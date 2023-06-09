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Замминистра обороны Украины объяснила, зачем Киев скрывает потери ВСУ

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Замминистра обороны Украины объяснила, зачем Киев скрывает потери ВСУ

Власти Украины не занимаются публикацией данных о потерях украинских вооруженных сил во время контрнаступления. Об этом заявила в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.


Представитель руководства украинского военного ведомства объяснила, зачем Киев скрывает потери ВСУ. По словам Маляр, сейчас между Украиной и Россией идет информационная война. Этим и объясняется, по ее мнению, необходимость молчания о потерях.

В информационном пространстве бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы

- подчеркнула Маляр.

Как отметила замминистра обороны киевского режима, наличие больших объемов информации о противнике позволяет относительно легко предсказывать его возможности, просчитывать планы действий. Поэтому стороны конфликта стараются сводить к минимуму распространение подлинной информации, например, о потерях в личном составе или военной технике.

Отметим, что украинские формирования несут большие потери на Запорожском и Южно-Донецком, а также на других направлениях в зоне специальной военной операции. Чем выше потери ВСУ, тем сложнее обстоят дела с решением проблемы кадрового дефицита в украинских формированиях. К тому же, слухи о слишком высоких потерях в любом случае проникают и в гражданскую среду, заставляя украинских мужчин, потенциальный мобилизационный ресурс, скрываться от военкоматов и даже стремиться покинуть пределы Украины, чтобы избежать мобилизации. Поэтому информация о потерях действительно имеет серьезное влияние на дальнейшее развитие событий, но утаить масштабы потерь ВСУ не представляется возможным.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:44
    +7
    Вообще то такое было всегда и везде.Преуменьшение своих потерь и преувеличение потерь врага.Только когда наступает мир,и то не сразу ,начинают раскрывать.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:52
      +1
      .Только когда наступает мир

      А он наступит ? И будет этот мир настоящим ? Судя по тем потерям которые понесли мы всуки взаимная ненависть продлится ох как долго.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 19:06
        0
        Цитата: частное лицо
        .Только когда наступает мир

        А он наступит ? И будет этот мир настоящим ? Судя по тем потерям которые понесли мы всуки взаимная ненависть продлится ох как долго.

        От ненависти до любви один шаг ...--- " Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
        И обливаясь черной кровью,
        Она глядит, глядит, глядит в тебя
        И с ненавистью, и с любовью!..

        Да, так любить, как любит наша кровь,
        Никто из вас давно не любит!

        Забыли вы, что в мире есть любовь,
        Которая и жжет, и губит! "
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:53
      +6
      Маляр: Власти Украины не занимаются публикацией данных о потерях украинских вооруженных сил

      Да, нам наплевать, чем вы там занимаетесь, а чем нет.
      1. grem
        grem Сегодня, 18:03
        +2
        Цитата: Теренин
        Маляр: Власти Украины не занимаются публикацией данных о потерях украинских вооруженных сил

        Да, нам наплевать, чем вы там занимаетесь, а чем нет.

        Вот именно ! Россия занимается денацификацией и у нас свой счет идет !
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:09
          0
          Цитата: grem
          Россия занимается денацификацией и у нас свой счет идет !

          Отлично, замечательно!
          А теперь извольте объяснить, чем, где и когда эта "денацификация" должна завершиться.
          Главковерхи об этом молчат.
          Может быть хоть Вы просветите.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:44
    -10
    Ждём, когда это же объяснит заместитель нашего фанерного. Или это другое?
  3. zloybond
    zloybond Сегодня, 17:54
    -4
    Непонятно зачем авторы цепляются активно за эту тему. Россия так же молчит о своих потерях - тут нечего пиарить. Вы где то видели активно зачитываемые цифры наших потерь? ОБщество не принято шокировать, так что обычное дело рассказывать о потерях противника и молчать о своих.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:55
    +3
    И боевые раны тоже многочисленны... В основном ожоги
  5. alystan
    alystan Сегодня, 18:02
    +1
    А на вчерашних фото она еще улыбалась. Наверное сегодня уже и настроение не то...

    В информационном пространстве бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы

    - подчеркнула выделила Маляр.

    Какие к черту правила и законы? Плевать они хотели на какие-то там законы.
    Дол/бам ведь законы не писаны...
  6. 30 вис
    30 вис Сегодня, 19:03
    0
    Если зам министра обороны маляр , то , что от него ожидать ... Мажем , красим , гроши заробляем ...