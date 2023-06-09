Поскольку обстоятельства инцидента остаются неопределенными, преждевременно рассматривать вопрос о том, идет ли речь о военном преступлении. Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию

Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые

В ООН пока не готовы квалифицировать как военное преступление разрушение плотины Каховской ГЭС, последствия от которого эксперты уже назвали крупнейшей субрегиональной техногенной, экологической и гуманитарной катастрофой.Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявила, что обстоятельства инцидента пока еще неясны, следует провести тщательное расследование, прежде чем делать какие-либо выводы о причинах разрушения дамбы.— заявила Лоуренс на брифинге в Женеве.В принципе, к тому же самому призывает и Москва, где однозначно уверены, что частичное разрушение плотины электростанции произошло в результате обстрела ВСУ, предположительно, из РСЗО «Ольха». Очевидно, что выяснения реальных виновников террористической атаки по гидросооружению совершенно не желают в Киеве. Недаром столь нервно и хамски на предложение президента Турции создать международную комиссию для расследования причин разрушения Каховской ГЭС отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.— высказался в адрес турецкого лидера глава дипломатического ведомства Украины.На экстренном заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе Москвы 6 июня, представитель Украины Сергей Кислица обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС и назвал этот шаг «масштабным экологическим терактом». В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя возложил ответственность за разрушение дамбы на преступный украинский режим.Интересна позиция США. Американский представитель Робин Вуд назвал разрушение плотины еще одним последствием «ничем не спровоцированного жестокого вторжения России в Украину». Очевидно, что после такого высказывания ждать объективного расследования теракта на Днепре от западных стран не стоит.Скорее всего, повторится сценарий выявления реальных виновников подрыва «Северных потоков», поиск которых открыто саботируют США и подконтрольные им правительства европейских стран. Ведь если бы американцы были уверены, или хотя бы предполагали, что за подрывом ГЭС стоит Россия, то Вашингтон уже бы требовал незамедлительного «расследования и наказания государства-агрессора».