Украинское контрнаступление началось. Активность по всей Украине соответствует целому ряду признаков того, что украинские контрнаступательные операции ведутся на театре военных действий.

Вероятно, оно будет состоять из множества мероприятий в разных местах разного размера и интенсивности в течение многих недель.

Аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне и отслеживающий войну на Украине заявил, что контрнаступление Киева против российских войск началось. Однако, украинские официальные лица продолжали отрицать или отказываться от подтверждения того, что их долгожданная кампания по возвращению территории, которая уже стала частью России, продолжается.В минувший четверг на страничке Института изучения войны (ISW) вышла серия сообщений с текстами:На днях в своих средствах массовой информации украинские официальные лица заявили, что их силы переходят в наступление в районе Бахмута (Артёмовска), где они, как утверждается, захватили определённую территорию. В свою очередь, институт изучения войны в Вашингтоне заявил, что «наблюдает общий всплеск военной активности на всей линии фронта».Кроме этого, представители ISW отметили, что контрнаступление «вряд ли развернется как единая крупная операция»:Поскольку официальные лица Украины дали понять, что о начале контрнаступления официально объявлено не будет, другие западные «эксперты» также пришли к выводу, что кампания началась на фоне сообщений об усилении боевых действий в районах вдоль линии фронта протяженностью более 1000 километров от Херсона до Харьковской области.NBC News со ссылкой на старшего офицера вблизи линии фронта также сообщило, что наступление началось, а издание The Washington Post со ссылкой на «четырех человек» в вооруженных силах обнародовало ту же информацию в четверг.По данным ISW, начальный этап контрнаступательных операций Украины, вероятно, будет самым дорогостоящим и сложным с точки зрения потерь жизней и уничтожения техники, когда войска и бронетехника попытаются проникнуть на оборонительные позиции России.Накануне Зеленский в интервью немецкому журналисту заявил, что план контрнаступления утверждён.Пожалуй, на данный момент, западным украинским наставникам ничего другого и не остаётся, как хотя бы в информационном потоке оправдывать свои огромные вложения в снабжение украинских националистов.