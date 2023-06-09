Замминистра обороны Украины объяснила, зачем Киев скрывает потери ВСУ

В информационном пространстве бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы

Власти Украины не занимаются публикацией данных о потерях украинских вооруженных сил во время контрнаступления. Об этом заявила в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.Представитель руководства украинского военного ведомства объяснила, зачем Киев скрывает потери ВСУ. По словам Маляр, сейчас между Украиной и Россией идет информационная война. Этим и объясняется, по ее мнению, необходимость молчания о потерях.- подчеркнула Маляр.Как отметила замминистра обороны киевского режима, наличие больших объемов информации о противнике позволяет относительно легко предсказывать его возможности, просчитывать планы действий. Поэтому стороны конфликта стараются сводить к минимуму распространение подлинной информации, например, о потерях в личном составе или военной технике.Отметим, что украинские формирования несут большие потери на Запорожском и Южно-Донецком, а также на других направлениях в зоне специальной военной операции. Чем выше потери ВСУ, тем сложнее обстоят дела с решением проблемы кадрового дефицита в украинских формированиях. К тому же, слухи о слишком высоких потерях в любом случае проникают и в гражданскую среду, заставляя украинских мужчин, потенциальный мобилизационный ресурс, скрываться от военкоматов и даже стремиться покинуть пределы Украины, чтобы избежать мобилизации. Поэтому информация о потерях действительно имеет серьезное влияние на дальнейшее развитие событий, но утаить масштабы потерь ВСУ не представляется возможным.