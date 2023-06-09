Сегодня в Белгороде запущенный с территории Украины беспилотный летательный аппарат упал на офисное здание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как отметил глава региона, детонации в результате падения дрона не произошло. Но сам беспилотный аппарат загорелся. Силами экстренных служб он был потушен.
В результате падения беспилотника никто из граждан не пострадал. Однако у офисного здания есть некоторые разрушения кровли и котельной. Кроме того, осколками были повреждены два автомобиля, которые были припаркованы внизу.
Белгородский губернатор показал фотографии последствий падения украинского БПЛА на офисное здание в областном центре. На фотографиях можно увидеть, что в результате падения дрона действительно была немного разрушена часть кровли офисного здания.
Как отметил Гладков, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Кроме того, туда выехал мэр Белгорода Валентин Демидов. До этого белгородский губернатор сообщал, что средствами противовоздушной обороны были сбиты две неопознанные воздушные цели на подлете к областному центру. Вероятно, это тоже могли быть украинские беспилотники.
В последнее время киевский режим активизировал атаки приграничных российских регионов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Более всего атакам вражеских дронов подвержены приграничные территории Белгородской, Брянской и Курской областей Российской Федерации. Сегодня были зафиксированы прилеты вражеских дронов в центре Воронежа и в Курске – в районе нефтебазы.