Американская пресса: Европейские страны не захотели видеть новым генсеком НАТО представителя Великобритании

Поскольку срок полномочий действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекает, Запад обсуждает, кто сменит его во главе Североатлантического альянса. О нюансах выбора кандидатур пишет американское издание The New York Times.По утверждению американской прессы, европейские страны не захотели видеть новым генсеком НАТО британского министра обороны Бена Уоллеса. Такую информацию изданию озвучил один из высокопоставленных представителей альянса.Ранее действующего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса считали одним из ведущих кандидатов на пост нового генерального секретаря НАТО, наряду с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. К тому же, и президент США Джо Байден заявлял, что НАТО может возглавить представитель Великобритании.Однако, по утверждению источника американской прессы, Франция и ряд других влиятельных европейских государств настаивают на том, чтобы новым генсеком альянса стал человек, представляющий одну из стран Евросоюза. Поскольку Великобритания в Евросоюз не входит, кандидатура Бена Уоллеса автоматически исключается.Маловероятно, что НАТО сможет возглавить и представитель Польши или стран Прибалтики, поскольку эти государства ассоциируются с чересчур антироссийской позицией и более умеренные западные страны не захотят идти на дальнейшую эскалацию в отношениях с Россией. Йенс Столтенберг, напомним, должен покинуть свой пост к концу сентября 2023 года, а его полномочия истекли еще в прошлом году, но затем страны НАТО продлили мандат генсека из-за украинских событий.