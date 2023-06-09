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ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Херсонской области

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ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Херсонской области

Боевики киевского режима нанесли удар, предположительно при помощи поставленных Великобританией ракет Storm Shadow, по расположенной в Геническом районе Херсонской области детской базе отдыха.


Согласно сообщениям представителей экстренных служб региона, детская база отдыха, по которой был нанесен удар, не использовалась в качестве военного объекта. Также сообщается, что одну из летевших ракет удалось сбить при помощи систем ПВО, однако две оставшихся, к сожалению, сумели достичь цели и упали в районе объекта гражданской инфраструктуры, где располагались мирные жители.

Также сообщается, что ВСУ обстреливают точку эвакуации жителей затопленного в результате подрыва плотины Каховской ГЭС города Алешки в Херсонской области. В непосредственной близости от практически полностью ушедшего под воду населенного пункта спасающееся от разлива Днепра население ожидает транспорт, который должен их доставить в пункты временного размещения в Скадовске. По местам скопления беженцев наносятся удары украинской артиллерии.

Ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удар по промышленной зоне Луганска британскими ракетами Storm Shadow. Всего было нанесено четыре удара, в результате которых возникли пожары.

Киевский режим, не скрывая своей террористической сущности, не пренебрегает атаками сугубо гражданской инфраструктуры и жилых домов, в результате которых нередко гибнут мирные граждане.

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9 комментариев
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  1. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:04
    0
    Хватит их жалеть, сносить всё подчистую.
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:12
    +2
    Так и будем жить? Они будут убивать наших детей, а мы будем их жалеть? И чего мы таким образом добьёмся? Ненависти наших собственных детей, так как защитить мы их не можем? Или можем?
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 18:49
      +1
      справедливости ради, написано про детскую базу отдыха, а не про детей. Очень вероятно, что не только всуки используют для размещения школы, детские сады итд. И другой момент: какой к черту возможен отдых для детей в регионе, в котором введено военное положение?
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:24
    +1
    Британские ракеты запущенные нацистами Украины убивают женщин и детей Херсона... am
    У меня нет слов...один мат ко всей этой англосаксонской мерзости.
    Эти негодяи готовы совершить любое преступление...у них нет никаких моральных тормозов...они хуже гитлеровцев.
  4. aprahka
    aprahka Сегодня, 18:32
    0
    Слишком долго мы с ними якшаемся.Сейчас надо доотбивать их контрнаступ.И вперёд за Родину!!
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:33
    +2
    Ну, нанесли удар, ну погибли мирные жители. И, все? Протину подорвали... и ничего! Наверное никого наверху это не волнует . иначе, как расценить это слюньтяйство, нерешительность, попустительство и "джентльменство" в войне с врагом, который не скрывает своих намерений уничтожить все русское?
  6. osp
    osp Сегодня, 18:34
    +1
    Этих крылатых ракет для тактической авиации Великобритании , Германия и ряд других стран НАТО потенциально могут отгрузить на Украину хоть пару тысяч - их запасы большие.

    Однако от массированного применения этого весьма эффективного оружия Украину сдерживает только одно - крайне ограниченное количество бомбардировщиков Су-24М и вероятно разведчиков Су-24МР.
    Притом один такой самолет может нести сразу пару этих крылатых ракет дальность полета которых позволяет их запускать за пределами наших зон ПВО и зон действия истребительной авиации.
    Программируется ракета на цель на земле с помощью специальной аппаратуры.
    Бомбардировщик ее просто доставляет в определенный район, сбрасывает и дальше все делается само.

    Какая-то часть украинских Су-24 была сбита в воздушных боях и сбита наземными ЗРК ВС РФ.
    Какая-то часть повреждена и стала донорами. Еще какие-то машины достали из отстойников АРЗ.
    Но в любом случае - их осталось не больше 12-14 машин которые обитают на Западной Украине.

    Других нет, не было и не будет - их взять абсолютно негде. В Европе никогда не водилось.
    Из Азии и Африки не дадут или же полуутиль в убитом состоянии.
  7. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 18:53
    +2
    Не оправдывая украинских военных, хочется спросить - а что, на фоне всего происходящего там были дети? Ну. то есть идет война, а в 30 км. от линии фронта - пионерский лагерь функционирует? Я бы разрешившего это отправил бы на Колыму лет на 15... вместе с родителями детей. Но в принципе на 95% уверен что это не так, а крики про "они убивают наших женщин и детей" - обычное повышение истерии от ципсо :)
  8. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:09
    0
    Хорошо, что никто не пострадал.
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