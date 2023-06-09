Появились кадры охоты вертолёта Ка-52 за вражеской техникой в зоне СВО

В сети интернет появились кадры охоты разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» за вражеской бронированной техникой в зоне СВО. Предположительно съемка велась на Запорожском направлении с борта боевой машины.
Похоже, что экипаж вертолета расстреливает колонну противника управляемыми ракетами.
Днем ранее российские военные показали аналогичное видео, снятое на этот раз на Южнодонецком направлении. Это далеко не первые подобные кадры и, вероятно, не последние.
Вертолетчики выслеживают места дислокации самоходной артиллерии, танков, бронемашин и другой техники, а также пехотные подразделения, а затем огнем своего вооружения уничтожают эти цели.
Сегодня мы наблюдаем то самое украинское контрнаступление, о котором так много говорили на протяжении последних нескольких месяцев. Значительного продвижения противника не наблюдается, но его потери в технике и живой силе возросли существенно. При этом наступательные попытки ВСУ отмечаются не только на каком-то одном направлении, они происходят на разных участках фронта. Пока что они не имеют успеха, но при этом не прекращаются. Так, днем ранее в районе Артемовска ВСУ пытались атаковать восемь раз за сутки.
Большой урон наступающему противнику наносит армейская авиация, в том числе упомянутые выше вертолеты Ка-52. Также значительный вклад в уничтожение противника вносят артиллерия, дроны-камикадзе и другое вооружение.