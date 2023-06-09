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Американская пресса: Европейские страны не захотели видеть новым генсеком НАТО представителя Великобритании

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Американская пресса: Европейские страны не захотели видеть новым генсеком НАТО представителя Великобритании

Поскольку срок полномочий действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекает, Запад обсуждает, кто сменит его во главе Североатлантического альянса. О нюансах выбора кандидатур пишет американское издание The New York Times.


По утверждению американской прессы, европейские страны не захотели видеть новым генсеком НАТО британского министра обороны Бена Уоллеса. Такую информацию изданию озвучил один из высокопоставленных представителей альянса.

Ранее действующего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса считали одним из ведущих кандидатов на пост нового генерального секретаря НАТО, наряду с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. К тому же, и президент США Джо Байден заявлял, что НАТО может возглавить представитель Великобритании.

Однако, по утверждению источника американской прессы, Франция и ряд других влиятельных европейских государств настаивают на том, чтобы новым генсеком альянса стал человек, представляющий одну из стран Евросоюза. Поскольку Великобритания в Евросоюз не входит, кандидатура Бена Уоллеса автоматически исключается.

Маловероятно, что НАТО сможет возглавить и представитель Польши или стран Прибалтики, поскольку эти государства ассоциируются с чересчур антироссийской позицией и более умеренные западные страны не захотят идти на дальнейшую эскалацию в отношениях с Россией. Йенс Столтенберг, напомним, должен покинуть свой пост к концу сентября 2023 года, а его полномочия истекли еще в прошлом году, но затем страны НАТО продлили мандат генсека из-за украинских событий.
Использованы фотографии:
сайт НАТО / https://www.nato.int
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8 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:05
    +4
    Тётю надо на должность! Тётю! Например, ту румынку-депутатку с большими сисЯми!
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 17:10
      +3
      Цитата: Кот Александрович
      Тётю надо на должность! Тётю! Например, ту румынку-депутатку с большими сисЯми!

      А ещё лучше Урсулу, так как она "ушатала" Бундесвер, мало кто смог бы.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:06
    +3
    Догадываются, что англичанка гадит не только России? Мелкобританцы нация без совести. yes
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:07
    +4
    Зная, какие подданные её величества руссофобы, понимаю европейцев. Они уже от Украины устали, а генсек англичанин так просто не даст соскочить с этого крючка.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:13
    +5
    А где радужный флаг?
    -Дети, запомните, как педерасты отобрали у вас РАДУГУ!!!!!!
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:16
    0
    . Джо Байден заявлял, что НАТО может возглавить представитель Великобритании.

    Только представитель великобритании я сказал yes
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:35
    0
    Акушерка из штанов лезет, чтобы конкурентов убрать и самой генсеком стать.
    Личность она гиперпассионарная - по головам и трупам пойдет, чтобы свои желания осуществить.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:37
    0
    Там такие пауки в банке, что страшно даже посмотреть.