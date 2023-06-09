Военное обозрение
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В ООН отказались назвать разрушение дамбы Каховской ГЭС военным преступлением

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В ООН отказались назвать разрушение дамбы Каховской ГЭС военным преступлением

В ООН пока не готовы квалифицировать как военное преступление разрушение плотины Каховской ГЭС, последствия от которого эксперты уже назвали крупнейшей субрегиональной техногенной, экологической и гуманитарной катастрофой.


Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявила, что обстоятельства инцидента пока еще неясны, следует провести тщательное расследование, прежде чем делать какие-либо выводы о причинах разрушения дамбы.

Поскольку обстоятельства инцидента остаются неопределенными, преждевременно рассматривать вопрос о том, идет ли речь о военном преступлении. Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию

— заявила Лоуренс на брифинге в Женеве.

В принципе, к тому же самому призывает и Москва, где однозначно уверены, что частичное разрушение плотины электростанции произошло в результате обстрела ВСУ, предположительно, из РСЗО «Ольха». Очевидно, что выяснения реальных виновников террористической атаки по гидросооружению совершенно не желают в Киеве. Недаром столь нервно и хамски на предложение президента Турции создать международную комиссию для расследования причин разрушения Каховской ГЭС отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые

— высказался в адрес турецкого лидера глава дипломатического ведомства Украины.

На экстренном заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе Москвы 6 июня, представитель Украины Сергей Кислица обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС и назвал этот шаг «масштабным экологическим терактом». В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя возложил ответственность за разрушение дамбы на преступный украинский режим.

Интересна позиция США. Американский представитель Робин Вуд назвал разрушение плотины еще одним последствием «ничем не спровоцированного жестокого вторжения России в Украину». Очевидно, что после такого высказывания ждать объективного расследования теракта на Днепре от западных стран не стоит.

Скорее всего, повторится сценарий выявления реальных виновников подрыва «Северных потоков», поиск которых открыто саботируют США и подконтрольные им правительства европейских стран. Ведь если бы американцы были уверены, или хотя бы предполагали, что за подрывом ГЭС стоит Россия, то Вашингтон уже бы требовал незамедлительного «расследования и наказания государства-агрессора».
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15 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:57
    +2
    хамски на предложение президента Турции создать международную комиссию для расследования причин разрушения Каховской ГЭС отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые

    Эрдоган, это тебе привет от властей Украины.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:36
      0
      В ООН отказались назвать разрушение дамбы Каховской ГЭС военным преступлением
      Проамериканские карманные для Фашингтона фашисты в ООН укро-фашистам глаз не выколят!

      Ну так ВСУ тогда взорвут и остальные 5 из 6 ГЭС с их водохронилицами на Днепре, которые находяться на Днепре в виде каскада, начиная вверху с Киевской ГЭС и кончая внизу Запорожской ГЭС.

      Причём со спуском воды Киевского водохранилица на Киевской ГЭС режим Зеленского уже экспериментировал, чтобы узнать , насколько и как будет затоплен из Киевского водохранидища город Киев и близ лежащие вокруг Киева области.

      Вашингтон командует Зеленским по принципу, если не съем сам яблоко (Украину), то понадкусываю, чтобы другим (России и пр. европейцам) оно не досталось.

      Нужно отметить, что верхушка Укрорейха: евреи Зеленский, Резников и Шмыгаль в принципе в будущем жить в Украине не собиратся. У них нет собственного бизнеса в Украине, деньги в офшорах, имущёство за границей.
      Их задача - обогатиться в Украине на КОРРУПЦИИ и свалить из Украины с деньгами на ПМЖ на Запад; Зеленскому в Израиль (там у него уже прекрасно живут его родители), остальнвм в США и Великкобританию.
      Поэтому их ГЛАВНАЯ задача - это удовлетворить требования к ним со стороны США.

      А на самих украинцев и саму Украину: что там в конце концов с ними будет - им ровным счётом НАПЛЕВАТЬ!
    2. ААК
      ААК Сегодня, 18:44
      -1
      А Эрдогану наплевать, платят за вооружение бандеры, или те, кто бандер спонсирует, вот и ладно, тем более - раз поставляет бандерам оружие, то и чмырить его санкциями как бы нельзя, да и в турецком политикуме и обществе есть весьма нероссийский сегмент, те же "серые волки" и подобные им, ну и зерновая сделка всё равно идёт, перед русскими ишаками от морковкой помахивает, а акче - в карман, а ново-огарёвский суслик "другаэрдогана" во все места продолжает кать...
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:45
      0
      Это эдику так спасибо за байрактары и зерно выражают. Публично послали. А это на востоке нехорошо воспринимают, когда если беспородная свинья позволяет себе безнаказанно посылать то уважаемые люди даже говорить с тобой откажутся. Эдику смертельную оплюху отвесили свиньи. Такое не прощают, мстить будет эдик однозначно но не в публичном поле.
  2. grem
    grem Сегодня, 17:58
    +4
    Попробывало бы ООН ,что то другое вякнуть ..Разгонять нужно этот курятник в сша !
  3. fiv
    fiv Сегодня, 18:08
    0
    ООН было создано в результате Победы над фашистской германией в1945 году. Нужна еще одна Победа и нужен нависший над ООН наш кулак, чтобы там можно было чего-то добиться
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:10
    +2
    Ну с таком случае удар по АЭС Украины тоже не должен вызывать никаких нареканий.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:10
    +1
    В ООН отказались назвать разрушение дамбы Каховской ГЭС военным преступлением

    Это можно считать фактом того, что все уже знают что это сделала укропия, поэтому хотят спустить на тормозах. Если бы ещё оставались сомнения в виновнике, то продолжалась бы истерия о гуманитарной катастрофе и факте терроризма. Лицемеры!
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:16
    0
    В результате боевых действий произошел ФАКТ гуманитарной катастрофы.. Это вообще-то термин, имеющий определенные критерии, и вот эти критерии сейчас - присутствуют. То есть, ООН не имеет никакого основания не признавать сам факт военного преступления, они еще могут рассказывать, что не установлен виновник, но вот не признать сам факт военного преступления - не могут просто, потому что факт имеется.
    ПиСи: но им не привыкать, вообще-то военным преступлением являлось блокирование населения в Мариуполе, с отказом предоставлять им ингформацию о гуманитарных коридорах. Кстати, следует из все того же определения понятия "гуманитарная катастрофа"
    Тут суть в чем, ПОСЛЕ завершения этого конфликта неиллюзорный шанс присесть за военные преступления - внезапно - есть и именно у руководителей ООН. Ну он конечно малореален, но все основания для обвинения и их доказательства - имеются, вот например данный факт отрицания, усугубляющий гуманитарную катастрофу - то есть они соучастники
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:19
    0
    Слишком много пропаганды и поспешных утверждений без каких-либо доказательств с обеих сторон. Из практически очевидного - разрушение дамбы произошло в результате действий Киевского режима. А вот какие это были действия и самое главное когда они были совершены - очень большой вопрос.

    Одна из наиболее здравых из озвученных версий - в результате неоднократных обстрелов со стороны ВСУ и отсутствия технического обслуживания к июню усталость конструкции практически достигла предела и катастрофа стала неизбежной. Или в результате дальнейшего повышения уровня воды (который непрерывно рос) или в результате попытки ее сброса. Эта информация была доведена до руководства страны и 30 мая Правительство РФ вводит мораторий на расследование аварий на гидротехнических сооружений в результате боевых действий, диверсионных и террористических актов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Единственный объект инфраструктуры, по которому запретили проводить расследования в случае катастроф. Только после данного решения 1 июня начинается сброс воды с дамбы - вопрос последствий и ответственности за судьбу дамбы был снят де-юро снят. 5 июня не позднее 2:35 происходит разрушение дамбы. При этом какого-либо дополнительного толчка в виде еще одного обстрела или подрыва могло и не потребоваться. Примеры разрушения гидротехнических сооружений после обстрелов, но уже в спокойной обстановки в истории есть.

    А далее мы видим неуверенность и путаницу в показания среди официальных лиц. И даже ВВП назвал произошедшее терактом. Это при его грамотности. Произошедшее является или результатом обстрелов или диверсии, но никак не терактом.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:28
      0
      Цитата: blackGRAIL
      И даже ВВП назвал произошедшее терактом.

      И правильно назвал. Целью данной акции является гражданская инфраструктура и гражданское население. Обстрелы мирняка, гражданской инфраструктуры официально называется "террор мирного населения", например целью широкоизвестной доктрины Дуэ, которую применяли и применяют США с ВМВ при разрушении городов - является именно террор мирного населения. Города бомбили именно с этой целью, а не с целью мифического уничтожения военных целей с помощью ковровых бомбардировок. Обстрел плотины имел целью то же самое, как и ее разрушение, это - именно теракт
  8. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 18:25
    0
    Ну так понятно. Если все доказательства будут на лицо, что это Украина, и они вдруг признают, что это военное преступление. Подстраховались.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:28
    +1
    Одним словом, если взорвала украина- это не военное преступление и ничего страшного. Если Россия-это вопиющее военное преступление, геноцид, варварство в чистом виде. Замечательно!
  10. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 18:32
    -1
    А как человечество жило до изобретения плотин? Не бобры же построили Каховскую ГЭС. Вроде природой это не предусмотрено. Тогда в чем же катастрофа?
  11. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 18:47
    +1
    А мы всё ждём что кто то осудит, заступится за нас, так что ли? Никак не поймут друзей не бывает и каждый сам за себя