Панихиду по Мазепе в Киево-Печерской лавре собирается провести раскольническая ПЦУ

В Киево-Печерской лавре впервые пройдёт панихида по гетману Ивану Мазепе. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики (МКИП) Украины.Как уточнили в ведомстве, заупокойная церковная служба состоится 11 июня в день Всех святых во Всехсвятской церкви по случаю 325-летия освящения храма.На молитве будет присутствовать министр культуры Александр Ткаченко, назначенный Православной церковью Украины (ПЦУ) исполняющий обязанности наместника Лавры Авраамий, и.о. генерального директора Нацзаповедника Киево-Печерская Лавра, а также ряд других лиц.Вместе с тем в рамках мероприятия будет дан старт реставрации церкви, – инициатива, предложенная министерством. Финансовую поддержку будет оказывать и офис ЮНЕСКО на Украине. Также на эти средства будет запущен новый проект – музейный центр «Гетман Иван Мазепа и его эпоха».Напомним, что на днях украинский Минкульт выдвинул Украинской православной церкви (УПЦ) ультиматум с тем, чтобы последняя покинула территорию Печерского монастыря в течение нескольких дней. Кстати говоря, сегодня этот срок истекает. В УПЦ уже отреагировали на данный ультиматум, заявив о том, что выполнять это решение не собираются, поскольку считают его незаконным.Всехсвятская церковь, где должна пройти панихида по Мазепе, расположена в Верхней Лавре, храмы которой у канонической УПЦ отобрали ещё в начале 2023 года.Киевский режим в последнее время предпринимает активные усилия по вытеснению канонической УПЦ, намереваясь отобрать у неё Киево-Печерскую лавру для её передачи так называемой ПЦУ, учреждённой в 2018 году из 2 раскольнических церковных структур. В этом контексте было бы не лишним упомянуть и о том, что ни РПЦ, ни УПЦ не признали Православную церковь Украины. В марте месяце власти разорвали с УПЦ договор об аренде Киево-Печерской лавры, требуя от монахов покинуть обитель. В настоящее время ожидается решение суда, поскольку монахи УПЦ не подчинились этим незаконным требованиям со стороны Киева.