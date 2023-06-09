Разработчик назвал сроки завершения работ по созданию первого кислородно-метанового двигателя РД-0177 для ракеты «Амур-СПГ»

Сегодня мы создаем принципиально новый двигатель тягой 100 тонн. Это наша новая разработка. Первый двигатель должен появиться уже в конце этого года, дальше пройти цикл огневых испытаний. Вся работа должна завершиться к концу 2025 года

Россия продолжает разработки космических двигателей, первый кислородно-метановый двигатель РД-0177 появится уже к концу этого года. Об этом заявил директор АО "Конструкторское бюро химавтоматики" Сергей Ковалев.Новый двигатель тягой 100 тонн предназначен для перспективной ракеты-носителя "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью. В металле кислородно-метановый двигатель появится в конце 2023 года, затем последуют огневые испытания, окончание работ разработчики планируют на 2025 год.- заявил Ковалев.В 2020 году Роскосмос объявил конкурс на создание двухступенчатой ракеты среднего класса "Амур" с возвращаемой первой ступенью, оснащенной двигателем, работающем на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Предполагается, что ракета будет применяться с космодрома "Восточный" и выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Как ранее заявили в Роскосмосе, использовать первую ступень можно будет не менее 50 раз.Ракету "Амур-СПГ" разрабатывает РКЦ "Прогресс" в рамках контракта, подписанного с Роскосмосом. Техническое проектирование, стартовавшее в 2022 году, должно завершиться в 2024-м.