ракеты Hydra 70, а также управляемые AGM-65, KEPD-350 и т.д. Имеется широкий выбор бомб разных калибров, в т.ч. корректируемых.
Несовременная замена
Южнокорейский истребитель FA-50 представляет интерес, главным образом, как попытка разработки боевого самолета страной, не имевшей подобного опыта. Компания KAI в целом справилась с поставленными задачами, довела самолет до серии, вышла с ним на международный рынок и даже демонстрирует определенные коммерческие успехи. Кроме того, этот проект позволил снизить зависимость ВВС Республики Корея от импортной техники.
Тем не менее, несмотря на все свои преимущества, FA-50 имеет ограниченные тактико-технические характеристики и боевые качества, свойственные для истребителей предыдущего 4 поколения. По своим возможностям он уступает более новой технике и/или разработкам ведущих авиационных держав.
Таким образом, в ближайшем будущем ВВС Польши ждет специфическое и неоднозначное обновление. Морально и физически устаревшие МиГ-29 и Су-22 заменят современными, но далеко не передовыми FA-50. В целом такая модернизация авиационного парка имеет смысл, но ее реальные результаты будут ограниченными.