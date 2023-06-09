Боевики киевского режима нанесли удар, предположительно при помощи поставленных Великобританией ракет Storm Shadow, по расположенной в Геническом районе Херсонской области детской базе отдыха.Согласно сообщениям представителей экстренных служб региона, детская база отдыха, по которой был нанесен удар, не использовалась в качестве военного объекта. Также сообщается, что одну из летевших ракет удалось сбить при помощи систем ПВО, однако две оставшихся, к сожалению, сумели достичь цели и упали в районе объекта гражданской инфраструктуры, где располагались мирные жители.Также сообщается, что ВСУ обстреливают точку эвакуации жителей затопленного в результате подрыва плотины Каховской ГЭС города Алешки в Херсонской области. В непосредственной близости от практически полностью ушедшего под воду населенного пункта спасающееся от разлива Днепра население ожидает транспорт, который должен их доставить в пункты временного размещения в Скадовске. По местам скопления беженцев наносятся удары украинской артиллерии.Ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удар по промышленной зоне Луганска британскими ракетами Storm Shadow. Всего было нанесено четыре удара, в результате которых возникли пожары.Киевский режим, не скрывая своей террористической сущности, не пренебрегает атаками сугубо гражданской инфраструктуры и жилых домов, в результате которых нередко гибнут мирные граждане.