Разработчик назвал сроки завершения работ по созданию первого кислородно-метанового двигателя РД-0177 для ракеты «Амур-СПГ»

Россия продолжает разработки космических двигателей, первый кислородно-метановый двигатель РД-0177 появится уже к концу этого года. Об этом заявил директор АО "Конструкторское бюро химавтоматики" Сергей Ковалев.
Новый двигатель тягой 100 тонн предназначен для перспективной ракеты-носителя "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью. В металле кислородно-метановый двигатель появится в конце 2023 года, затем последуют огневые испытания, окончание работ разработчики планируют на 2025 год.
Сегодня мы создаем принципиально новый двигатель тягой 100 тонн. Это наша новая разработка. Первый двигатель должен появиться уже в конце этого года, дальше пройти цикл огневых испытаний. Вся работа должна завершиться к концу 2025 года
- заявил Ковалев.
В 2020 году Роскосмос объявил конкурс на создание двухступенчатой ракеты среднего класса "Амур" с возвращаемой первой ступенью, оснащенной двигателем, работающем на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Предполагается, что ракета будет применяться с космодрома "Восточный" и выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Как ранее заявили в Роскосмосе, использовать первую ступень можно будет не менее 50 раз.
Ракету "Амур-СПГ" разрабатывает РКЦ "Прогресс" в рамках контракта, подписанного с Роскосмосом. Техническое проектирование, стартовавшее в 2022 году, должно завершиться в 2024-м.